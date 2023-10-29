Сакамото после победы на Гран-при Канады: «Вращения могут быть лучше, и я хочу повысить оценку за компоненты»

Японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала победу на Гран-при Канады.

«Сегодня я была очень спокойна, мне почти что казалось, что я катаюсь дома. После акселя и лутца я поняла, что все будет в порядке.

Я чувствовала хорошее напряжение, и в целом было очень комфортно. В конце проката я думала: «Отлично, я сделала это!»

Я набрала на два балла больше, чем рассчитывала. Не часто мне удается так хорошо кататься на международных соревнованиях.

Меня приятно удивило, что люди хлопали в ладоши во время моего проката, несмотря на то, что музыка к этому не располагает.

Судя по протоколам, мне многое нужно улучшить: вращения могут быть лучше, и я хочу повысить оценку за компоненты.

Я много раз каталась последней. Не могу сказать, что для меня это полностью комфортно, но я знаю, что способна показать хорошее выступление на такой позиции.

Это моя четвертая победа из 13 этапов , в которых я участвовала, и я чувствую, что пока не на том уровне, и мне еще многое предстоит сделать!

Теперь я буду изо всех сил готовиться к этапу в Финляндии!» – сказала .