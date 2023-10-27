София Дзепка оценила выступление на Гран-при России среди юниоров в Красноярске.

Фигуристка одержала на турнире победу.

«Я рада, что у меня получилось откатать две программы чисто, безусловно, есть к чему стремиться. Очень много есть, над чем работать, но результатом я довольна.

Произвольная программа осталась с прошлого сезона, это совместная работа всех моих тренеров. Короткая программа изначально была поставлена , но в тренировочном процессе она была доработана моим тренерским штабом.

Как работалось с Аленой? Мне понравилось, понравились ее идеи. В целом программой я удовлетворена.

Есть настрой бороться, стараться побеждать дальше, надеюсь, все будет. На следующих стартах, возможно, собираюсь исполнить элемент ультра-си. На тренировках я выезжаю четверной сальхов, но пока на этих соревнованиях сделали акцент на чистый прокат», — сказала .