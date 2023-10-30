Щербакова поздравила Булычеву и штаб Тутберидзе с Днем тренера
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поздравила своих наставников с Днем тренера.
Профессиональный праздник отмечается 30 октября.
По этому случаю Щербакова репостнула в своем телеграм-канале поздравление, опубликованное в ее фан-группе. Там представлены фото фигуристки с ее первым тренером – Оксаной Булычевой, а также с Этери Тутберидзе, Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом.
Аня, спасибо тебе за такие минуты в спорте. Пересматриваем. Скучаем...
Тренеров с праздником!
Исторический ЧР.
Поздравила всех своих тренеров!!!