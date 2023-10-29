Крылова о травме Морозов: «Врачи сказали, что критических повреждений нет, но неделя как минимум без тренировок. Надеемся, успеет восстановиться к этапу в Москве»

Теги сборная России травмы танцы на льду Анжелика Крылова Игорь Еременко Аннабель Морозов Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Красноярье Фигурное катание

Тренер рассказала о состоянии Аннабель Морозов, получившей порез лезвием конька.

Накануне на Гран-при России в Красноярске фигуристка Елизавета Шанаева случайно порезала ногу Аннабель лезвием конька во время разминки. Из-за травмы та позже снялась с произвольного танца.

«Врачи сказали, что критических повреждений нет, но неделя как минимум без тренировок. Будем восстанавливаться, делать перевязки и обязательно сделаем МРТ – все-таки опасное место травмировано, все связки и сухожилия рядом.

До этапа в Москве еще месяц, надеемся, что к этому сроку Аннабель успеет восстановиться.

Что касается ее психологического состояния, то, конечно, все это для нее очень неприятно, обидно. Она очень хотела выступать, так долго этого ждала. Ничего, все впереди. Я считаю, что эта ситуация еще больше нас сплотит для будущих побед», – сказала тренер Анжелика Крылова.

Морозов выступает в танцах на льду с Игорем Еременко.

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7 комментариев

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Katerina Sunny
Аннабель здоровья, правильно, что снялись с ПТ. Есть вероятность подготовиться нормально к этапу в Москве.
+6
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Ayla
Ответ Agura
Поверхностное повреждение, немногим глубже ,чем царапина, что и следовало ожидать. Зато Крылова и ее группа поведи себя крайне недостойно.
фото посмотрите
+3
0
+3
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Revery
Аннабель скорейшего выздоровления!
Здорово, что ее поддержали тренер и товарищи по команде. И даже бывший партнер в стороне не остался))
+1
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Мороженко
Ответ 22somebody22
К сожалению,всё равно мимо финала.Хорошо,хоть не международного. Шанаеву бы дисквалифицировать на сезон,да партнёра жаль.Надеюсь,он не специально не заметил,куда катит партнерша.
Ну Шанаева же не специально наехала, за что её дисквалифицировать.
+1
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Kareglazaya
Ответ Agura
Поверхностное повреждение, немногим глубже ,чем царапина, что и следовало ожидать. Зато Крылова и ее группа поведи себя крайне недостойно.
Это на видео кажется, что поверхностный порез. А судя по фото понятно, что конек воткнулся в ногу, а не прошел по касательной, а потому рана глубокая.
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