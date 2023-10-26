Александра Трусова: «У меня никогда в жизни на старт не было такой цели: я еду выиграть. Я еду сделать свое»
Фигуристка Александра Трусова назвала победы не главной целью на соревнованиях.
На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова взяла серебряную медаль, исполнив 5 четверных прыжок в произвольной программе.
– У тебя была какая цель больше: золото или 5 четверных?
– Я считаю, что одно другое дополняет: если я прыгну 5 – будет золото. Если не прыгну – не будет. Я не считаю, что это две цели. Я так считала, поэтому не могу сказать, что их было две.
У меня никогда в жизни на старт не было такой цели: я еду выиграть. Я еду сделать свое. Я сделала свое, а дальше уже…
– Твоя цитата: я считаю, что первое место – это выиграл, все остальные – по-любому проиграл. Для тебя второе место на Олимпиаде – проигрыш?
– Да. Ну, а что можно сказать: я выиграл серебро? Я выиграл второе место?
Ты когда кидаешь дротики в шарики: есть, что ты выиграл, а есть поощрительные призы. Я считаю, что первое место – ты выиграл, а дальше поощрительные призы. Вот чтобы не было обидно второму и третьему, им тоже дают медаль.
Как может быть несколько победителей? Если несколько, тогда должно быть несколько золотых медалей. И то спорно. Победитель – он один, – сказала Трусова.
Было два грязных проката никаких программ.
Был заслуженный проигрыш.
Саша ставила цель сделать 5 квадов. Чисто она их не сделала.
Значит: и цель сделать 5 квадов не реализована. И золота быть не может.
И ещё. Предлагаю, чтобы судили судьи, а не Ванессы)) и если кто-то кого-то в чем-то обвиняет, то пусть предоставляет доказательства. Вы же не против?))