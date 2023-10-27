София Дзепка: «Короткая программа была поставлена Аленой Косторной, но в тренировочном процессе она была доработана моим тренерским штабом»

Теги сборная России женское катание Алена Косторная Серия Гран-при России София Дзепка Красноярье Фигурное катание

София Дзепка оценила выступление на Гран-при России среди юниоров в Красноярске.

Фигуристка одержала на турнире победу. 

«Я рада, что у меня получилось откатать две программы чисто, безусловно, есть к чему стремиться. Очень много есть, над чем работать, но результатом я довольна.

Произвольная программа осталась с прошлого сезона, это совместная работа всех моих тренеров. Короткая программа изначально была поставлена Аленой Косторной, но в тренировочном процессе она была доработана моим тренерским штабом.

Как работалось с Аленой? Мне понравилось, понравились ее идеи. В целом программой я удовлетворена.

Есть настрой бороться, стараться побеждать дальше, надеюсь, все будет. На следующих стартах, возможно, собираюсь исполнить элемент ультра-си. На тренировках я выезжаю четверной сальхов, но пока на этих соревнованиях сделали акцент на чистый прокат», — сказала Дзепка

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37 комментариев

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ретроградный меркурий
Ну здорово, что сказать. Поздравляю Алёну с первой победой в качестве хореографа. Если она ещё и свои постановки сделает известными, то ей можно присвоить титул человек-оркестр в ФК
+58
-4
+54
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Е...С
Ну и Алена, молодец какая. Уже с ее программами даже выигрывают. А сколько критики было на то, что она хореографией с детьми занимается.
+52
-14
+38
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Ягун Ягунини
Да уж, Косторная это своего рода явление. Даже в этой теме все комментарии не о победе Сони Дзепки, не о том, что она ультра си разучивает, а о Косторной....
+33
-2
+31
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S Olga
Молодец, Алёнка, всё успевает!
+33
-7
+26
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Самая цитируемая и вообще недура
Косторная Фигаро Алена)
+37
-11
+26
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ДИОНИС
Мои поздравления Алёне, ученица которой одержала победу на турнире! С дебютом, Алёна!
+27
-3
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Док Аксель
Очень понравилась София Дзепка. Старательно, уверенно всё делала, хорошие чёткие линии, выразительные ручки на месте. Освоит прыжки ультра-си, усложнит программы и ещё одной топовой фигуристкой прибудет у нас. Рад и за Алёну, что её начинания в постановке программ дают свои плоды.
+24
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вот и программа Косторной сработала, а кто-то сомневался.
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Veronika spuria
Молодцы и Софья, и Алена! Алёна шустра!
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Sonyas
Ответ private dancer
Я так понимаю, от постановки Косторнлй осталось только имя )
Так происходит со многими постановками известных хореографов. Они же не могут быть рядом каждую тренировку. А работа над программой это, очевидно, не быстрый процесс. Достаточно посмотреть, как особенно у юниоров, они меняютя по ходу сезона, меняется расстановка прыжков, добавляются новые фишки, детали. Но канва и идея, как правило, принадлежат первому постановщику. Это все-таки главная роль.
+17
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Елизавета Смородина
Рада за Алену!
+18
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Veronika spuria
Ответ private dancer
Я так понимаю, от постановки Косторнлй осталось только имя )
Имя- тоже много значит!
+18
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Алина Ананьева
Алена большая молодец, теперь главное - терпение, и все будет!
+15
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Анастасия Платонова
Ответ Ягун Ягунини
Да уж, Косторная это своего рода явление. Даже в этой теме все комментарии не о победе Сони Дзепки, не о том, что она ультра си разучивает, а о Косторной....
И это правильно.София молодец! Постановка имеет огромное значение☝️, а Алёнка очень талантлива, я и не сомневалась. Поздравляю обеих!
+14
-1
+13
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Анастасия Платонова
В прокате Соне видны Алёнины штучки😉.
Посмотрим, посмотрим, что будет дальше, очень интересно!
+13
0
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Владимир Харько
Ответ S Olga
Молодец, Алёнка, всё успевает!
Чайковская её в дверь, а она в окно.
+20
-11
+9
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Пахра
Очень красиво Софья каталась, лишь бы не выросла слишком высокой
+8
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Анастасия Платонова
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Косторная Фигаро Алена)
Косторная Куница Фигаро Алёна я бы сказала, Куница тоже шустрый зверёк😉
+7
-1
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Lara Ovsepyan
Очень нравится София Дзепка и короткая программа очень понравилась, было интересно узнать, кто был постановщиком. Можно поздравить Алену Косторную с таким чудесным дебютом.
+5
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Мурманчанин37
София - молодец
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-2
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Ягун Ягунини
Если у Сони появятся стабильные ультра си, то это будет не просто грозная соперница, а явление, сродни Камиле Валиевой. Они совершенно разные, но и ту и другую ФК боженька поцеловал в макушку.
+7
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private dancer
Я так понимаю, от постановки Косторнлй осталось только имя )
+21
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Е...С
Ответ Anna Stefan
Теперь Косторка вслед за своим Начинающим взялась мериться с Глейхом. Получилось, в общем, неплохо - правда, неизвестно, что осталось от первоначальной постановки.
Алена что-то говорила о том, что это она поставила программу? Безграничная любовь к ТШТ застилает глаза и закрывает уши у некоторых.
+13
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bolelschiza
Алёнка талант, без таких фигуристок было бы скучно в ФК
+3
0
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Veronika spuria
Ответ Anna Stefan
Мда... И тут же поздравляем Косторную с победой её программы🙄 Т.е. новость-то прочитали, а выступление Дзепки явно не смотрели. Но заклеймить "хрустобота" сами не поняли за что надо было обязательно🙄
А что, программа похожа на Глейховскую? Алёна скоммуниздила? 😂😂😂
+4
-1
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