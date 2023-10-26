Александра Трусова рассказала, чему научилась у тренера Светланы Соколовской.

– Есть ли мудрость, которой тебя научила Светлана Соколовская?

– Основное – надо кататься в удовольствие. Наверное, в моей жизни часто было так, что я каталась для чего-то: для достижения целей, чтобы прыгнуть вот это, откатать чисто. Для удовольствия у меня, наверное, было редко.

Я люблю фигурное катание, если что, я люблю кататься. Но в удовольствие – это другое. Это когда ты наслаждаешься тем, что находишься на льду. Наверное, сейчас я катаюсь в удовольствие. А тогда каталась для результата.

Выходя на лед, всю энергию внутри меня отдавала людям – поэтому мне тяжелее кататься. Соответственно, даже физически тяжелее катать программу. До сих пор так. А другие люди, наоборот, собирают эту энергию – и на старте им легче кататься.

Мне сложновато катать шоу подряд или два шоу в день, потому что я не успеваю энергию обратно накопить. Выхожу, отдаю, а дальше надо где-нибудь ее взять.

– И как восстанавливаешь силы?

– Да никак, дожидаюсь. Как-то собираюсь все равно всегда. Вижу людей, это подстегивает, где-то из глубины собираю, – рассказала серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова.