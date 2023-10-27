Чайковская о Косторной: «Такое впечатление, что Алена трижды олимпийская чемпионка, а вы все про нее пишете»

Теги Елена Чайковская чемпионат мира по фигурному катанию сборная России судьи пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Георгий Куница Алена Косторная Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Главный тренер сборной России удивлена ажиотажу после слов Косторной о судействе.

22 октября пара Алены Косторной и Георгия Куницы стала четвертой на Гран-при России в Омске. После турнира Косторная пожаловалась на разброс в оценках от разных судей, заявив, что ее вид спорта «тонет в болоте», а труд «был спущен в унитаз».

«Ничего уникального в Омске не произошло, писать что ли не о чем, все медиа встали на дыбы и обсуждают это. На чемпионатах мира по 10 баллов идет разброс, никто не обсуждает, а здесь ни на чем строятся статьи на две страницы.

В фигурном катании есть про что писать, но все настроены писать о Косторной, которая только что вышла в паре, и говорить не о чем. Посмотрим через год-два, осмотрим ее со всех сторон, тогда можно будет о чем-то говорить. Пока же это рядовой случай.

Такое впечатление, что она трижды олимпийская чемпионка, а вы все про нее пишете. Это ученица моей школы, я ее очень люблю, но вы столько уделяете ей внимание, что я просто обалдела», – сказала главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.

Тренер также отметила, что комиссия по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР) не будет обсуждать высказывания Косторной.

«Какая комиссия? Понятно, что человек сорвался, не получилось, что нам, по каждому случаю собирать этическую комиссию? Пишите лучше про рекорд Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (на Гран-при в Омске они набрали баллы выше мирового рекорда в произвольной программе – Sports.ru).

Я понимаю, что вам сложно, позвоните мне, я вам расскажу. Я в доступе», – заявила Чайковская.

Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?

В оценках Косторной и Куницы много странного. Но это не заговор, а системная проблема в судействе

68 комментариев

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Asd Zxc
Не в бровь, а в глаз!
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Angry_bear
Ну так Алёнка у нас со времен своего пребывания в ЖФК одна из главных ньюсмейкеров фигурки))) - чёж про неё не писать-то писакам?!)))) А кроме шуток, Чайковская конечно по делу сказала, что лучше медиафон создавать вокруг позитива (успехов спортсменов например), а не негатива (скандалов или срывов). Не нужно так уж разгонять инфоволну из-за сгоряча оброненных слов.
+48
-6
+42
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ЮИ
А толково ответила. Последний абзац особенно хорош. Возможно о судействе и стоило бы поговорить, но здесь спрашивали судя по всему не про него, а про Алёну.
+30
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Алеся Ткаченко
"Человек сорвался"Так проблема в том что у нее поводов для срыва не было никаких.И ажиотаж такой потому что абсолютная ноунеймша в парах,которую никто не обижал бомбит неизвестно почему на ровном месте.
+45
-18
+27
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Натушка
Ответ Кэп
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С какой бронзой?
+20
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Veronika spuria
Ответ Алеся Ткаченко
"Человек сорвался"Так проблема в том что у нее поводов для срыва не было никаких.И ажиотаж такой потому что абсолютная ноунеймша в парах,которую никто не обижал бомбит неизвестно почему на ровном месте.
Так это всех вокруг бомбит, Алёна сама про себя статьи не пишет. Ну, вот вызывает она интерес!
+22
-5
+17
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Anna
Как будто МГ накатали на мировой рекорд)
А по выводу разброса оценок на международке согласна, там и и не 10 баллов бывает
+22
-7
+15
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RusVector
Елена Чайковская тоже на спортсе статьи просматривает? Интересно, под каким ником? Наверное, Лека-Лека ...
+20
-9
+11
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Гаммаглобулин
Елена Анатольевна молодец, правильно всех построила))
+16
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B.Jones
Чайковская не может всерьёз критиковать эту дебоширку. Она же как живая иллюстрация её книжек. Соответствие тексту, просто невероятное. Какая нафиг комиссия.😁
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Самая цитируемая и вообще недура
Наша комиссия по этике-самая эффективная комиссия, этика у нашего ФК так и прёт со всех сторон, Плющ не даст соврать.
+17
-8
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Olga.t
Обсуждают то, что вызывает интерес, а не то, что хочется начальству)
+12
-4
+8
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Зарег2
Если бы Алина написала " обалдела" тут собралась бы коллегия филологов и учителей русского языка, и по Б-У-К-В-А-М разобрала и слово и Алину. А тут, взрослая женщина, грамотная, на хорошей должности не первый год, советской закалки и ОБАЛДЕЛА и тишина......где джемы и прочие?
+30
-23
+7
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GullitRuud
Никто этого делать не будет . В России нет нормальных спортивных журналистов с репутацией да и вообще толковых СМИ приносящих пользу.. все эти редакции просто "спид-инфо" с миру по нитке .. больше просмотров.. больше рекламы.. больше зарплата была бы возможность они бы легко и наркотой onlain торговали .)) Слова ваши в пустоту :-(
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S Olga
Наконец-то наше ФК начальство нормально ответило на всю эту вакханалию. Сколько можно Алёнку полоскать?
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Оксана Иванова
Ответ Кэп
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Когда накатают на бронзу, тогда и поговорим. А пока и обсуждать нечего
+7
-1
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Екатерина Пчелина
Ответ Зарег2
Если бы Алина написала " обалдела" тут собралась бы коллегия филологов и учителей русского языка, и по Б-У-К-В-А-М разобрала и слово и Алину. А тут, взрослая женщина, грамотная, на хорошей должности не первый год, советской закалки и ОБАЛДЕЛА и тишина......где джемы и прочие?
Как вы не понимаете: это другое! Это обалдел, кто надо обалдел!
+9
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Arraches
Ответ Olga.t
Обсуждают то, что вызывает интерес, а не то, что хочется начальству)
Скандалы всегда вызывают интерес . Черный пиар тоже пиар . Цель - быть в центре внимания , достигнута .
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Jessi
А у Чайковской есть яйца! Не стала мямлить и отговариваться пространственными фразами. Молодец, не идёт на поводу у провокаторов журналишек
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Elena Bogach
Интересно, зачем вообще организовали эту комиссию по этике? Если она не работает Чтоб была?
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-2
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Анастасия Платонова
Алёнка молодец! Косторочки подлила😉.
И у всех случился словесный понос 🤣🤣🤣
+9
-4
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Алексей Ларёв
Ответ Angry_bear
Ну так Алёнка у нас со времен своего пребывания в ЖФК одна из главных ньюсмейкеров фигурки))) - чёж про неё не писать-то писакам?!)))) А кроме шуток, Чайковская конечно по делу сказала, что лучше медиафон создавать вокруг позитива (успехов спортсменов например), а не негатива (скандалов или срывов). Не нужно так уж разгонять инфоволну из-за сгоряча оброненных слов.
Так фигурка всегда и славилась скандалами.Поэтому то все на сайте и знают что из себя представляет этот раздел.Тут даже противостояние фанов Месси и Роналду курят в сторонке.
+7
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Огюст
А, действительно раздули на ровном льду из "мухи " "Слона " ! Елена хоть глаза раскрыла другим на реальность происшедшего !
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Алеся Ткаченко
Ответ RusVector
Елена Чайковская тоже на спортсе статьи просматривает? Интересно, под каким ником? Наверное, Лека-Лека ...
Тогда это кошмар)
+8
-4
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Алеся Ткаченко
Ответ Veronika spuria
Так это всех вокруг бомбит, Алёна сама про себя статьи не пишет. Ну, вот вызывает она интерес!
В первую очередь нешуточно бомбануло у Косторной.
+15
-11
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