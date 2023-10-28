Ари Закарян: «Зрители посещают мероприятия по фигурному катанию не так, как раньше, но это не катастрофично»

Теги Елена Чайковская Ари Закарян болельщики Гран-при США Фигурное катание

Ари Закарян рассказал о посещаемости турниров по фигурному катанию в США.

Ранее главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила, что посещаемость Гран-при США была низкой: «На соревнованиях, где был великий Малинин, было всего 483 человека».

– На турнире, о котором говорит Елена Анатольевна, была неплохая посещаемость, нет?

– Вы сами ответили на вопрос.

– В целом сейчас зрители активно посещают фигурные мероприятия?

– Не так, как раньше, но это не катастрофично, – сказал спортивный агент.

Главный тренер нашей фигурки говорит, что на Гран-при США было 483 человека. Это неправда

6 комментариев

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Мороженко
Ответ Беглый*
Объясните, пожалуйста, кто такой Закарян? Кто его кормит и танцует? Почему везде лезет со своим мнением? Он вообще занимался ФК?
Пиарщик Малинина)
+3
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Светлана Кущ
Ответ Беглый*
Объясните, пожалуйста, кто такой Закарян? Кто его кормит и танцует? Почему везде лезет со своим мнением? Он вообще занимался ФК?
Спортивный агент,один из организаторов японских фк шоу,организатор премии isu по фк
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Lilia Sadykova
Ответ Беглый*
Объясните, пожалуйста, кто такой Закарян? Кто его кормит и танцует? Почему везде лезет со своим мнением? Он вообще занимался ФК?
я так поняла он шоу организовывает по ФК. А фигурным катанием занимался у Мишина катался, но судя по всему это для здоровья тренировки были, а не для спорта
+2
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Беглый*
Объясните, пожалуйста, кто такой Закарян? Кто его кормит и танцует? Почему везде лезет со своим мнением? Он вообще занимался ФК?
+2
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Инна1945
Не катастрофично, пока есть великий и прекрасный японский болельщик. Это ж надо было догадаться отлучить от мировой фигурки страну, в которой эту фигурку любят больше всего. Настолько, что неплохо обеспечат свою фигурную мафию внутри страны, даже если их никогда не допустят до международки😁
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