Александра Трусова ответила на вопрос о планах после завершения карьеры.

– Чего хочешь ты по окончании спортивной карьеры?

– По-моему, мы не обсуждали вопрос об окончании моей карьеры. Соответственно…

– Не обсуждали, это просто вопрос в воздух.

– А, когда завершу карьеру… Ясно. Не знаю, нет такого, что я что-то запланировала. Я живу сейчас и думаю постепенно не о том, что я хочу в будущем, а о том, что сегодня, завтра, через неделю максимум.

На выходные мы втроем с девчонками поедем в Санкт-Петербург. Я очень люблю машины и теперь могу поехать на своей, – ответила серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию.

Саша Трусова – все? Не хочет больше соревноваться, и у нее на это 5 причин