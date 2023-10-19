Александра Трусова посетила «Хрустальный»
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова посетила отделение «Хрустальный», где тренируется группа Этери Тутберидзе.
Сегодня фото с Трусовой опубликовала фигуристка Кира Моногарова.
По информации журналиста Владислава Жукова, речь не идет о переходе.
«На всякий – это не переход. Там был очень быстрый разговор с руководством. Возможно, речь шла о шоу», – написал Жуков в своем телеграм-канале.
Народ уже версии начал всякие строить.
Разговор с руководством Хрустального о шоу Тутберидзе? А они каким местом к нему?