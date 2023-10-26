Александра Трусова: «В моей жизни часто было так, что я каталась для достижения целей, прыгнуть вот это, откатать чисто. Сейчас я катаюсь в удовольствие»

Теги сборная России женское катание Светлана Соколовская Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова рассказала, чему научилась у тренера Светланы Соколовской.

– Есть ли мудрость, которой тебя научила Светлана Соколовская?

– Основное – надо кататься в удовольствие. Наверное, в моей жизни часто было так, что я каталась для чего-то: для достижения целей, чтобы прыгнуть вот это, откатать чисто. Для удовольствия у меня, наверное, было редко.

Я люблю фигурное катание, если что, я люблю кататься. Но в удовольствие – это другое. Это когда ты наслаждаешься тем, что находишься на льду. Наверное, сейчас я катаюсь в удовольствие. А тогда каталась для результата.

Выходя на лед, всю энергию внутри меня отдавала людям – поэтому мне тяжелее кататься. Соответственно, даже физически тяжелее катать программу. До сих пор так. А другие люди, наоборот, собирают эту энергию – и на старте им легче кататься.

Мне сложновато катать шоу подряд или два шоу в день, потому что я не успеваю энергию обратно накопить. Выхожу, отдаю, а дальше надо где-нибудь ее взять.

– И как восстанавливаешь силы?

– Да никак, дожидаюсь. Как-то собираюсь все равно всегда. Вижу людей, это подстегивает, где-то из глубины собираю, – рассказала серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова.

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30 комментариев

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Katerina Sunny
Когда говорят, что катаются на соревнованиях в удовольствие, лукавят. Есть какая-то цель: откатать чисто, выиграть медаль.
+24
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Agura
Интересно девки пляшут! Забыли для чего государство выделяет членам сборной денежные средства? Для того, чтобы сборники катались в свое удовольствие??? Вряд ли. Скорее для того, чтобы они успешно боролись за награды и защищали спортивную честь страны!
+27
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11111-1111
кто катается в удовольствие, тот не выигрывает. спорт-это не про удовольствие
+26
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Delirium
Ответ Katerina Sunny
Когда говорят, что катаются на соревнованиях в удовольствие, лукавят. Есть какая-то цель: откатать чисто, выиграть медаль.
Это вообще странная цель "кататься в удовольствие", точно не для спорта высших достижений, где люди жилы рвут, чтобы стать лучшими в своем деле. Если ты катаешься в удовольствие, зачем перенапрягать себя, перебарывать боль и усталость?
В общем-то и не удивительно, что с таким целеполаганием Трусова, не успев толком начать сезон, и уехала в шоу.
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Ольга Долгова
Ответ vanessa2021
Комментарий скрыт
Говорили и не один раз. Она и в Хрустальном хотела на тренировках только прыгать, все остальное было в тягость.
+10
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FlowerF
Ответ As per
Приведи цитату.
– Фигурное катание – это не только прыжки.
– Жалко.
– Ты любишь прыжки?
– Больше всего люблю прыжки. Но если бы не было всего остального, то было бы легко.
– А как другие элементы, хореография, скольжение… Тебе это нравится?
– У нас всегда перед тренировкой раскатка, в конце тренировки делаем вращения, дорожки… Мне интересно, когда программы ставят. Музыку для программ я сама не ищу. Это выбор тренеров. Я слушаю разную музыку, но я бы не хотела кататься под ту, что слушаю. Не знаю, почему. Наверное, чтобы отделить личную жизнь и фигурное катание, – рассказала Трусова.
***
Прямо не ответила, но из этого диалога понятно, что "всё остальное" ей не нравится, мешает.
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Хрустальный Гусенок
Александра всегда говорила: «Я люблю прыгать, но не люблю кататься на коньках»?
+10
-6
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tanya_1111
Ответ Agura
Интересно девки пляшут! Забыли для чего государство выделяет членам сборной денежные средства? Для того, чтобы сборники катались в свое удовольствие??? Вряд ли. Скорее для того, чтобы они успешно боролись за награды и защищали спортивную честь страны!
Есть ощущение что Александра прекрасно справлялась с этой задачей, а если читать внимательно то станет понятно что в удовольствие она сейчас катает не являясь членом сборной.
+11
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lenapan
Ответ Natalia Solomakha
Саша очень раскрылась после ОИ, много удачных программ: "Не брошу", дуэт с Михайловым, "Рапсодия" великолепная, короткая прошлого сезона, Одиллия из неё роковая получилась просто, в "Щелкунчике" хороша. Хотя я как увидела её тоненькой девочкой во "Временах Года", так и начала снова следить за женской одиночкой. В самое сердце сразила уже тогда.
Все показательные программы и все абсолютно выступления на шоу сделаны и исполнены Александрой на высочайшем уровне. Прекрасна и как актриса, и как фигуристка. Надеюсь, дождемся ее выступлений в нашем городе. А сегодня у Саши - Самара.
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Katerina Sunny
Ответ Железная Леди
Мне не показалось, что речь идет о соревнованиях. скорее о противопоставлении соревнований и шоу.
"– Основное – надо кататься в удовольствие." На соревнованиях это не работает.
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Железная Леди
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Ответ Katerina Sunny
Когда говорят, что катаются на соревнованиях в удовольствие, лукавят. Есть какая-то цель: откатать чисто, выиграть медаль.
Мне не показалось, что речь идет о соревнованиях. скорее о противопоставлении соревнований и шоу.
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FlowerF
Ответ As per
Вот именно, цитаты нет. Поэтому очередное враньё.
Как это нет цитаты? Это ее слова.
На вопрос: "Тебе это нравится?" можно ответить "да" - и тогда понятно, что нравится.
Можно ответить "не знаю", "не очень", "нет" или вообще не ответить.
Если Вы считаете, что своим расплывчатым ответом, уводящим в сторону, Саша подразумевала, что обожает "всё остальное" - Ваше право.
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22somebody22
Что ни сделаешь ради денег.И 10 шоу подряд откатаешь.Для спортсменов,которые в школе то не учились,это по-прежнему гораздо проще,чем учиться,ходить регулярно на занятия в универ.
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Железная Леди
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Ответ Katerina Sunny
"– Основное – надо кататься в удовольствие." На соревнованиях это не работает.
Рразве это не у всех так? Мандраж перед экзаменами знаком практически всеи.
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Natalia Solomakha
Саша очень раскрылась после ОИ, много удачных программ: "Не брошу", дуэт с Михайловым, "Рапсодия" великолепная, короткая прошлого сезона, Одиллия из неё роковая получилась просто, в "Щелкунчике" хороша. Хотя я как увидела её тоненькой девочкой во "Временах Года", так и начала снова следить за женской одиночкой. В самое сердце сразила уже тогда.
+6
-5
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Железная Леди
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Ответ Agura
Интересно девки пляшут! Забыли для чего государство выделяет членам сборной денежные средства? Для того, чтобы сборники катались в свое удовольствие??? Вряд ли. Скорее для того, чтобы они успешно боролись за награды и защищали спортивную честь страны!
Вы о чем? Саша разве в сборной? вам 12 плюсов от таких же " любителей ФК.
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Железная Леди
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Молодец. пусть катается в удовольствие. Это и самой удовольствие и зрителям.
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По щекам хлещет Лоза
А вот и разница между спортом и физкультурой.
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Железная Леди
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Ответ Katerina Sunny
"– Основное – надо кататься в удовольствие." На соревнованиях это не работает.
Это совет Соколовской. сейчас Саша почти не соревнуется.
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vanessa2021
Ответ Agura
Интересно девки пляшут! Забыли для чего государство выделяет членам сборной денежные средства? Для того, чтобы сборники катались в свое удовольствие??? Вряд ли. Скорее для того, чтобы они успешно боролись за награды и защищали спортивную честь страны!
Саша русским языком сказала, что она СЕЙЧАС катает в удовольствие. Она на паузе сейчас.

И уж про Сашу написать, что она мало боролась и мало защищала честь страны - за гранью. Трусова 5 сезонов в мировом топе провела. Фигуристка- легенда фк.
+13
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tanya_1111
Ответ 11111-1111
кто катается в удовольствие, тот не выигрывает. спорт-это не про удовольствие
Люди вы вообще читать умеете?
+10
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