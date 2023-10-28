Каори Сакамото: «Цель на произвольную – набрать 149 баллов, так что я выложусь полностью. А главная цель – добиться высокого качества в катании»
Каори Сакамото оценила свое выступление в короткой программе на Гран-при Канады.
«Тройной флип немного сместился с оси, поэтому я на мгновение не была уверена, стоит ли добавлять тройной или двойной прыжок. Но услышала, как мой тренер крикнула «Эй!», так что поняла, что нужно пойти на тройной, и приземлила его!
Чувствую необходимость сосредоточиться на моем завтрашнем прокате. Я все больше и больше привыкаю к тому, что я двукратная чемпионка мира, поэтому больше не чувствую такого большого давления.
Я мало выступала в Канаде, за исключением Autumn Classic, финал серии Гран-при в сезоне-2018/19 был последним, поэтому я была очень рада положительной реакции публики.
75 баллов были минимальной целью для короткой программы, и я только что достигла ее. Цель на завтра – 149 баллов (результат, который я набрала на Japan Open). Так что завтра в прокате я выложусь полностью.
В целом, моя главная цель – добиться высокого качества в катании», – сказала японская фигуристка.
На 130-135 баллов наверное можно натянуть более менее объективно. А вот 149?
Что-то я не припоминаю где Нике Яметовой ставили 149 баллов за чистый прокат произвольной. А ведь Ника, как минимум, катит не хуже Каори, да и с прыжками у неё получше.
Я вот что-то не понимаю где там столько можно натянуть. Если за компоненты ей поставить 36, что в пересчёте даст 72 балла (титулы же, не хухры-мухры), то за технику она должна набирать 77. чтобы при базе примерно в 62,5 балла, превратить это в 77 баллов, ГОЕть её должны не по детски и везде высшие уровни ставить (дорожки, вращения).