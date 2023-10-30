«Фигурное катание не очень популярно в США. Глобально поменялось отношение людей в худшую сторону». Тренер Елена Леонова о работе в Штатах

Теги Илья Авербух Гран-при Нэтан Чен Эндрю Торгашев Илья Малинин Максим Наумов коронавирус ледовые шоу Алексей Киляков Елена Леонова Фигурное катание

Тренер фигуристов Елена Леонова рассказала о своей работе в США.

Леонова – двукратная чемпионка мира среди юниоров (1986, 1987) в парном катании. В России у нее тренируются, в частности, Елизавета Кулешова и Владимир Следь, которые в октябре 2023-го стали шестыми на этапе Гран-при в Омске.

– Я была уверена, что вы продолжаете работать в США.

– Мы (с Андреем Хвалько – Sports.ru) и работали до 2007-го. Потом вернулись в Россию, получив приглашение от Ильи Авербуха, были заняты почти во всех его спектаклях, а в 2017-м, закончив кататься в шоу, переехали в Мэриленд, в вашингтонскую школу фигурного катания Алексея Килякова.

И, честно говоря, были поражены изменениями, которые произошли в американском фигурном катании за время нашего отсутствия. Глобально поменялось отношение людей к этому виду.

– В какую сторону?

– В худшую. Фигурное катание перестало считаться спортом. Даже занятия с детьми на льду сейчас называются «активитис».

– С чем это связано, на ваш взгляд?

– Фигурное катание не очень популярно в стране – это раз. А во-вторых, оно не дает никаких, как говорят американцы, бенефитов.

Все знают: если ребенок хорошо играет в хоккей, он без труда получит «сколаршип» – университетскую стипендию. Точно так же попадают в университетские команды пловцы, легкоатлеты. Фигурист же может получить финансирование только в том случае, если он в абсолютном топе, как много лет был Нэтан Чен.

Все, кого мы видим сейчас на этапах Гран-при, это, скорее всего, спортсмены, которые вот-вот закончат карьеру. Исключение – дети наших спортсменов: Илья Малинин, Максим Наумов, Андрей Торгашев. Моя дочка тоже каталась, но делала это только потому, что она моя дочка, – рассказала Леонова.

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10 комментариев

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Delirium
Тем, кто в курсе стоимости обучения в США, понятно почему все хотят засунуть ребенка туда, где можно сесть на стипендию. Для большинства жителей это один из немногих социальных лифтов помимо армии.
+12
0
+12
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KMR
Ответ Анастасия Прудникова
Что-то не жалуют в США фигуристов в отличие от пловцов, легкоатлетов и хоккеистов. Хотя чем хуже фк плавания, легкой атлетики, хоккея?
Чет вы не очень тему изучали. Бейсболистов и баскетболистов жалуют еще больше. Даже хоккеисты в обиде на них
+6
-2
+4
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Зулфира Мухаметшина
Также и западу ФК неинтересно.
+4
-1
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Анастасия Прудникова
Что-то не жалуют в США фигуристов в отличие от пловцов, легкоатлетов и хоккеистов. Хотя чем хуже фк плавания, легкой атлетики, хоккея?
+3
-1
+2
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KMR
И негров у них там линчуют
+5
-4
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Флер де Лис
Когда есть свои суперзвезды, тогда есть и всплеск интереса к виду спорта. В 90-х ФК было мега популярно в США. Была Мишель Кван, знаменитый тур Коллинза и Stars on Ice, в которых все мечтали кататься.
+2
-2
0
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