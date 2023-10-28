Ари Закарян: «Зрители посещают мероприятия по фигурному катанию не так, как раньше, но это не катастрофично»
Ари Закарян рассказал о посещаемости турниров по фигурному катанию в США.
Ранее главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила, что посещаемость Гран-при США была низкой: «На соревнованиях, где был великий Малинин, было всего 483 человека».
– На турнире, о котором говорит Елена Анатольевна, была неплохая посещаемость, нет?
– Вы сами ответили на вопрос.
– В целом сейчас зрители активно посещают фигурные мероприятия?
– Не так, как раньше, но это не катастрофично, – сказал спортивный агент.
Главный тренер нашей фигурки говорит, что на Гран-при США было 483 человека. Это неправда
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