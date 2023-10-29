Александр Самарин: «Поздравляю Алиева с победой. Здорово, что мы, ветераны льда, еще «могем»

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Серия Гран-при России Фигурное катание

Александр Самарин поздравил Дмитрия Алиева с победой на этапе Гран-при России.

Самарин исполнил произвольную программу с ошибками и занял второе место на этапе в Красноярске.

«Первый старт съедает намного больше, нужен был такой, чтобы встряхнуться, вспомнить. Были и положительные, и отрицательные моменты.

Ошибки рабочие – шел на все, все старался доделать, для первого раза пойдет. Ошибки были вчера, сегодня.

Поздравляю Димку, очень здорово, что мы, ветераны льда, еще «могем».

У меня такого ни разу не было, чтобы у тебя только фигурное катание и ты им живешь. Я наслаждаюсь этим моментом, наслаждаюсь улыбками, контактом. Это классно.

Да, сначала это стресс, волнение, но потом ты втягиваешься, видишь плоды работы, и это очень приятно», – подчеркнул фигурист. 

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8 комментариев

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MyCA
По чести тут судьи больше могут
+12
-1
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Адриана
Саша, ты как "ветеран" "могёшь " Ну совсем мало, к сожалению.
+10
-1
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Лиля Симонова
В 24 года уже ветераны? Или он себя с девочками сравнивает?
+7
0
+7
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Урагана Эриксен
Ничего лично Самарин не «могёт». А вот грибные оценки судей за компоненты (позор просто!) делают своё дело. Беспредел полный, оценки такие будто катят вместе Патрик Чан и Юдзуру Ханю 🤦🏻‍♀️
+4
0
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метель
к сожалению,Самарин, кроме квадлутца ничего не могЕт
+3
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Ева Винер
даа судьи могут ещё как😏
+3
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Алеся Ткаченко
Можно сколько угодно гнать на Самарина за грибы за блатной штаб(а давно ли Соколовская блатной стала),но как же здорово когда проигравший поздравляет победителя.
+3
-2
+1
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olvl
Ответ Лиля Симонова
В 24 года уже ветераны? Или он себя с девочками сравнивает?
Давно катаются.
0
0
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