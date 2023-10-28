Ари Закарян: «Зрители посещают мероприятия по фигурному катанию не так, как раньше, но это не катастрофично»

Ари Закарян рассказал о посещаемости турниров по фигурному катанию в США.

Ранее главный тренер сборной России по фигурному катанию заявила, что посещаемость Гран-при США была низкой: «На соревнованиях, где был великий Малинин, было всего 483 человека».

– На турнире, о котором говорит Елена Анатольевна, была неплохая посещаемость, нет?

– Вы сами ответили на вопрос.

– В целом сейчас зрители активно посещают фигурные мероприятия?

– Не так, как раньше, но это не катастрофично, – сказал спортивный агент.

Главный тренер нашей фигурки говорит, что на Гран-при США было 483 человека. Это неправда