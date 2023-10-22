Александра Бойкова: «Пока на улице царит золотая осень, предлагаю отправиться в писательский городок Переделкино»

Фигуристка Александра Бойкова поделилась впечатлениями от посещения Переделкина.

«Пока на улице царит золотая осень и еще не слишком холодно, предлагаю в выходной день отправиться вам в писательский городок Переделкино.

Для меня это особенное место; я влюбилась в него с первого раза и, кажется, надолго. Оно напоминает мне Репино – мои родные пенаты, – не только природой и атмосферой, но и своим литературным прошлым и культурным настоящим.

Переделкино – это городок писателей, своеобразный Новогорск для творческих личностей. Задуман он был Максимом Горьким, для развития советской литературы. Это место было призвано стать прибежищем для писателей, у которых не клеится с дисциплиной (в плане выпуска своих работ), которым нужна компания для творчества или для тех, кто просто ищет дом.

Однако чтобы стать жителем городка, нужно было постараться. В свое время там жили главные двигатели культуры России (в то время СССР) – Борис Пастернак, Корней Чуковский, Булат Окуджава, семья Тарковских и многие другие. Если ты был жителем Переделкино, ты был элитой литературного общества.

Мне бы очень хотелось, чтобы вы посетили исторический корпус городка и выставку «Жители Переделкино», где узнали бы подробнейшую историю этого места в лицах, событиях и строках. Лично я осталась в восторге от выставки! Она вызвала целый спектр эмоций во мне: грусть, злость, радость, восторг... Провела там больше 2 часов и так и не смогла прочитать все, хотя было о-о-о-очень интересно.

Если же вы просто хотите прогуляться, то это место тоже идеально подойдет. На территории городка писателей прекрасно обустроен парк: скамеечки, беседки, игровые зоны для детей, интерактивные развлечения от Яндекс, несколько ресторанчиков и кафе – все это позволит вам максимально погрузиться в атмосферу отдыха. Если немного пройтись, к Самаринскому пруду, то можно насладиться невероятным видом позолоченных осенью деревьев и их отражением в воде.

А для тех, кто хочет провести несколько дней за городом, в Переделкино был отремонтирован корпус, где в советское время была гостиница. Сегодня в ней может остановиться любой желающий, развлечь себя книгой из библиотеки, сыграть в бильярд или перекусить эклером с кофе.

Вообще в городке писателей созданы все условия для интересных, активных выходных. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Поэтому в заключительные теплые и светлые дни осени посещение этого места обязательно!» – написала Бойкова.