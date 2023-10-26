Трусова о неучастии в команднике ОИ-2022: «Со мной конкретно никто не обсуждал. В день произвольной в команднике я откатала произвольную с 5 четверными чисто»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова высказалась о своем неучастии в команднике на Олимпиаде-2022.

На турнире в Пекине за российскую команду выступала фигуристка Камила Валиева – и в короткой, и в произвольной женских программах.

– Я на самом деле этого всего не знаю. Мне кажется, всем хочется поучаствовать в командном турнире. Находиться на олимпийском льду – особые ощущения. Поэтому чем больше, тем лучше.

Со мной конкретно никто не обсуждал. Нам это было известно уже там.

– То есть вам на месте сказали: участвует Камила?

– Так даже не сказали. Это было как-то по факту. Короткая – вывешивают: Камила. Ну, Камила. Произвольная – вывешивают: Камила.

В день произвольной в команднике я откатала произвольную с пятью четверными чисто, – сказала Трусова.

102 комментария

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Ольга Ив
Если отбросить ситуацию с Камилой и предположить, что Федерация не знала о пробе, когда принималось решение об участии в команднике, все таки Ане и Саше должны были дать право на участие. Шансов против Камилы в личке были минимальны. А девочки имели право получить золото Олимпиады. Так было бы честнее по отношению к ним. Но...
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Наталья Ночка
Ответ Лека-Лека
В день произвольной в команднике я откатала произвольную с пятью четверными чисто --------------------- На очередной тренировке. И чисто по ее мнению. Результат дорог тогда когда он нужен. История не имеет сослагательного наклонения.
В команднике у наших девочек вообще не было соперников и оглядываясь назад, если наша федерация знала про пробу Валиевой, нужео было ставить Аню на короткую, Сашу на произвольную! Даже, если бы Сашка чисто не сделала квады, никто бы ее не обыграл! И не было бы того ужаса с медалями и разборками, который длится уже 2 года!
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Ольга Ив
Саша и Аня первые в истории девочки с четверными и имели право быть первыми, кто прыгнет четверной на Олимпиаде и принять участие в команднике. Но у них отобрали и первенство четверного на ОИ.
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vanessa2021
Очень жаль, что в командник поставили одну Камилу. Я перед ОИ писала, что на командник надо ставить Аню и Сашу. Аню на КП с лутц-тулупом. Сашу на ПП с 2 квадами, такую ПП Саша чисто выкатывала с закрытыми глазами.

А Камила пусть в личке свое берет. Но федра перемудрила и выстрелили себе в ногу.
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thelittlecreature
Ответ Ольга Ив
Если отбросить ситуацию с Камилой и предположить, что Федерация не знала о пробе, когда принималось решение об участии в команднике, все таки Ане и Саше должны были дать право на участие. Шансов против Камилы в личке были минимальны. А девочки имели право получить золото Олимпиады. Так было бы честнее по отношению к ним. Но...
Справедливость иногда принимает интересные формы, в итоге у обеих медали ОИ неоспоримые, а у Валиевой дырка от бублика
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Беглый*
Ни по одному критерию Трусова не должна была участвовать в команднике. Ни по спортивному принципу, ни по совокупности результатов всего олимпийского цикла, ни по человеческим понятиям после метания по тренерам. А вот Щербакову там действительно кинули.
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Black&White
Ответ Лека-Лека
В день произвольной в команднике я откатала произвольную с пятью четверными чисто --------------------- На очередной тренировке. И чисто по ее мнению. Результат дорог тогда когда он нужен. История не имеет сослагательного наклонения.
И какой же результат у Камилы? Пустая коробочка на память. Это Саша еще очень мягко выражается, как и все, кто в команднике участвовал, или мог участвовать. Представляю, как весело сейчас Кондратюку, Синицыной-Кацалапову, Мишиной-Галлямову.
+57
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Delirium
Ответ Адриана
А почему должна была катать Саша, Аня на тот момент была 3х кратная ЧР, ЧМ. Ну, а те прокаты есть на ютубе, Аня откатала чисто ПП с 3мя старшими квадами. Федерация решила, что будут катать чемпионы, наверное, чтобы никто из девочек не обиделся. Сашины выступления это всегда рулетка, сделает- не сделает...За весь олимпийский сезон только 2 проката без падений ( что не означает, что чисто).
Саша не говорит о том, кто по ее мнению должен был катать. Теперь мы лишь точно знаем из первых уст, что ни Аня ни Саша не ожидали, что весь командник отдадут Камиле. Обе готовились катать любую программу, и обе оказались перед фактом иного выбора. Осталось лишь узнать, знала ли Камила заранее, что командник целиком ее.
+39
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Лека-Лека
В день произвольной в команднике я откатала произвольную с пятью четверными чисто ---------------------
На очередной тренировке. И чисто по ее мнению.
Результат дорог тогда когда он нужен.
История не имеет сослагательного наклонения.
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Юлия Заречнева
И правильно было бы Сашку с Аней в командник закинуть. Их бы в любом случае никто не обогнал, даже если б Трусова с двух квадов свалилась. Я лично и ждала этого, для меня Валиева в команде стала удивлением. Мне всегда казалось, что федре бы хотелось видеть золото на всех наших девочках. А Камила была явным фаворитом сезона, и однозначно была главным фаворитам на золото в личке. Но в итоге федра решила сделать двукратную, за что и поплатилась. Ну и в конце концов, у Саши медаль хоть и серебряная, но вполне себе реальная, как и у Ани. В то время как у Камилы и всей команды, как тут один комментатор выразидся, дырка от бублика
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vanessa2021
Ответ AAPolyansky
проблема Саши в том, что она минус-стартовая спортсменка. если бы она не катала ПП чисто с пятью четверными, ей бы пять четверных в программу и не ставили. но вот на стартах показать чистые прокаты с максимальной комплектацией она часто не может
5 квадов стабильно катать не может НИКТО в мире, даже парни. Контент убойный.

Если Саше оставить 2 квада- то она была самая стабильная фигуристка. А с одним квадом она чисто катала даже со сломанной ногой.
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vanessa2021
Ответ Адриана
А почему должна была катать Саша, Аня на тот момент была 3х кратная ЧР, ЧМ. Ну, а те прокаты есть на ютубе, Аня откатала чисто ПП с 3мя старшими квадами. Федерация решила, что будут катать чемпионы, наверное, чтобы никто из девочек не обиделся. Сашины выступления это всегда рулетка, сделает- не сделает...За весь олимпийский сезон только 2 проката без падений ( что не означает, что чисто).
В ОИ сезон Саша была заметно стабильнее Ани. Со сломанной ногой, на заморозке чисто выкатала с одним квад- лутцем на ЭГП в сша и золото взяла. Аня в ои сезон валила все старты, включая ЧР, на котором отбор формально и производится.
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Juulia
Я до сих пор не понимаю ,зачем их притащили в Пекин и оставили без тренировок перед личным стартом ,это какая-то диверсия была
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Адриана
А почему должна была катать Саша, Аня на тот момент была 3х кратная ЧР, ЧМ. Ну, а те прокаты есть на ютубе, Аня откатала чисто ПП с 3мя старшими квадами. Федерация решила, что будут катать чемпионы, наверное, чтобы никто из девочек не обиделся. Сашины выступления это всегда рулетка, сделает- не сделает...За весь олимпийский сезон только 2 проката без падений ( что не означает, что чисто).
+49
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+23
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Юлия
Ответ Lapo Elkann
Вот поэтому и катала Валиева , которая нравилась всем. Но она и поплатилась , а Саша с Аней миновали этот учесть . Так что спасибо надо говорить и Анне и Саше.
всмысле Валиева нравилась всем? мне не нравится. И если бы катали Саша и Аня, все сейчас были бы с медалями.
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tanya_1111
Ответ Адриана
А почему должна была катать Саша, Аня на тот момент была 3х кратная ЧР, ЧМ. Ну, а те прокаты есть на ютубе, Аня откатала чисто ПП с 3мя старшими квадами. Федерация решила, что будут катать чемпионы, наверное, чтобы никто из девочек не обиделся. Сашины выступления это всегда рулетка, сделает- не сделает...За весь олимпийский сезон только 2 проката без падений ( что не означает, что чисто).
А Саша разве утверждает что катать она должна была?
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Мороженко
Ответ Адриана
А почему должна была катать Саша, Аня на тот момент была 3х кратная ЧР, ЧМ. Ну, а те прокаты есть на ютубе, Аня откатала чисто ПП с 3мя старшими квадами. Федерация решила, что будут катать чемпионы, наверное, чтобы никто из девочек не обиделся. Сашины выступления это всегда рулетка, сделает- не сделает...За весь олимпийский сезон только 2 проката без падений ( что не означает, что чисто).
Да там хоть Аня, хоть Саша катали бы. Команда всё равно бы осталась первой.
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Black&White
Ответ vanessa2021
Очень жаль, что в командник поставили одну Камилу. Я перед ОИ писала, что на командник надо ставить Аню и Сашу. Аню на КП с лутц-тулупом. Сашу на ПП с 2 квадами, такую ПП Саша чисто выкатывала с закрытыми глазами. А Камила пусть в личке свое берет. Но федра перемудрила и выстрелили себе в ногу.
Если честно, мне вообще интересно, кто принимал такие максимально глупые решения. Надеюсь, мы это когда-нибудь узнаем.
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AAPolyansky
проблема Саши в том, что она минус-стартовая спортсменка. если бы она не катала ПП чисто с пятью четверными, ей бы пять четверных в программу и не ставили. но вот на стартах показать чистые прокаты с максимальной комплектацией она часто не может
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RusVector
Ответ Александр Илькевич
Я не очень в этом разбираюсь, поэтому спрошу: а что тренеры должны обсуждать и советоваться со спортсменами на этот счёт? Тренерский штаб на то и штаб, что принимает такие решения сам, разве нет? Было бы наоборот хуже, если бы тренера обратились к каждой фигуристке с вопросом: готова выступить в команднике? Собирая мнения на этот свет, а потом сказать что выступит другая, типа сорян. Приняли решение и озвучили его. В приоритете была Валиева. Ей предложили первой, она не отказалась. Всё. Так принято по сути во всех видах спорта. Или нужно было базар-вокзал устроить?
Ну хотя бы сказать им лично можно было, что они не участвуют. И вопрос - когда решение по команднику принималось - до отлета или после? Если до - то зачем везти Трусову и Щербакову за 2 недели до личных стартов? Могли бы и за 3-5 дней до старта прилитеть! При тренировках по 30 мин. в день за 2 недели мышцы уже отвыкают и результат стремительно падает.
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Sportsfan
Ответ Зиля Бадриева
Аня провалила прокаты на отборочном чр и сорвала кп на ЧЕ. Могли ли рисковать с фигуристкой в такой нестабильной форме?
Провалила прокат на ЧР? Провалила - это упала с одного четверного?
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Juulia
Ответ vanessa2021
Очень жаль, что в командник поставили одну Камилу. Я перед ОИ писала, что на командник надо ставить Аню и Сашу. Аню на КП с лутц-тулупом. Сашу на ПП с 2 квадами, такую ПП Саша чисто выкатывала с закрытыми глазами. А Камила пусть в личке свое берет. Но федра перемудрила и выстрелили себе в ногу.
Как можно выводить в командник спортсмена без результата допинг пробы
+19
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Black&White
Ответ Адриана
А почему должна была катать Саша, Аня на тот момент была 3х кратная ЧР, ЧМ. Ну, а те прокаты есть на ютубе, Аня откатала чисто ПП с 3мя старшими квадами. Федерация решила, что будут катать чемпионы, наверное, чтобы никто из девочек не обиделся. Сашины выступления это всегда рулетка, сделает- не сделает...За весь олимпийский сезон только 2 проката без падений ( что не означает, что чисто).
А какая разница? В результате не катал никто из тех, кто мог, можно благодарить федру и РУСАДА за пустые коробочки.
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Wini Chemin
чисто по ее мнению она и личку откатала
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ретроградный меркурий
Ответ Алена Иванова
Камила была в лучшей форме. Аня вообще спасибо что доехала до Олимпиады на тот момент. Ни факт что если бы она катала произвольную в команднике , могла также хорошо откатать в личке. Саша тоже достаточно не стабильна была.
Вы странные люди. А что, по-вашему, делали Саша с Аней в то время, когда Камила катала в команднике? Выкатывали полностью свои произвольные на тренировке. Чего бы им не хватило? Эмоций? Там зрителей почти не было плюс до личных соревнований оставалось почти две недели, чтобы эмоционально восстановиться. Женя с Алиной поделили прокат командника и обе прекрасно выступили в личке. Вот кому бы точно не хватило сил, так это 15-летней Валиевой с куда меньшим соревновательным опытом после двух прокатов в команднике, что и произошло. Ничему людей пример Липницкой не научил, ходят по тем же граблям.
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