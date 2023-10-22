Ника Эгадзе: «Некоторые прыжки сегодня не получились, но в целом я доволен. Было трудно получить визу в США, рад, что удалось»

Теги мужское катание сборная Грузии Ника Эгадзе Фигурное катание

Ника Эгадзе оценил свое выступление на этапе серии Гран-при в США.

Грузинский фигурист занял четвертое место. 

«Мне очень нравится публика здесь – они так тепло поддерживают меня.

Мне удалось неплохо исполнить свою программу, некоторые прыжки сегодня не получились. Но в целом я доволен. Получить визу сюда было очень трудно, и я очень рад, что удалось это сделать.

Я рад, что теперь могу выступать на соревнованиях после того, как долгое время боролся с травмами. На следующей неделе я полечу на мемориал Дениса Тена, а затем выступлю на NHK Trophy», – сказал Эгадзе.

А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алена Иванова
Ответ Anna Morgan
Судя по тому как легко и свободно, часто катается в сша тутберидзе, у нее есть гражданство.
У неё скорее грин карта. Ну и второй паспорт скорее всего грузинский
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agura
Удачи Ника! Будем ждать новых выступлений!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий