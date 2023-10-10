Александра Бойкова снялась в фотосессии на Новодевичьем кладбище
Фигуристка Александра Бойкова снялась в фотосессии на Новодевичьем кладбище.
Чемпионка Европы в парном катании поделилась снимками в своих соцсетях.
Фото: Александр Трофимов
Фигуристка Александра Бойкова снялась в фотосессии на Новодевичьем кладбище.
Чемпионка Европы в парном катании поделилась снимками в своих соцсетях.
Фото: Александр Трофимов
На втором фото зачем Саша смотрит на часы? Утекающее время? Закос под Сальвадора?
Не нравятся мне такие мистические фотосессии.
Но не все на Новодевичьем.
Как то это неуместно очень - на кладбище.