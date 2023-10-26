Трусова о планах после карьеры: «Я живу сейчас и думаю не о том, что хочу в будущем, а о том, что сегодня, завтра, через неделю максимум»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова ответила на вопрос о планах после завершения карьеры.

– Чего хочешь ты по окончании спортивной карьеры?

– По-моему, мы не обсуждали вопрос об окончании моей карьеры. Соответственно…

– Не обсуждали, это просто вопрос в воздух.

– А, когда завершу карьеру… Ясно. Не знаю, нет такого, что я что-то запланировала. Я живу сейчас и думаю постепенно не о том, что я хочу в будущем, а о том, что сегодня, завтра, через неделю максимум.

На выходные мы втроем с девчонками поедем в Санкт-Петербург. Я очень люблю машины и теперь могу поехать на своей, – ответила серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию.

Саша Трусова – все? Не хочет больше соревноваться, и у нее на это 5 причин

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11 комментариев

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Kareglazaya
Как же боятся все спортсмены признаться в том, что это не пауза, а конец))
+57
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+56
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Agura
Начало катания в свое удовольствие - это не что иное, как окончание спортивной карьеры!
Не надо рассказывать сказки!
+43
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+41
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RusVector
Ответ Kareglazaya
Как же боятся все спортсмены признаться в том, что это не пауза, а конец))
Не боятся, просто пока не завершил, есть контракты, которые приносят хороший доход! Да и в шоу предпочтение отдают действующим спортсменам! А если завершишь, то вобщем-то ты уже никому не нужен ... в депутаты если только, но и там наверняка, большая очередь. И министерство спорта России и Москвы и отдельно ФФКР выплачивает пособия за МСМК и за имеющиеся титулы ОИ, ЧМ, ЕР плюс соц. плюшки, пока ты действующий разумеется! Суммарно там очень неплохо получается!
+26
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+26
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Vilnus
Ответ RusVector
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Вы поверенный в делах Марка? Или развлекаетесь так, сочиняя здесь фанфики?
+14
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Grads
Саша фактически закончила свою спортивную карьеру, только не объявила об этом. Также делали Алина и Женя, их право.
+7
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nina1212
Ответ RusVector
Не боятся, просто пока не завершил, есть контракты, которые приносят хороший доход! Да и в шоу предпочтение отдают действующим спортсменам! А если завершишь, то вобщем-то ты уже никому не нужен ... в депутаты если только, но и там наверняка, большая очередь. И министерство спорта России и Москвы и отдельно ФФКР выплачивает пособия за МСМК и за имеющиеся титулы ОИ, ЧМ, ЕР плюс соц. плюшки, пока ты действующий разумеется! Суммарно там очень неплохо получается!
также действующим спортсменам наверно и лед могут дать бесплатно , и участие в проектах ФФКР.
А если уйдешь, то и на каток не пустят, так как не будет оснований
+6
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sniper74
Ни одна из всех «напаузниц» так и не вернулась. У Сани в теории шанс есть на триумфальный камбэк, чисто технически с ней, конечно, рядом никто не стоит. Но это все в теории, хотела бы, мы бы ее сейчас не читали, а смотрели на турнирах
+8
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Идеальный шторм
Саша стала мудрой. Нет смысла думать о будущем - надо жить сегодня
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22somebody22
Ну,раз на неделю максимум,значит возвращения в спорт даже в планах нет.
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missis-Zima
Ответ RusVector
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Ну значит сам и виноват)
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