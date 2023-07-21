Александра Бойкова: «Предсезонный сбор подошел к концу! Безумно благодарны всему тренерскому штабу за проделанную работу!»
Фигуристка Александра Бойкова опубликовала фото с тренерами со сбора в Новогорске.
Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, сообщила, что сбор завершен, и поделилась фото с тренерами Павлом Слюсаренко и Егором Закроевым.
«Предсезонный сбор подошел к концу! Безумно благодарны всему тренерскому штабу за проделанную работу! Работаем дальше💪🏻», – написала Бойкова.
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