Катарина Гербольдт: «Фролова сегодня выглядела очень достойно. Судя по результатам, для нее смена тренера – положительный момент»

Гербольдт отметила, что смена тренера хорошо повлияла на катание Анны Фроловой.

Весной этого года фигуристка перешла в группу .

« сегодня выглядела очень достойно. Она сменила тренера, это всегда дает свои плоды. Кому‑то – положительные, кому‑то – отрицательные.

Но, судя по результатам Ани, для нее смена тренера – положительный момент. В этом сезоне мне очень нравятся ее образы.

Аня катается по-взрослому, очень женственно. Мне в этом плане она импонирует», – сказала призер чемпионата России, тренер по фигурному катанию .