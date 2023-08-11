Александра Бойкова: «Хочется сказать, что стою на крыльце своего нового дома, но нет. Просто получилось идеально вписаться в экстерьер культового места Петербурга»

Фигуристка Александра Бойкова погуляла по Лопухинскому саду в Петербурге.

«Под этими фотографиями очень хочется сказать, что я стою на крыльце своего нового дома, но это не так. Просто получилось идеально вписаться в экстерьер одного из культовых мест Петербурга 19 века – усадьбу Василия Громова.

Отрадно, что после реставрации Лопухинский сад и сама усадьба Громова снова становятся популярными не только у жителей города, но и у гостей. Ведь когда-то, в далеком 1866 году, именно это место было выбрано для встречи с американским послом.

Лопухинский сад и дом Громова обязательно стоит посетить! И хотя в настоящее время территория сада стала меньше, в нем нет оранжерей и скульптур, он не потерял своего обаяния. Это идеально место для пикника, свидания или прогулки в парке у воды», – написала .