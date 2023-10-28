Майя Хромых выступила на соревнованиях впервые за полтора года

Теги сборная России женское катание Майя Хромых Серия Гран-при России Фигурное катание

Майя Хромых выступила на соревнованиях впервые с марта 2022 года.

Фигуристка приняла участие в этапе Гран-при России в Красноярске. После короткой программы она занимает 8-е место с 62,06 баллами.

В прокате короткой программы Хромых исполнила двойной аксель и тройной флип, а затем сорвала каскад. 

До этого она в последний раз выступала на Кубке Первого канала в конце сезона-2021/22. Сезон-2022/23 Хромых полностью пропустила из-за травмы. 

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15 комментариев

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Леди Брэкнелл
Майа на вью еле сдерживает слезы (( Не плачь, девочка, это период такой, все через него проходят! Держись, ты красота красивая! Все будет хорошо 😊
+28
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+24
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LSV
У Майи отличная короткая программа. Пожелаем ей успешно отказать эту программу на следующем этапе! Будем ждать и поддерживать!
+21
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+19
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N-fox
Хочется поддержать Майю. Долго была без соревнований, поеятно, что сейчас сложно, надо набраться терпения, и делать свой максимум.
+18
-2
+16
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Мороженко
Надо Майе каскад в первую половину, тогда и уверенность придёт.
+15
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+14
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elmih
Молодец, Майя, не опускай руки.Все будет!
+12
-1
+11
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Зиля Бадриева
У Майи красивое взрослое катание, а прыжки ещё наберёт, не все в форму ещё вошли.
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polinarmax
Майя молодец, что хотя бы до соревнований доехала. Думаю, она ещё наберёт форму, просто нужно время
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+7
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Самая цитируемая и вообще недура
Пластика Майи, руки-это песня.
Нервы Майи-тоже песня, но другая. Когда Майя раскована и балдеет от проката-это отвал башки. Жаль, мы это редко видели.
+10
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+6
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Veronika spuria
Упала, ну, это простительно, но программу не смогла показать, скорости совсем нет. Зачем заявляли на третий этап? Только потому, что в сборной и надо отрабатывать.
+11
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+4
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olvl
Всегда болею за Майю, любуюсь ею, такой пластики и таких рук нет ни у кого. А теперь Майя почти взрослая, ей пока тяжело. Но нужно не сдаваться и потерпеть немного, продолжать тренировки, и всё будет хорошо. Удачи Майе в ПП.
+7
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+4
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Аленка_76
Майе удачи в ПП!
+4
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+3
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Ирина2001
Уже на разминке было видно, что с ней что -то не то. Даже к Дудакову не подъехала, когда прыжок не получился. Да и на старт в неважном настроении вышла. Может травма есть
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Буня Хох
Выступила - и хорошо. Главное чтобы не бросала и дальше каталась. У Фроловой в том сезоне после долгого перерыва тоже был степ-аут вместо прыжка. А сейчас от нее глаз не отвести.
Лиза в пубертат сколько срывала... А потом выдала несколько умопомрачительных сезонов.
Вот бы и Майе так.
+4
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Мороженко
Ответ Veronika spuria
Упала, ну, это простительно, но программу не смогла показать, скорости совсем нет. Зачем заявляли на третий этап? Только потому, что в сборной и надо отрабатывать.
Многие снялись, пришлось заменять.
Петросян третий раз ехать не может.
+3
-1
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