София Дзепка: «Короткая программа была поставлена Аленой Косторной, но в тренировочном процессе она была доработана моим тренерским штабом»
София Дзепка оценила выступление на Гран-при России среди юниоров в Красноярске.
Фигуристка одержала на турнире победу.
«Я рада, что у меня получилось откатать две программы чисто, безусловно, есть к чему стремиться. Очень много есть, над чем работать, но результатом я довольна.
Произвольная программа осталась с прошлого сезона, это совместная работа всех моих тренеров. Короткая программа изначально была поставлена Аленой Косторной, но в тренировочном процессе она была доработана моим тренерским штабом.
Как работалось с Аленой? Мне понравилось, понравились ее идеи. В целом программой я удовлетворена.
Есть настрой бороться, стараться побеждать дальше, надеюсь, все будет. На следующих стартах, возможно, собираюсь исполнить элемент ультра-си. На тренировках я выезжаю четверной сальхов, но пока на этих соревнованиях сделали акцент на чистый прокат», — сказала Дзепка.
Посмотрим, посмотрим, что будет дальше, очень интересно!