Александра Трусова: «У меня никогда в жизни на старт не было такой цели: я еду выиграть. Я еду сделать свое»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова назвала победы не главной целью на соревнованиях.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова взяла серебряную медаль, исполнив 5 четверных прыжок в произвольной программе.

– У тебя была какая цель больше: золото или 5 четверных?

– Я считаю, что одно другое дополняет: если я прыгну 5 – будет золото. Если не прыгну – не будет. Я не считаю, что это две цели. Я так считала, поэтому не могу сказать, что их было две.

У меня никогда в жизни на старт не было такой цели: я еду выиграть. Я еду сделать свое. Я сделала свое, а дальше уже…

– Твоя цитата: я считаю, что первое место – это выиграл, все остальные – по-любому проиграл. Для тебя второе место на Олимпиаде – проигрыш?

– Да. Ну, а что можно сказать: я выиграл серебро? Я выиграл второе место?

Ты когда кидаешь дротики в шарики: есть, что ты выиграл, а есть поощрительные призы. Я считаю, что первое место – ты выиграл, а дальше поощрительные призы. Вот чтобы не было обидно второму и третьему, им тоже дают медаль.

Как может быть несколько победителей? Если несколько, тогда должно быть несколько золотых медалей. И то спорно. Победитель – он один, – сказала Трусова.

Материалы по теме

66 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tull
Вот потому и не выиграла, что ехала не побеждать, а делать свое. Надо делать то, что говорят тренеры, а не свое. Современный правила ФК не сильно поощряют за пять квадов по сравнению с двумя или тремя. А вот вторую оценку упустила с малых лет.
+80
-9
+71
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Понятно, что хуже серебра бывает только 4 место и деревяшка, но есть те, кто серебро именно выигрывает и ценит его.
+51
0
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Иванова
Незакрытый гештальт. Ни гелендваген, ни роскошный ужин, ни шоу не заменят золотой олимпийской медали.
+43
-5
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алена Иванова
Ну с такими мыслями Саше наверно тяжело было в спорте ибо на взрослых соревнованиях первые места не занимала.
+32
-3
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адриана
Ответ vanessa2021
Комментарий скрыт
За чисто откатанную ПРГОРАММУ! У Саши её не было, ни чистоты, ни программы. Я слушала комментарии Катарины Витт, которая сказала ( и на ЧЕ тоже), что "сумасшедший контент ( не совсем чистый) к сожалению полностью ликвидировал ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Девочка сделала, то, что удается ни всем парням, но программы ,увы, я не увидела".
+36
-8
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адриана
Кто Саше внушил, что если сделаешь, то победишь? Если бы сделала чисто, то победила бы. Но чисто не было, от слова СОВСЕМ. Она этого так и не поняла, да уже и не поймет.
+34
-6
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ftv0101
Ответ vanessa2021
Комментарий скрыт
А зачем такой контент повторять, если он не приносит победы? Это же бессмысленно, особенно в спорте.
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Наталья Карлова
как-то сама обесценивает свои достижения! Столько рекордов попало в книгу Гиннесса! Каори третье место заняла так там позитивных эмоций через край! Некоторые просто попали на олимпиаду - это уже достижение! Сколько талантливых остались за бортом!
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лариса Ильинова
Ответ taisiahajrullina@gmail.com
Комментарий скрыт
Где ж все, если наваляла в короткой, да и в произвольной, тоже не все...!
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Откуда тогда безобразная истерика на ОИ?
Было два грязных проката никаких программ.
Был заслуженный проигрыш.
Саша ставила цель сделать 5 квадов. Чисто она их не сделала.

Значит: и цель сделать 5 квадов не реализована. И золота быть не может.
+26
-11
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Сама себе противоречит Саша....
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ftv0101
Ответ vanessa2021
Комментарий скрыт
😁 видимо судьи не смотрят Ютуб)) темные люди, а то знали бы, что вторая оценка напрямую зависит от просмотров на Ютубе! Это просто необходимо внести в Правила!
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tull
Ответ taisiahajrullina@gmail.com
Комментарий скрыт
Не совсем. Она ошиблась на трех прыжках в произвольной, а при современной системе судейства с ГОЕ+-5 это дает большую потерю в баллах.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tull
Ответ leto2358
Будь у Саши вторая оценка, может тогда не было бы квадов. Она такая какая есть! Атлетичная, очень спортивная, резкая, упертая. Именно эти качества помогли ей первой прыгать квады, эти же качества лишили ее артистизма.
Она атлетичная и у нее свой стиль. Более того довольно сильный конек в плане связок. При должной подготовке Саша могла иметь самую сильную вторую оценку, но Саша забила на все, кроме квадов. Ситуация с квадами такова, что с каждым квадом после второго прибавка баллов все меньше и меньше, а риск выше. Пять квадов не оправданы, если ты не Натан Чен.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адриана
В заголовке лежит ответ на вопрос, почему Саша никогда не выигрывала. "Никогда не было цели на старт -выиграть".
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адриана
Ответ Флер де Лис
Кто внушил? Скорее, она сама себе.
Да, в этом всегда была её проблема, поэтому такая спортсменка и без титулов. В её случае и винить не кого. Только себя.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
Ответ As per
Потому что у соперниц тоже были грязные прокаты, а их контент был гораздо проще.
Очевидно, мы разные прокаты на ОИ смотрели😂
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ftv0101
Ответ vanessa2021
Комментарий скрыт
Я предлагаю никогда не отказываться думать головой, а также учиться на своих ошибках и извлекать из них уроки, не бездумно хотеть пять четверных, а смотреть хотя бы чуть-чуть дальше собственного носа и просчитывать свои действия наперед, ну если конечно, умеешь логически мыслить и складывать два плюс два.
И ещё. Предлагаю, чтобы судили судьи, а не Ванессы)) и если кто-то кого-то в чем-то обвиняет, то пусть предоставляет доказательства. Вы же не против?))
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лариса Ильинова
Ответ taisiahajrullina@gmail.com
да в короткой конечно был провал,в целом не всё чисто сделала всё что могла
Так засчитываются обе программы, для победы в ОИ надо откатать две программы идеально, что А.Щ. и выполнила, так что вполне заслуженная победа!
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ftv0101
Ответ vanessa2021
Удивительные переобувания происходят у некоторых на ветках Саши Трусовой. Все прекрасно знают, что есть сильные и слабые федры в плане оценивания. В каждой федре распределены первые- вторые номера, под которых можно сливать остальных. Что у каждой фигуристки есть свой коридор оценивания. И чтобы перебить оценки фигуристки из более высокого коридора оценивания- надо делать техконтент на две головы выше. Что Саша и пыталась делать. Причем на других ветках эти люди кричат про завышенные гое, неотмеченные ребра, недокруты у разных назначенок. И только на ветках Саши Трусовой "верьте судьям")))
Ванесса, успокойтесь. Я всего лишь написала, что каждый должен заниматься своим делом: судьи - судить, фигуристы - катать, тренеры - тренировать, а болельщики - болеть. Что не так? Уж простите, но я не могу доверять Вашим выводам в отношении прокатов Трусовой и ее соперниц, потому что Вы не судья, и даже не фигуристка, и даже не тренер. Не нужно преподносить Ваше мнение в отношении проигрыша Трусовой как истину. Каждый на ОИ делал свое дело. И может быть для Вас это станет открытием, но Щербакова никогда не выставляла себе оценок, это делали судьи, те же самые, что и судили прокаты Трусовой. Если Вы не согласны с оценками судей, это не имеет никакого значения, их даже фигуристы с тренерами не могут оспорить. Не нравится система судейства в ФК - создайте свою и ставьте Сашуле сто миллионов баллов. Никто не против. Думаю, что дискуссия окончена.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unknownman
Ну и что ревела тогда, раз "сделала свое, а остальное неважно" ?
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жизненная
Ответ taisiahajrullina@gmail.com
Комментарий скрыт
Ценит, конечно, по взрослым золота у нее нет.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адриана
Ответ vanessa2021
Комментарий скрыт
А повторять зачем? Он принес золото?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лариса Ильинова
Ответ vanessa2021
Комментарий скрыт
Эксперт высшей категории пожаловал)))))
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tull
Ответ vanessa2021
Комментарий скрыт
У меня есть статья. "немного занимательной математики" . Почитайте ее. Там расписана вся система оценок. Причем статья за долго до ОИ и еще тогда я писал, что не выгодно делать столько квадов. Почитайте , там сложно для понимания, но подробно и точно. Прочитаете, все поймете. Если что, задавайте уточняющий вопрос.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий