Морозова о кумирах: «По второй оценке – безусловно, Медведева. Загитова тоже была хороша, но в этом плане Женя ее обходила»

Фигуристка Виктория Морозова назвала своих кумиров.

– Есть ли у тебя кумиры в фигурном катании?

– Да. По второй оценке – это, безусловно, Женя Медведева. Она показывает не только прыжки, а настоящее шоу на льду – прыжки, вращения. Хороша компонентами.

тоже была хороша по второй оценке, но в этом плане Женя ее все-таки обходила. Но у Алины был козырь – коронный каскад лутц-риттбергер, которым она Медведеву в итоге и обыграла. Но Алина тоже красивая девочка.

Из выступлений Жени мне нравится программа «911». В общем, она мой кумир номер один.

Что касается тех, кто выступает сейчас, мой фаворит – . Она мне нравится всем – катание, прыжки. Камила – очень красивая. Она для меня сейчас лучшая, – сказала Морозова.

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