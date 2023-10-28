Каори Сакамото: «Цель на произвольную – набрать 149 баллов, так что я выложусь полностью. А главная цель – добиться высокого качества в катании»

Теги Гран-при Канады сборная Японии женское катание Каори Сакамото Фигурное катание

Каори Сакамото оценила свое выступление в короткой программе на Гран-при Канады.

«Тройной флип немного сместился с оси, поэтому я на мгновение не была уверена, стоит ли добавлять тройной или двойной прыжок. Но услышала, как мой тренер крикнула «Эй!», так что поняла, что нужно пойти на тройной, и приземлила его!

Чувствую необходимость сосредоточиться на моем завтрашнем прокате. Я все больше и больше привыкаю к тому, что я двукратная чемпионка мира, поэтому больше не чувствую такого большого давления.

Я мало выступала в Канаде, за исключением Autumn Classic, финал серии Гран-при в сезоне-2018/19 был последним, поэтому я была очень рада положительной реакции публики.

75 баллов были минимальной целью для короткой программы, и я только что достигла ее. Цель на завтра – 149 баллов (результат, который я набрала на Japan Open). Так что завтра в прокате я выложусь полностью. 

В целом, моя главная цель – добиться высокого качества в катании», – сказала японская фигуристка. 

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7 комментариев

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Oleg152762
Ответ Михаил Михайлов
Цель как я понимаю поставлена перед судейской бригадой? Понять за что Каори может получить такие баллы решительно невозможно. На 130-135 баллов наверное можно натянуть более менее объективно. А вот 149? Что-то я не припоминаю где Нике Яметовой ставили 149 баллов за чистый прокат произвольной. А ведь Ника, как минимум, катит не хуже Каори, да и с прыжками у неё получше.
149 баллов - это добротная программа с четверными прыжками. С каскадами 3-2, действительно, тяжело понять, за что такие баллы можно выставить.
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Михаил Михайлов
Цель как я понимаю поставлена перед судейской бригадой? Понять за что Каори может получить такие баллы решительно невозможно.
На 130-135 баллов наверное можно натянуть более менее объективно. А вот 149?
Что-то я не припоминаю где Нике Яметовой ставили 149 баллов за чистый прокат произвольной. А ведь Ника, как минимум, катит не хуже Каори, да и с прыжками у неё получше.
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Михаил Михайлов
Ответ Oleg152762
149 баллов - это добротная программа с четверными прыжками. С каскадами 3-2, действительно, тяжело понять, за что такие баллы можно выставить.
Может у них там где-то фея с волшебной палочкой, которая каскады 3-2 в глазах судей превращает в 3-3, а одиночные тройные в квады?
Я вот что-то не понимаю где там столько можно натянуть. Если за компоненты ей поставить 36, что в пересчёте даст 72 балла (титулы же, не хухры-мухры), то за технику она должна набирать 77. чтобы при базе примерно в 62,5 балла, превратить это в 77 баллов, ГОЕть её должны не по детски и везде высшие уровни ставить (дорожки, вращения).
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bolelschiza
Думаю, что цели на сезон выше: выиграть финал, стать трехкратной.
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Жизненная
Ответ Михаил Михайлов
Может у них там где-то фея с волшебной палочкой, которая каскады 3-2 в глазах судей превращает в 3-3, а одиночные тройные в квады? Я вот что-то не понимаю где там столько можно натянуть. Если за компоненты ей поставить 36, что в пересчёте даст 72 балла (титулы же, не хухры-мухры), то за технику она должна набирать 77. чтобы при базе примерно в 62,5 балла, превратить это в 77 баллов, ГОЕть её должны не по детски и везде высшие уровни ставить (дорожки, вращения).
Ну что Вы, право, с подсчётом, как такое возможно.Каори - двукратная ЧМ, давления не чувствует, а 149 баллов дело наживное.
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Βадим Μамонтов
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Ответ Oleg152762
149 баллов - это добротная программа с четверными прыжками. С каскадами 3-2, действительно, тяжело понять, за что такие баллы можно выставить.
Ты что-то куришь? Медведева и без квадов 160 набирала
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