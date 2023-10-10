Александра Бойкова снялась в фотосессии на Новодевичьем кладбище

Теги сборная России фото пары Александра Бойкова Фигурное катание

Фигуристка Александра Бойкова снялась в фотосессии на Новодевичьем кладбище.

Чемпионка Европы в парном катании поделилась снимками в своих соцсетях.

Фото: Александр Трофимов

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31 комментарий

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Ритт
Ну, не очень как то на кладбище устраивать фотосессию. фоткаться среди могил такое себе...
+27
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+26
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Tanya Reed
Ну и в чем смысл фоткаться среди могил? Что за посыл этой фотосессии? Музеи все обошла, теперь за кладбища взялась?
+23
-3
+20
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Мэй Касахара
Наверное она просто не теряла близких людей. У меня кладбище ассоциируется с похоронами, слезами и болью утраты - не представляю там фотосессии..
+22
-2
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Тайга86
Ну нет…Это место точно не для фотосессий. Я даже фото с похорон воспринимаю с трудом….слишком личное все это…Всё-таки должно быть понимание где можно, где на грани, а где вообще табу.
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Джульетта Джульетта
Намек на умирание нашего ФК без серьезных международных стартов?
+20
-4
+16
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Анастасия Прудникова
Странная какая-то фотосессия.
+13
-1
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IrinaPetrovna
Ой, нет... Один заголовок здесь уже заставил вздрогнуть.
На втором фото зачем Саша смотрит на часы? Утекающее время? Закос под Сальвадора?
Не нравятся мне такие мистические фотосессии.
+10
-1
+9
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ДИОНИС
Какая-то мрачная фотосессия получилась!
+7
0
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Tatiana Klm
Ответ Джульетта Джульетта
Намек на умирание нашего ФК без серьезных международных стартов?
Разве что это. Все это выглядит более чем странно. Лучше было бы фото с катка выложить, с тренировками, из хореозала. Со встреч с подружками, например. А то все время «одна, совсем одна, в своем здоровом коллективе»))
+9
-2
+7
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Адриана
Господи!!!! Фотосессия на кладбище! Обалдеть....
+7
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+6
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cupof
Все там будем...
Но не все на Новодевичьем.
+6
-1
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Джульетта Джульетта
Ответ ДИОНИС
Какая-то мрачная фотосессия получилась!
А Вы ожидали веселую? На Новодевичьем?)
+3
-1
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singer1
Ответ ДИОНИС
Какая-то мрачная фотосессия получилась!
Да уж, мрачновато, питерцы такие эстеты, любят погулять на досуге средь могилок в одиночестве, возможно ищут вдохновения для своих новых программ
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Джульетта Джульетта
Ответ Tanya Reed
Ну и в чем смысл фоткаться среди могил? Что за посыл этой фотосессии? Музеи все обошла, теперь за кладбища взялась?
Самый простой из ответов — пиар
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Tatiana Klm
Ответ Новый Орлеан
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Скорее, на депрессию и одиночество.
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Gemma157
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Нашла где фотосессии устраивать
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Лека-Лека
А чего не в Мавзолее уж сразу?
Как то это неуместно очень - на кладбище.
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Иван Иванов
Саш, давай след. фотосессию в гробу. Чтоб рядом венки "от минспорта", "от ффккр".
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Новый Орлеан
Ответ Джульетта Джульетта
Намек на умирание нашего ФК без серьезных международных стартов?
Комментарий удален модератором
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Аленка_76
Интересная у Саши фотосессия в готическом стиле!
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kovfun-barrios
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Ответ cupof
Все там будем... Но не все на Новодевичьем.
Не все)) Я вот кремацию предпочитаю.
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KARINA G. (FSK)
Мрачновато как-то...
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Tresk2
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