Медведева купила муфельную печь и показала изделия, которые сделала из глины

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, что у нее появилась муфельная печь.

«Короче, я долго-долго молчала, но теперь я молчать не могу. У меня появилась вот такая красавица, это называется муфельная печь. 

А это – изделия из глины, которые я сама слепила своими руками, которые готовы к первичному обжигу. 

Как ее включать – вообще не шатаю. Сейчас буду разбираться. 

Но совсем скоро будет вот эта красота. Потом глазуровка, еще один обжиг, и погнали», – сказала Медведева

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40 комментариев

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Tacciana
Я даже почему-то совсем не удивлена, что спортс, проигнорировав премьеру Кармен, написал статью про печь
+22
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olvl
Здорово. Надеюсь, Жене лепить из глины можно, и никто не против, как обычно).
+22
-6
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Аленка_76
Хорошее увлечение. Надеюсь Женя покажет нам результат)
+19
-4
+15
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Елена Спирина
Интересное хобби у Жени. Молодец, что занимается необычным делом.
+16
-4
+12
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suda net
Афигеть!
Я помню, как в детстве слепила собачку. Руководитель секции лепки мне сказала, что ее не стоит красить коричневой и белой краской, если я хочу, чтобы собачка была коричнево-белой. Я не послушалась. После обжига собачка стала жёлто-зеленой!)))
Всё познается на опыте.
Страшно любопытно увидеть изделия Евгении после обжига! Тем более, они не покрашены.
Удачи Жене в её увлечении.
+15
-3
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Gemma157
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Талантливый человек во всем талантлив
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natalado
Нужен гончарный круг. 😂
Если печь до 1500 градусов, то вообще красота.
+13
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natalado
Ответ Tacciana
Я даже почему-то совсем не удивлена, что спортс, проигнорировав премьеру Кармен, написал статью про печь
А я неприятно удивлена, что нет ничего про спектакль.
Такая красивая постановка, замечательные фотографии и видео, аншлаг и овации.
+16
-6
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Хана Спектор
Талантливый человек-талантлив во всем!!!
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Tytti
Классное хобби!
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Tytti
Ответ olvl
Здорово. Надеюсь, Жене лепить из глины можно, и никто не против, как обычно).
А что в этом плохого? Это хобби
+10
-1
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Сашуля П
Прикольные штуки получились, интересно увидеть финальный результат.
+12
-3
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Olga Krayz
Интересное хобби! Женя всё таки очень творческий человек, шьёт, лепит, играет на муз.инструментах 👍
+15
-6
+9
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Olga Krayz
Ответ Tacciana
Я даже почему-то совсем не удивлена, что спортс, проигнорировав премьеру Кармен, написал статью про печь
Это просто удивительно! Идёт спектакль с такими чемпионами, и тишина...
+12
-4
+8
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Аленка_76
Ответ Tacciana
Я даже почему-то совсем не удивлена, что спортс, проигнорировав премьеру Кармен, написал статью про печь
Вот мне тоже интересно.
Два дня аншлаги были.
+13
-5
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Елена Спирина
Лучше бы почитать статью про два спектакля Кармен, которые прошли в Екатеринбурге, но спортс решил статью про хобби написать, это же спортивная новость🤣
+15
-7
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На Пекин
Ответ olvl
Здорово. Надеюсь, Жене лепить из глины можно, и никто не против, как обычно).
Жене можно, вроде)
+14
-6
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Ливия
спортсру такой спортсру
Кармен с аншлагом и размахом отгремела, хоть бы одна статья появилась)
Ну печь так печь🤣
+10
-4
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Ливия
Ответ Александр Подгорных
А когда то за такое же увлечение поклонники Жени другую девочку год вспоминали. А теперь это оказывается здорово и интересно. Кстати занятие очень интересное.
Какую девочку?
+8
-2
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Наталья Полякова
Жду коллекцию посуды от Евгении 🥰
+9
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Аленка_76
Ответ Сашуля П
Прикольные штуки получились, интересно увидеть финальный результат.
Надеюсь Женя нам покажет
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-1
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Tacciana
Ответ olvl
Не знаю, мне нравится, Алину хейтили за это.
За печь?..
+6
-1
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letochka
Ответ Александр Подгорных
А когда то за такое же увлечение поклонники Жени другую девочку год вспоминали. А теперь это оказывается здорово и интересно. Кстати занятие очень интересное.
А при чём тут поклонники Жени?
+6
-1
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Rina
И как на все время хватает? Такие милые штучки получились, хочется увидеть потом окончательный результат.
+5
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Илларион
Какое интересное у Жени новое увлечение, всегда приятно что-то сделать своими руками, потом можно подарить друзьям
+3
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