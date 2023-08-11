Александра Бойкова: «Хочется сказать, что стою на крыльце своего нового дома, но нет. Просто получилось идеально вписаться в экстерьер культового места Петербурга»

Теги сборная России фото пары Александра Бойкова Фигурное катание

Фигуристка Александра Бойкова погуляла по Лопухинскому саду в Петербурге.

«Под этими фотографиями очень хочется сказать, что я стою на крыльце своего нового дома, но это не так. Просто получилось идеально вписаться в экстерьер одного из культовых мест Петербурга 19 века – усадьбу Василия Громова.

Отрадно, что после реставрации Лопухинский сад и сама усадьба Громова снова становятся популярными не только у жителей города, но и у гостей. Ведь когда-то, в далеком 1866 году, именно это место было выбрано для встречи с американским послом.

Лопухинский сад и дом Громова обязательно стоит посетить! И хотя в настоящее время территория сада стала меньше, в нем нет оранжерей и скульптур, он не потерял своего обаяния. Это идеально место для пикника, свидания или прогулки в парке у воды», – написала Бойкова.

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18 комментариев

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Olga.t
Ответ Маргарита В Сафронова
Саша идеально вписывается в интерьер любого дворца и культового места. У неӗ внешность светской дамы.
Только экстерьер старинного особняка не предполагает голый живот светской дамы)
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+11
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asusp527
Ответ Olga.t
Только экстерьер старинного особняка не предполагает голый живот светской дамы)
Сразу мысль, что дама еще та😆
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Алеся Ткаченко
Раньше Бойкову ругали за безвкусный внешний вид и желание казаться умной путем активного надергивания статей из Вики педии.Ну теперь-то после известных событий и отношение к ней скорее всего поменяется.Безвкусица превратится в экстравагантность а википедичность в желание узнавать новое🤡
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Александр Скворцов
В мир прекрасного ведёт нас снова
Наш Гид по Питеру Сашенька Бойкова!
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Oleandra
Ответ Алёна Вода
Да как-то... нахождение в определённом штабе всех портит, видимо.... ))))
и наоборот - выход из него всех прям таки украшает)
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