Татьяна Тарасова: «Хромых наберет форму и сможет на равных бороться с лидерами нашей сборной»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Александра Бойкова Дмитрий Козловский Майя Хромых Мария Агаева Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что верит в потенциал фигуристки Майи Хромых.

«Майя хорошо сегодня выступала, зря упала. Но она допустила техническую ошибку, такое бывает. Наберет форму и сможет на равных бороться с лидерами нашей сборной.

Очень приятное впечатление оставила Мария Агаева, считаю, что она сейчас заслуженно находится на первом месте», – сказала Тарасова.

Также заслуженный тренер СССР высказалась о результатах в парном катании.

«Конечно, ошибки, особенно падения, портят впечатления от программы. Но Бойкова и Козловский будут хоть так на первом месте, хоть так.

Сегодня они получили абсолютно заслуженные баллы. Хочется отметить также две другие наши пары, они продемонстрировали очень хорошие выступления», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

«Все девочки хорошо катались. Даже если брать среднюю сумму баллов за программу, все хорошо выступили.

Хромых выступила с небольшой ошибкой, но все равно каталась хорошо. Она восстановится, конечно. Просто сейчас пока тяжело, так как давно не каталась.

У нее была очень тяжелая травма. Но верю, что она оклемается», – сказала Тарасова «Матч ТВ».

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10 комментариев

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Наталья Карлова
Спортсмен после такого длительного периода вышел на соревнования... ждать высокого уровня странно... раз Майя хочет кататься - значит есть потенциал и рано "хоронить" карьеру! Здесь главное внутреннее желание!
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Vladimir Arutin
Я думал что Тарасова скажет: "Пришла неоткуда и ушла в не куда "
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Veronika spuria
Хромых сама в сборной, а значит является лидером, на неё должны равняться.
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Katerina Sunny
Хоть так на первом, это пока основные конкуренты на других этапах. На ЧР такие ошибки будут не простительны.
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pulpfiction
Золотые слова поддержки от опытнейшего тренера.
Майя, ты сможешь!!!
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N-fox
Хочется, чтобы все так и было.
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Александр Шульгин
Хромых удачи и главное не сдаваться. И поменять расстановку прыжков в короткой
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Юлия Ягунова
Не знаю, глупость напишу, мне кажется, Майе надо поменять тренеров,не потому что они плохие. Просто она сильно загоняется, может там, где меньше пафоса, чтобы она расслабилась и показывала просто красивое свое катание. Вот как Аня Фролова. Может я не жду от нее четверных, а быть в своей нише, в более спокойной обстановке.
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Arraches
Ответ Юлия Ягунова
Не знаю, глупость напишу, мне кажется, Майе надо поменять тренеров,не потому что они плохие. Просто она сильно загоняется, может там, где меньше пафоса, чтобы она расслабилась и показывала просто красивое свое катание. Вот как Аня Фролова. Может я не жду от нее четверных, а быть в своей нише, в более спокойной обстановке.
Вряд ли стоит в штабе цель прыгать квады , ПП ей упростили . Без прыжков обойтись все равно нельзя . А программы в этом штате ставят Майк очень красивые , под нее . Желаю ей набрать форму и не отчаиваться . Это первый шаг после длительного перерыва . Нужно набраться терпения .
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