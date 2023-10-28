Бойкова о короткой программе: «Это было плохо, прямо скажем. Готовы мы были хорошо, и такая непростительная ошибка с моей стороны»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Серия Гран-при России Фигурное катание

Александра Бойкова назвала плохим прокат короткой программы.

Пара выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Красноярске, набрав 74,52 балла. Во время проката Александра допустила падение.

«Это было плохо, прямо скажем. Готовы мы были хорошо, и такая непростительная ошибка с моей стороны. Надеюсь, будем ее избегать.

У нас программа как раз и поставлена о том, что Дима художник, а я его муза. Он меня представляет, меня в реальности нет. Первое движение символизирует то, что он начинает рисовать.

А в конце программы он понимает, что сошел с ума и муза нереальна. И он остается один», – сказала Бойкова.

«Рады вновь окунуться в соревновательную атмосферу именно большого турнира. Программа очень цельная, работаем мы над всем – от стартовой позы до финальной», – добавил Дмитрий Козловский. 

«Выступили не очень, хотя готовы были отлично. Саша была заряжена. Но, видимо, слишком перестарались с внутренним настроем. В ближайшем будущем, а конкретно – завтра, все будет лучше.

Это не наши баллы. Не наш уровень. Но все оценки по делу», – приводит слова Козловского Sport24.

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19 комментариев

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Адриана
Пусть завтра всё получится.
+17
-3
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Sportsfan
Ну плохо это не было. Не лучшее выступление, но мне все равно понравилось. Дальше будет еще лучше.
+18
-7
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Лучшее_враг_хорошего
Саша преувеличивает. Да, не чистый прокат. Но чтобы уж прямо..плохо.
Плохо - это когда все развалили.
+11
-1
+10
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Аленка_76
Удачи ребятам в ПП!
+11
-3
+8
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N-fox
Не стоит себя сильно корить, забыть о сегодняшней промашкне, и завтра откатать все, как умеют.
+7
-1
+6
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Любитель_ФК
Две наши первые пары решили заочно посоревноваться в ошибках, причем в КП , чего раньше не наблюдалось. Видимо напряжение, даже заочного соперничества на большом расстоянии, настолько велико, что казалось катай спокойно, соперники далеко, но эта невидимая нить противоборства, не дает сосредоточиться полностью и "вылезают" такие огрехи от предвкушения предстоящей встречи. Представляете , какое напряжение будет на чемпионате России, когда эти две принципиальные пары сойдутся в одном старте, искры будут лететь из под коньков.
+4
0
+4
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Лиза Михайлова
Ну, ничего страшного!
У вас 1:1 с Мишиной/Галлямовым.
+5
-1
+4
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TatRom
Может тренерам чатик создать - кто первый музыку и идею озвучит, тот и успел.
+3
0
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Revery
Только не зацикливайся, Саш, а то будет как с выбросом.
Завтра будет другой день и другой прокат, покажете всё, что умеете.
+2
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Emma Dunn
Саша не злись. Осень не испортила программу. Завтра будет лучший день.
+1
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Emma Dunn
Ответ Белла
Слишком много ошибок с её стороны стало
Была только одна ошибка, Белла. Ты явно слепая.
+1
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Белла
Как неприятно слушать транькова, когда он нахваливает своих,, а ещё неприятно слушать Гришина, который как шакал из Маугли ему подыгрывает, называя БК двухкратными чемпионами России, при этом на прошлом этапе не удосужился перечислить титулы мг, они у них намного весомее чем у бу, ну не хочет гришин называть мг олимпийскими чемпионами, но не забывает так называть Кондратюка валиеву и даже перечисляет титулы тренеров которых у них нет
+14
-14
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Gel Na
Плохо, и дело не в падении, ребята как будто каждый своё катал, особенно это заметно, когда следом выходят с такой-же музыкой и идеей ОГ - вот они мне сегодня очень понравились, а оценки... ну тут я уже давно не удивлюсь, понятия "совесть, честь, беспристрастность" судьям неведомы.
+1
-1
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Gaga Gaga
саша умница
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private dancer
Ответ Белла
Как неприятно слушать транькова, когда он нахваливает своих,, а ещё неприятно слушать Гришина, который как шакал из Маугли ему подыгрывает, называя БК двухкратными чемпионами России, при этом на прошлом этапе не удосужился перечислить титулы мг, они у них намного весомее чем у бу, ну не хочет гришин называть мг олимпийскими чемпионами, но не забывает так называть Кондратюка валиеву и даже перечисляет титулы тренеров которых у них нет
Политика партии ©
+3
-3
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Emma Dunn
Ответ Белла
Как неприятно слушать транькова, когда он нахваливает своих,, а ещё неприятно слушать Гришина, который как шакал из Маугли ему подыгрывает, называя БК двухкратными чемпионами России, при этом на прошлом этапе не удосужился перечислить титулы мг, они у них намного весомее чем у бу, ну не хочет гришин называть мг олимпийскими чемпионами, но не забывает так называть Кондратюка валиеву и даже перечисляет титулы тренеров которых у них нет
Так что он может перечислить все титулы, но не БК? Как смешно вы. Гришин только что сказал очевидное, они два раза чемпионы России. И если честно, он не должен никого называть олимпийскими чемпионами, потому что пока их нет. Ни одного.
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Emma Dunn
Ответ grey9610212
да, ребята ... цыган пенял, что лошадок часто менял, да ещё и на переправе
🤡
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