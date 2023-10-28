Татьяна Тарасова: «Хромых наберет форму и сможет на равных бороться с лидерами нашей сборной»

Татьяна Тарасова заявила, что верит в потенциал фигуристки Майи Хромых.

«Майя хорошо сегодня выступала, зря упала. Но она допустила техническую ошибку, такое бывает. Наберет форму и сможет на равных бороться с лидерами нашей сборной.

Очень приятное впечатление оставила Мария Агаева, считаю, что она сейчас заслуженно находится на первом месте», – сказала Тарасова.

Также заслуженный тренер СССР высказалась о результатах в парном катании.

«Конечно, ошибки, особенно падения, портят впечатления от программы. Но Бойкова и Козловский будут хоть так на первом месте, хоть так.

Сегодня они получили абсолютно заслуженные баллы. Хочется отметить также две другие наши пары, они продемонстрировали очень хорошие выступления», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

«Все девочки хорошо катались. Даже если брать среднюю сумму баллов за программу, все хорошо выступили.

Хромых выступила с небольшой ошибкой, но все равно каталась хорошо. Она восстановится, конечно. Просто сейчас пока тяжело, так как давно не каталась.

У нее была очень тяжелая травма. Но верю, что она оклемается», – сказала Тарасова «Матч ТВ».