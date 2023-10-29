Александр Самарин: «Поздравляю Алиева с победой. Здорово, что мы, ветераны льда, еще «могем»

Александр Самарин поздравил Дмитрия Алиева с победой на этапе Гран-при России.

Самарин исполнил произвольную программу с ошибками и занял второе место на этапе в Красноярске.

«Первый старт съедает намного больше, нужен был такой, чтобы встряхнуться, вспомнить. Были и положительные, и отрицательные моменты.

Ошибки рабочие – шел на все, все старался доделать, для первого раза пойдет. Ошибки были вчера, сегодня.

Поздравляю Димку, очень здорово, что мы, ветераны льда, еще «могем».

У меня такого ни разу не было, чтобы у тебя только фигурное катание и ты им живешь. Я наслаждаюсь этим моментом, наслаждаюсь улыбками, контактом. Это классно.

Да, сначала это стресс, волнение, но потом ты втягиваешься, видишь плоды работы, и это очень приятно», – подчеркнул фигурист.

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