Морозова о кумирах: «По второй оценке – безусловно, Медведева. Загитова тоже была хороша, но в этом плане Женя ее обходила»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Камила Валиева Виктория Морозова Фигурное катание

Фигуристка Виктория Морозова назвала своих кумиров.

– Есть ли у тебя кумиры в фигурном катании?

– Да. По второй оценке – это, безусловно, Женя Медведева. Она показывает не только прыжки, а настоящее шоу на льду – прыжки, вращения. Хороша компонентами.

Алина Загитова тоже была хороша по второй оценке, но в этом плане Женя ее все-таки обходила. Но у Алины был козырь – коронный каскад лутц-риттбергер, которым она Медведеву в итоге и обыграла. Но Алина тоже красивая девочка.

Из выступлений Жени мне нравится программа «911». В общем, она мой кумир номер один.

Что касается тех, кто выступает сейчас, мой фаворит – Камила Валиева. Она мне нравится всем – катание, прыжки. Камила – очень красивая. Она для меня сейчас лучшая, – сказала Морозова.

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37 комментариев

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Wini Chemin
зайду через часок комменты почитать 😀
+24
-3
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Anatiana
Всё встало на места, и при всей раздутой популярности Загитовой, кумиром она уже не является.
Молодёжь называет вещи своими именами: запомнилась лишь лутс-риттбергером.
+34
-16
+18
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Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Андрей Красин
Комментарий скрыт
загиботы каждый день смотрят, план выполняют
+23
-5
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Anneta28
Ответ Андрей Красин
Комментарий скрыт
Всем просто интересно, как хоккеистка в красной пачке смогла стать ОЧ по ФК.😁
+26
-12
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Мурманчанин37
Ответ Wini Chemin
зайду через часок комменты почитать 😀
Мне кажется, что и в соцсетях у Вики будет что почитать в комментах
+16
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Аленка_76
Очень приятно,что многие фигуристки Женю называют своим кумиром.
Согласна с Викторией про Женин артистизм.
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Lana Kazakova
Ответ Андрей Красин
Комментарий скрыт
Потому что программу Алины МОК разместил на сайте сразу пока был хайп Олимпиады, а программу Жени через 2-3 года после Олимпиады
+15
-4
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bolelschiza
езда в позе хоккеиста может нравиться только фанатам хоккея)
+19
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Настя Волкова
Женя лучшая Легенда и это факт❤понимаем,что девочку ждут жуткие комменты,но спасибо ей за правду❤
+15
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Tacciana
Приятно, что многие юниорки считают Женю кумиром и номером один для себя. Женя-навсегда в истории фигурного катания.
+15
-6
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Lana Kazakova
Женя настоящая актриса на льду 🥰
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m_z_x
перспективная ветка)
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Инна1945
Это ещё актуально?))
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bolelschiza
вот, все адекватные люди это понимали)
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Tytti
Женя артистичная, прекрасно передаёт эмоции, энергия❤️‍🔥
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Настя Волкова
Ответ Lana Kazakova
Потому что программу Алины МОК разместил на сайте сразу пока был хайп Олимпиады, а программу Жени через 2-3 года после Олимпиады
Даа ясно кого решили поддержать,а не Женю,которой было тяжело
+11
-4
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Настя Волкова
Ответ Natalia_777
Комментарий удален модератором
Я думаю она хотела сказать про Женю,но знает,что будет если не упомянуть другую,это ж все знают
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Настя Волкова
Ответ Аленка_76
Очень приятно,что многие фигуристки Женю называют своим кумиром. Согласна с Викторией про Женин артистизм.
Очень приятно,вот в чём правда🥰
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Ливия
И российские, и иностранные тренеры, фигуристы и комментаторы всегда называли Женю невероятно артистичной, легкой, воздушной, чувствующей музыку и передающей настроение.
Она до сих пор кумир для многих спортсмена и в России, и за рубежом.
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FanofKamilaValieva
Умная девушка ! Поздравляю ее с 1 место !

Но самое интересное, что есть люди, которые ставят под сомнение слова спортсмена-фигурист, а они сами не такие, на самом деле большинство из них и т.д. !

"Цените спортсмена по тому, что он демонстрирует на льду, а не по тому, что он хочет показать на льду!"
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Lieda
Ещё одно поколение фигуристок вдохновляется артистизмом Евгении, её бесподобными прокатами.
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Delirium
Ответ Инна1945
Это ещё актуально?))
Она просто выросла на этом.
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Delirium
Ответ Андрей Красин
Комментарий скрыт
Просмотры на каком-то канале не показатель ничего, в общем случае. Смотрят в основном победителей и иногда может быть поднят хайп в силу постороннего факта, но опубликованного на популярной площадке.
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Revery
Ответ Андрей Красин
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Очевидно по той же причине, по которой Алина несколько раз "признавалась" лучшей ведущей))
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Беглый*
Такая маленькая, а уже умеет набрасывать
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