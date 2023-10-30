Медведева купила муфельную печь и показала изделия, которые сделала из глины
Евгения Медведева рассказала, что у нее появилась муфельная печь.
«Короче, я долго-долго молчала, но теперь я молчать не могу. У меня появилась вот такая красавица, это называется муфельная печь.
А это – изделия из глины, которые я сама слепила своими руками, которые готовы к первичному обжигу.
Как ее включать – вообще не шатаю. Сейчас буду разбираться.
Но совсем скоро будет вот эта красота. Потом глазуровка, еще один обжиг, и погнали», – сказала Медведева.
Я помню, как в детстве слепила собачку. Руководитель секции лепки мне сказала, что ее не стоит красить коричневой и белой краской, если я хочу, чтобы собачка была коричнево-белой. Я не послушалась. После обжига собачка стала жёлто-зеленой!)))
Всё познается на опыте.
Страшно любопытно увидеть изделия Евгении после обжига! Тем более, они не покрашены.
Удачи Жене в её увлечении.
Если печь до 1500 градусов, то вообще красота.
Такая красивая постановка, замечательные фотографии и видео, аншлаг и овации.
Два дня аншлаги были.
Кармен с аншлагом и размахом отгремела, хоть бы одна статья появилась)
Ну печь так печь🤣