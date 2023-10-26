Трусова о неучастии в команднике ОИ-2022: «Со мной конкретно никто не обсуждал. В день произвольной в команднике я откатала произвольную с 5 четверными чисто»
Александра Трусова высказалась о своем неучастии в команднике на Олимпиаде-2022.
На турнире в Пекине за российскую команду выступала фигуристка Камила Валиева – и в короткой, и в произвольной женских программах.
– Я на самом деле этого всего не знаю. Мне кажется, всем хочется поучаствовать в командном турнире. Находиться на олимпийском льду – особые ощущения. Поэтому чем больше, тем лучше.
Со мной конкретно никто не обсуждал. Нам это было известно уже там.
– То есть вам на месте сказали: участвует Камила?
– Так даже не сказали. Это было как-то по факту. Короткая – вывешивают: Камила. Ну, Камила. Произвольная – вывешивают: Камила.
В день произвольной в команднике я откатала произвольную с пятью четверными чисто, – сказала Трусова.
А Камила пусть в личке свое берет. Но федра перемудрила и выстрелили себе в ногу.
На очередной тренировке. И чисто по ее мнению.
Результат дорог тогда когда он нужен.
История не имеет сослагательного наклонения.
Если Саше оставить 2 квада- то она была самая стабильная фигуристка. А с одним квадом она чисто катала даже со сломанной ногой.