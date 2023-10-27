Чайковская о Косторной: «Такое впечатление, что Алена трижды олимпийская чемпионка, а вы все про нее пишете»

Главный тренер сборной России удивлена ажиотажу после слов Косторной о судействе.

22 октября пара Алены Косторной и Георгия Куницы стала четвертой на Гран-при России в Омске. После турнира Косторная пожаловалась на разброс в оценках от разных судей, заявив, что ее вид спорта «тонет в болоте», а труд «был спущен в унитаз».

«Ничего уникального в Омске не произошло, писать что ли не о чем, все медиа встали на дыбы и обсуждают это. На чемпионатах мира по 10 баллов идет разброс, никто не обсуждает, а здесь ни на чем строятся статьи на две страницы.

В фигурном катании есть про что писать, но все настроены писать о Косторной, которая только что вышла в паре, и говорить не о чем. Посмотрим через год-два, осмотрим ее со всех сторон, тогда можно будет о чем-то говорить. Пока же это рядовой случай.

Такое впечатление, что она трижды олимпийская чемпионка, а вы все про нее пишете. Это ученица моей школы, я ее очень люблю, но вы столько уделяете ей внимание, что я просто обалдела», – сказала главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.

Тренер также отметила, что комиссия по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР) не будет обсуждать высказывания Косторной.

«Какая комиссия? Понятно, что человек сорвался, не получилось, что нам, по каждому случаю собирать этическую комиссию? Пишите лучше про рекорд Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (на Гран-при в Омске они набрали баллы выше мирового рекорда в произвольной программе – Sports.ru).

Я понимаю, что вам сложно, позвоните мне, я вам расскажу. Я в доступе», – заявила Чайковская.

Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?

В оценках Косторной и Куницы много странного. Но это не заговор, а системная проблема в судействе