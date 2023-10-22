Ника Эгадзе: «Некоторые прыжки сегодня не получились, но в целом я доволен. Было трудно получить визу в США, рад, что удалось»

Ника Эгадзе оценил свое выступление на этапе серии Гран-при в США.

Грузинский фигурист занял четвертое место.

«Мне очень нравится публика здесь – они так тепло поддерживают меня.

Мне удалось неплохо исполнить свою программу, некоторые прыжки сегодня не получились. Но в целом я доволен. Получить визу сюда было очень трудно, и я очень рад, что удалось это сделать.

Я рад, что теперь могу выступать на соревнованиях после того, как долгое время боролся с травмами. На следующей неделе я полечу на мемориал Дениса Тена, а затем выступлю на NHK Trophy», – сказал Эгадзе.

А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет