Крылова о травме Морозов: «Врачи сказали, что критических повреждений нет, но неделя как минимум без тренировок. Надеемся, успеет восстановиться к этапу в Москве»

Тренер рассказала о состоянии Аннабель Морозов, получившей порез лезвием конька.

Накануне на Гран-при России в Красноярске фигуристка Елизавета Шанаева случайно порезала ногу Аннабель лезвием конька во время разминки. Из-за травмы та позже снялась с произвольного танца.

«Врачи сказали, что критических повреждений нет, но неделя как минимум без тренировок. Будем восстанавливаться, делать перевязки и обязательно сделаем МРТ – все-таки опасное место травмировано, все связки и сухожилия рядом.

До этапа в Москве еще месяц, надеемся, что к этому сроку Аннабель успеет восстановиться.

Что касается ее психологического состояния, то, конечно, все это для нее очень неприятно, обидно. Она очень хотела выступать, так долго этого ждала. Ничего, все впереди. Я считаю, что эта ситуация еще больше нас сплотит для будущих побед», – сказала тренер Анжелика Крылова.

Морозов выступает в танцах на льду с Игорем Еременко.

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