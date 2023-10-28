Каори Сакамото: «Цель на произвольную – набрать 149 баллов, так что я выложусь полностью. А главная цель – добиться высокого качества в катании»

Каори Сакамото оценила свое выступление в короткой программе на Гран-при Канады.

«Тройной флип немного сместился с оси, поэтому я на мгновение не была уверена, стоит ли добавлять тройной или двойной прыжок. Но услышала, как мой тренер крикнула «Эй!», так что поняла, что нужно пойти на тройной, и приземлила его!

Чувствую необходимость сосредоточиться на моем завтрашнем прокате. Я все больше и больше привыкаю к тому, что я двукратная чемпионка мира, поэтому больше не чувствую такого большого давления.



Я мало выступала в Канаде, за исключением Autumn Classic, финал серии Гран-при в сезоне-2018/19 был последним, поэтому я была очень рада положительной реакции публики.

75 баллов были минимальной целью для короткой программы, и я только что достигла ее. Цель на завтра – 149 баллов (результат, который я набрала на Japan Open). Так что завтра в прокате я выложусь полностью.

В целом, моя главная цель – добиться высокого качества в катании», – сказала японская фигуристка.