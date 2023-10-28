Александра Бойкова назвала плохим прокат короткой программы.

Пара выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Красноярске, набрав 74,52 балла. Во время проката Александра допустила падение.

«Это было плохо, прямо скажем. Готовы мы были хорошо, и такая непростительная ошибка с моей стороны. Надеюсь, будем ее избегать.

У нас программа как раз и поставлена о том, что Дима художник, а я его муза. Он меня представляет, меня в реальности нет. Первое движение символизирует то, что он начинает рисовать.

А в конце программы он понимает, что сошел с ума и муза нереальна. И он остается один», – сказала Бойкова.

«Рады вновь окунуться в соревновательную атмосферу именно большого турнира. Программа очень цельная, работаем мы над всем – от стартовой позы до финальной», – добавил Дмитрий Козловский.

«Выступили не очень, хотя готовы были отлично. Саша была заряжена. Но, видимо, слишком перестарались с внутренним настроем. В ближайшем будущем, а конкретно – завтра, все будет лучше.

Это не наши баллы. Не наш уровень. Но все оценки по делу», – приводит слова Козловского Sport24.