Сакамото после победы на Гран-при Канады: «Вращения могут быть лучше, и я хочу повысить оценку за компоненты»

Теги Гран-при Гран-при Канады сборная Японии женское катание Каори Сакамото Фигурное катание

Японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала победу на Гран-при Канады.

«Сегодня я была очень спокойна, мне почти что казалось, что я катаюсь дома. После акселя и лутца я поняла, что все будет в порядке.

Я чувствовала хорошее напряжение, и в целом было очень комфортно. В конце проката я думала: «Отлично, я сделала это!»

Я набрала на два балла больше, чем рассчитывала. Не часто мне удается так хорошо кататься на международных соревнованиях.

Меня приятно удивило, что люди хлопали в ладоши во время моего проката, несмотря на то, что музыка к этому не располагает.

Судя по протоколам, мне многое нужно улучшить: вращения могут быть лучше, и я хочу повысить оценку за компоненты.

Я много раз каталась последней. Не могу сказать, что для меня это полностью комфортно, но я знаю, что способна показать хорошее выступление на такой позиции.

Это моя четвертая победа из 13 этапов Гран-при, в которых я участвовала, и я чувствую, что пока не на том уровне, и мне еще многое предстоит сделать!

Теперь я буду изо всех сил готовиться к этапу в Финляндии!» – сказала Сакамото.

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4 комментария

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Алексей Токарев
Это придётся всех судей вести в ресторан.
+6
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alexnew
Я не очень понимаю все эти высказывания об оценках. Я понимаю, она бы говорила, что хочет квад разучить или лутц с верного ребра делать или хотя бы какой-нибудь каскадик риттбергерный показать. Нет ничего подобного. Фигуристка говорит о том, сколько хочет получить от судий грибов, прямо так и говорит.
+6
0
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Allbee
Уже повысили и так, без вращений
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Denis Travin
Сакамото :

КП - 3Lzeq / 3Fq+3T< / StSq2 - общая оценка 64+.
ПП - 3Lze / StSq2 / 2A+3T<+2T / 3Loq, вращения в обоих прокатах откровенно слабые.
Сумма прокатов 203+, грибы 22.65.
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