Александра Бойкова: «Предсезонный сбор подошел к концу! Безумно благодарны всему тренерскому штабу за проделанную работу!»

Фигуристка Александра Бойкова опубликовала фото с тренерами со сбора в Новогорске.

, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, сообщила, что сбор завершен, и поделилась фото с тренерами Павлом Слюсаренко и .

«Предсезонный сбор подошел к концу! Безумно благодарны всему тренерскому штабу за проделанную работу! Работаем дальше💪🏻», – написала Бойкова.