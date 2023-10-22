Алексей Ерохов: «Когда Трусова начала делать четверные, были мысли: «Ну если Саша делает, почему я не могу?» Она подстегивала»

Теги сборная России мужское катание женское катание Алексей Ерохов Александра Трусова Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Фигурист Алексей Ерохов признался, что Трусова подстегивала его на изучение квадов.

Спортсмен занял второе место на этапе Гран-при России в Омске.

«Хотелось выиграть. Особенно после моего хорошего проката. В любом случае, рад, что получилось хорошо выступить и в итоге попасть в тройку. Вчера в короткой не получилось, сегодня – получилось. Рад, что удалось достать себя из глубины.

Никогда не задумался о том, когда заканчивать с фигурным катанием. Даже в тяжёлые моменты – думал, залечимся, восстановимся. Просто я очень люблю фигурное катание».

Отвлекают ли девушки на катке? Не буду лукавить, но... Нет, не обидно из-за того, что они делают, или не хочется отвлекаться, а... Вот когда Трусова начала делать четверные, то были некоторые мысли. Опять же, не завидно, а примерно так: «Ну если Саша Трусова делает, почему я не могу?» Она подстегивала, конечно», – сказал Ерохов.

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5 комментариев

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Татьяна Моисеева
Спасибо за сегодняшний прокат, Алексей! Давай с таким же настроем катай все следующие соревнования.
Вообще нынешний мужской сезон обещает быть очень интересным)))
+14
0
+14
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tanya_1111
Если всех собрать получится хороший список кого Саша Трусова подстегнула на четверные )))
+14
-4
+10
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Анастасия Прудникова
Ответ tanya_1111
Если всех собрать получится хороший список кого Саша Трусова подстегнула на четверные )))
Да, Саша прямо мотиватор для мальчиков.)
+6
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Оз
Очень милый Алексей. Прошёл через множество трудностей и продолжает двигаться вперёд, улучшается.
Спасибо ему за сегодняшний прокат, множество позитивных эмоций после него.
Желаю ему удачи на соревнованиях!
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+5
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vanessa2021
В этом сезоне МО - самая интересная дисциплина фк. Есть за кого болеть. Алексею- удачи!
0
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