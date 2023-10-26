Александра Трусова: «В моей жизни часто было так, что я каталась для достижения целей, прыгнуть вот это, откатать чисто. Сейчас я катаюсь в удовольствие»
Александра Трусова рассказала, чему научилась у тренера Светланы Соколовской.
– Есть ли мудрость, которой тебя научила Светлана Соколовская?
– Основное – надо кататься в удовольствие. Наверное, в моей жизни часто было так, что я каталась для чего-то: для достижения целей, чтобы прыгнуть вот это, откатать чисто. Для удовольствия у меня, наверное, было редко.
Я люблю фигурное катание, если что, я люблю кататься. Но в удовольствие – это другое. Это когда ты наслаждаешься тем, что находишься на льду. Наверное, сейчас я катаюсь в удовольствие. А тогда каталась для результата.
Выходя на лед, всю энергию внутри меня отдавала людям – поэтому мне тяжелее кататься. Соответственно, даже физически тяжелее катать программу. До сих пор так. А другие люди, наоборот, собирают эту энергию – и на старте им легче кататься.
Мне сложновато катать шоу подряд или два шоу в день, потому что я не успеваю энергию обратно накопить. Выхожу, отдаю, а дальше надо где-нибудь ее взять.
– И как восстанавливаешь силы?
– Да никак, дожидаюсь. Как-то собираюсь все равно всегда. Вижу людей, это подстегивает, где-то из глубины собираю, – рассказала серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова.
В общем-то и не удивительно, что с таким целеполаганием Трусова, не успев толком начать сезон, и уехала в шоу.
– Жалко.
– Ты любишь прыжки?
– Больше всего люблю прыжки. Но если бы не было всего остального, то было бы легко.
– А как другие элементы, хореография, скольжение… Тебе это нравится?
– У нас всегда перед тренировкой раскатка, в конце тренировки делаем вращения, дорожки… Мне интересно, когда программы ставят. Музыку для программ я сама не ищу. Это выбор тренеров. Я слушаю разную музыку, но я бы не хотела кататься под ту, что слушаю. Не знаю, почему. Наверное, чтобы отделить личную жизнь и фигурное катание, – рассказала Трусова.
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Прямо не ответила, но из этого диалога понятно, что "всё остальное" ей не нравится, мешает.
На вопрос: "Тебе это нравится?" можно ответить "да" - и тогда понятно, что нравится.
Можно ответить "не знаю", "не очень", "нет" или вообще не ответить.
Если Вы считаете, что своим расплывчатым ответом, уводящим в сторону, Саша подразумевала, что обожает "всё остальное" - Ваше право.
И уж про Сашу написать, что она мало боролась и мало защищала честь страны - за гранью. Трусова 5 сезонов в мировом топе провела. Фигуристка- легенда фк.