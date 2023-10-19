Александра Трусова посетила «Хрустальный»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова ледовые шоу Кира Моногарова Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова посетила отделение «Хрустальный», где тренируется группа Этери Тутберидзе.

Сегодня фото с Трусовой опубликовала фигуристка Кира Моногарова.

По информации журналиста Владислава Жукова, речь не идет о переходе.

«На всякий – это не переход. Там был очень быстрый разговор с руководством. Возможно, речь шла о шоу», – написал Жуков в своем телеграм-канале.

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18 комментариев

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Бильм@н
Саша суету навести решила🤣
Народ уже версии начал всякие строить.
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Katerina Sunny
Тутберидзе переезжает и Хрустальный- это не её личный каток. Только какая связь у Хрустального и шоу?
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Olya Ru
Ответ Gilonjon862
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Кто и когда называл Сашу предательницей?
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Vladimir Arutin
А фан группа ее сегодня в ЦСКА ей подарки дарила и Соколовской тоже что -то подарили .
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Katerina Sunny
Ответ AnnaZ
Если речь об участии Саши в шоу Тутберидзе, то прямая. Плюс речь может идти об исполнении программ Хрустального в других шоу. Рабочая встреча, дела обсудить.
Ну как-то Бойкова с Козловским катают программы, поставленные не в Хрустальном без разговоров с Москвиной. И Круэллу в Китае Саша катала без проблем.
Разговор с руководством Хрустального о шоу Тутберидзе? А они каким местом к нему?
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antrrap
Сашуль, возращайся, нам же так мало потрясений 😁
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Бильм@н
Может там какой то праздник школы Хрустального намечается. Вот Сашу и пригласили участвовать.
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Serg Sto
Ответ Vladimir Arutin
А фан группа ее сегодня в ЦСКА ей подарки дарила и Соколовской тоже что -то подарили .
Есть фото на нинети ,что подарили.альбом с объятиями и заказную худи с онным.и со стороны отфотали.
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