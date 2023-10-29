Сакамото после победы на Гран-при Канады: «Вращения могут быть лучше, и я хочу повысить оценку за компоненты»
Японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала победу на Гран-при Канады.
«Сегодня я была очень спокойна, мне почти что казалось, что я катаюсь дома. После акселя и лутца я поняла, что все будет в порядке.
Я чувствовала хорошее напряжение, и в целом было очень комфортно. В конце проката я думала: «Отлично, я сделала это!»
Я набрала на два балла больше, чем рассчитывала. Не часто мне удается так хорошо кататься на международных соревнованиях.
Меня приятно удивило, что люди хлопали в ладоши во время моего проката, несмотря на то, что музыка к этому не располагает.
Судя по протоколам, мне многое нужно улучшить: вращения могут быть лучше, и я хочу повысить оценку за компоненты.
Я много раз каталась последней. Не могу сказать, что для меня это полностью комфортно, но я знаю, что способна показать хорошее выступление на такой позиции.
Это моя четвертая победа из 13 этапов Гран-при, в которых я участвовала, и я чувствую, что пока не на том уровне, и мне еще многое предстоит сделать!
Теперь я буду изо всех сил готовиться к этапу в Финляндии!» – сказала Сакамото.
КП - 3Lzeq / 3Fq+3T< / StSq2 - общая оценка 64+.
ПП - 3Lze / StSq2 / 2A+3T<+2T / 3Loq, вращения в обоих прокатах откровенно слабые.
Сумма прокатов 203+, грибы 22.65.