Морозова о кумирах: «По второй оценке – безусловно, Медведева. Загитова тоже была хороша, но в этом плане Женя ее обходила»
Фигуристка Виктория Морозова назвала своих кумиров.
– Есть ли у тебя кумиры в фигурном катании?
– Да. По второй оценке – это, безусловно, Женя Медведева. Она показывает не только прыжки, а настоящее шоу на льду – прыжки, вращения. Хороша компонентами.
Алина Загитова тоже была хороша по второй оценке, но в этом плане Женя ее все-таки обходила. Но у Алины был козырь – коронный каскад лутц-риттбергер, которым она Медведеву в итоге и обыграла. Но Алина тоже красивая девочка.
Из выступлений Жени мне нравится программа «911». В общем, она мой кумир номер один.
Что касается тех, кто выступает сейчас, мой фаворит – Камила Валиева. Она мне нравится всем – катание, прыжки. Камила – очень красивая. Она для меня сейчас лучшая, – сказала Морозова.
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Молодёжь называет вещи своими именами: запомнилась лишь лутс-риттбергером.
Согласна с Викторией про Женин артистизм.
Она до сих пор кумир для многих спортсмена и в России, и за рубежом.
Но самое интересное, что есть люди, которые ставят под сомнение слова спортсмена-фигурист, а они сами не такие, на самом деле большинство из них и т.д. !
"Цените спортсмена по тому, что он демонстрирует на льду, а не по тому, что он хочет показать на льду!"