Щербакова поздравила Булычеву и штаб Тутберидзе с Днем тренера

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поздравила своих наставников с Днем тренера.

Профессиональный праздник отмечается 30 октября.

По этому случаю Щербакова репостнула в своем телеграм-канале поздравление, опубликованное в ее фан-группе. Там представлены фото фигуристки с ее первым тренером – Оксаной Булычевой, а также с Этери Тутберидзе, Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом.