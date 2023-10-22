Алексей Ерохов: «Когда Трусова начала делать четверные, были мысли: «Ну если Саша делает, почему я не могу?» Она подстегивала»
Фигурист Алексей Ерохов признался, что Трусова подстегивала его на изучение квадов.
Спортсмен занял второе место на этапе Гран-при России в Омске.
«Хотелось выиграть. Особенно после моего хорошего проката. В любом случае, рад, что получилось хорошо выступить и в итоге попасть в тройку. Вчера в короткой не получилось, сегодня – получилось. Рад, что удалось достать себя из глубины.
Никогда не задумался о том, когда заканчивать с фигурным катанием. Даже в тяжёлые моменты – думал, залечимся, восстановимся. Просто я очень люблю фигурное катание».
Отвлекают ли девушки на катке? Не буду лукавить, но... Нет, не обидно из-за того, что они делают, или не хочется отвлекаться, а... Вот когда Трусова начала делать четверные, то были некоторые мысли. Опять же, не завидно, а примерно так: «Ну если Саша Трусова делает, почему я не могу?» Она подстегивала, конечно», – сказал Ерохов.
Вообще нынешний мужской сезон обещает быть очень интересным)))
Спасибо ему за сегодняшний прокат, множество позитивных эмоций после него.
Желаю ему удачи на соревнованиях!