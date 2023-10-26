Александра Трусова высказалась о своем неучастии в команднике на Олимпиаде-2022.

На турнире в Пекине за российскую команду выступала фигуристка Камила Валиева – и в короткой, и в произвольной женских программах.

– Я на самом деле этого всего не знаю. Мне кажется, всем хочется поучаствовать в командном турнире. Находиться на олимпийском льду – особые ощущения. Поэтому чем больше, тем лучше.

Со мной конкретно никто не обсуждал. Нам это было известно уже там.

– То есть вам на месте сказали: участвует Камила?

– Так даже не сказали. Это было как-то по факту. Короткая – вывешивают: Камила. Ну, Камила. Произвольная – вывешивают: Камила.

В день произвольной в команднике я откатала произвольную с пятью четверными чисто, – сказала Трусова.