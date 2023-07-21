Александра Бойкова: «Предсезонный сбор подошел к концу! Безумно благодарны всему тренерскому штабу за проделанную работу!»

Теги сборная России фото пары Егор Закроев Павел Слюсаренко Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Фигуристка Александра Бойкова опубликовала фото с тренерами со сбора в Новогорске.

Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, сообщила, что сбор завершен, и поделилась фото с тренерами Павлом Слюсаренко и Егором Закроевым.

«Предсезонный сбор подошел к концу! Безумно благодарны всему тренерскому штабу за проделанную работу! Работаем дальше💪🏻», – написала Бойкова.

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8 комментариев

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Аленка_76
Удачи ребятам !
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Храбрая виолончелистка
Мама дорогая, это какой же у Павла Слюсаренко рост? Такое ощущение, что даже Дима его на полголовы ниже...
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Светлана Менова
Ответ Храбрая виолончелистка
Мама дорогая, это какой же у Павла Слюсаренко рост? Такое ощущение, что даже Дима его на полголовы ниже...
Димон ещё и исхудал маленько на сборах кажись)
+7
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Док Аксель
Надо полагать сборы прошли по плану, плодотворно и с хорошим настроением. Удачи ребятам в сезоне !
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ОлесяОлеська
Хорошее фото, удачи нашим ребяткам.
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olvl
Ответ Храбрая виолончелистка
Мама дорогая, это какой же у Павла Слюсаренко рост? Такое ощущение, что даже Дима его на полголовы ниже...
Высокий рост, но тут ещё и стоит ближе к камере.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Храбрая виолончелистка
Мама дорогая, это какой же у Павла Слюсаренко рост? Такое ощущение, что даже Дима его на полголовы ниже...
Кажется, тут оптическая иллюзия: он стоит ближе, чем Дима (тот вообще дальше всех и прям микроскопический будто), наклонился к Саше и чуть подался вперёд в кадр. Мелочи, но иногда можно такого Кинг-Конга слепить благодаря им, что мама не горюй. Что не отменяет его родных габаритов, конечно🙂
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Emma Dunn
Удачи ребята!
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