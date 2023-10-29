Ежлов о штрафе в произвольном танце: «Судьи не услышали в программе смену ритма. Наверное, будем менять всю третью часть»

Теги сборная России танцы на льду мужское катание Софья Шевченко контрольные прокаты Серия Гран-при России Андрей Ежлов Красноярье Фигурное катание

Фигурист Андрей Ежлов объяснил штрафные баллы в произвольном танце на Гран-при.

Сегодня дуэт Ежлова и Софьи Шевченко занял четвертое место на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Два балла снижения мы получили за музыкальное сопровождение. Судьи не услышали в программе смену ритма.

Это замечание было сказано нам еще на прокатах, после чего мы сделали выводы и отдали музыку профессиональному музыканту, который менял ритм в третьей части. Он буквально написал новую композицию. Были уверены, что судейская бригада заметит и оценит проделанную работу. К сожалению, этого не произошло.

Наверное, будем менять всю третью часть программы. Безусловно, не хочется ломать целостность программы и сюжет, но, наверное, придется. Мы уже сделали все, чтобы этого избежать», – рассказал Ежлов.

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1 комментарий

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22somebody22
Шевченко внешне напоминает молодую Семенович.
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