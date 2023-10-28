Майя Хромых выступила на соревнованиях впервые за полтора года

Майя Хромых выступила на соревнованиях впервые с марта 2022 года.

Фигуристка приняла участие в этапе Гран-при России в Красноярске. После короткой программы она занимает 8-е место с 62,06 баллами.

В прокате короткой программы Хромых исполнила двойной аксель и тройной флип, а затем сорвала каскад.

До этого она в последний раз выступала на Кубке Первого канала в конце сезона-2021/22. Сезон-2022/23 Хромых полностью пропустила из-за травмы.