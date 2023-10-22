Ника Эгадзе: «Некоторые прыжки сегодня не получились, но в целом я доволен. Было трудно получить визу в США, рад, что удалось»
Ника Эгадзе оценил свое выступление на этапе серии Гран-при в США.
Грузинский фигурист занял четвертое место.
«Мне очень нравится публика здесь – они так тепло поддерживают меня.
Мне удалось неплохо исполнить свою программу, некоторые прыжки сегодня не получились. Но в целом я доволен. Получить визу сюда было очень трудно, и я очень рад, что удалось это сделать.
Я рад, что теперь могу выступать на соревнованиях после того, как долгое время боролся с травмами. На следующей неделе я полечу на мемориал Дениса Тена, а затем выступлю на NHK Trophy», – сказал Эгадзе.
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