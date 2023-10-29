Катарина Гербольдт: «Фролова сегодня выглядела очень достойно. Судя по результатам, для нее смена тренера – положительный момент»

Теги Катарина Гербольдт сборная России женское катание Евгений Рукавицын Анна Фролова Фигурное катание

Гербольдт отметила, что смена тренера хорошо повлияла на катание Анны Фроловой.

Весной этого года фигуристка перешла в группу Евгения Рукавицына

«Аня Фролова сегодня выглядела очень достойно. Она сменила тренера, это всегда дает свои плоды. Кому‑то – положительные, кому‑то – отрицательные.

Но, судя по результатам Ани, для нее смена тренера – положительный момент. В этом сезоне мне очень нравятся ее образы.

Аня катается по-взрослому, очень женственно. Мне в этом плане она импонирует», – сказала призер чемпионата России, тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт.

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