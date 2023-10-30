Щербакова поздравила Булычеву и штаб Тутберидзе с Днем тренера

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Анна Щербакова Сергей Дудаков Оксана Булычева Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поздравила своих наставников с Днем тренера.

Профессиональный праздник отмечается 30 октября.

По этому случаю Щербакова репостнула в своем телеграм-канале поздравление, опубликованное в ее фан-группе. Там представлены фото фигуристки с ее первым тренером – Оксаной Булычевой, а также с Этери Тутберидзе, Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом.

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20 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Это был шедевральный прокат Ани. Лучший ЧР в истории. 2 девочки выдали прокаты суперсложности, а дальше вышла Аня...
Аня, спасибо тебе за такие минуты в спорте. Пересматриваем. Скучаем...
Тренеров с праздником!
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antrrap
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Это был шедевральный прокат Ани. Лучший ЧР в истории. 2 девочки выдали прокаты суперсложности, а дальше вышла Аня... Аня, спасибо тебе за такие минуты в спорте. Пересматриваем. Скучаем... Тренеров с праздником!
Да, было очень эмоционально. Думаю, такого мы больше не увидим
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Ольга Воеводина
Фото, где Дудаков на переднем плане изображает самолётик, а на заднем Глейхенгауз закрыл лицо руками шедеврально! Столько эмоций! Поздравляю Всех тренеров страны! Вы бываете строгими, но без вас невозможно) Терпения, сил и здоровья!
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N-fox
Молодец, Анюта, никого не забыла. С Булычевой очень трогательные фото. И любимый ТШТ с их неподдельными эмоциями.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ antrrap
Да, было очень эмоционально. Думаю, такого мы больше не увидим
Помню интервью одной из судей, которая призналась, что ей ставить баллы, а она рыдает)) когда такое было?
Исторический ЧР.
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Katerina Sunny
На фото маленькой Ани с Булычевой на соревнованиях молодой Дудаков.
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EmperorNazer
Тот прокат Ани ПП в Челябинске - до сих пор лучшее выступление, что я видел в женском одиночном ФК. Невероятные эмоции и впечатления.
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Лека-Лека
Анечка умница!

Поздравила всех своих тренеров!!!
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ДИОНИС
Молодец, Аня! Всех своих тренеров поздравила с их профессиональным праздником!
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Маргарита В Сафронова
Исторические моменты. Аня боролась героически с сильнейшими в мире соперницами, на пределе своих возможностей, и побеждала.
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alexnew
Аня растрогала своих тренеров больше, чем кто-либо, мне кажется, и не один раз.
+4
-4
0
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Мурманчанин37
Хорошие фото с приятными воспоминаниями
+1
-1
0
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Lapo Elkann
Все фото с ЧР 21 . У Анны были отличные прокаты , но сам ЧР самый загадочный ,
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