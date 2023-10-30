Медведева купила муфельную печь и показала изделия, которые сделала из глины

Евгения Медведева рассказала, что у нее появилась муфельная печь.

«Короче, я долго-долго молчала, но теперь я молчать не могу. У меня появилась вот такая красавица, это называется муфельная печь.

А это – изделия из глины, которые я сама слепила своими руками, которые готовы к первичному обжигу.

Как ее включать – вообще не шатаю. Сейчас буду разбираться.

Но совсем скоро будет вот эта красота. Потом глазуровка, еще один обжиг, и погнали», – сказала .