Этери Тутберидзе сопровождает Нику Эгадзе на Гран-при США

Теги Гран-при Гран-при США фото мужское катание Этери Тутберидзе сборная Грузии Ника Эгадзе Фигурное катание

Этери Тутберидзе присутствует на Гран-при США по фигурному катанию.

Она сопровождает своего ученика грузинского фигуриста Нику Эгадзе.

Гран-при США пройдет 21-22 октября в Аллене.

Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Хендрикс, Левито, Чок и Бейтс

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ostinato
Ответ Инна1945
Дианка медали берёт, Тутберидзе на международку ездит. А Вы сидите дома, уважаемые все остальные😁 Пейте чаёк.
Рукавицын ездит с Губановой на международные старты. Где Ваше негодование в этом случае? Может и Литвинцев не один. А в чем, собственно, проблема? Ноете, что кому-то не так же плохо, как Вам? Фу за такое мышление.
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Семёновна
Ответ Wiley Fox
Не сразу поймёшь, что Ника Эгадзе мальчик А у Этери-то паспорт США в наличии Вот оно как получается Гражданке США в Москве центр фигурного катания дарят
Гражданке России в Москве ЦФК построили за когорту чемпионок и призеров Европы, Мира и трех подряд ОИ!
+24
-9
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блинчик
Не для Омска пальто покупались.
+28
-18
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Удивительно, правда? А все остальные участники, видимо, без тренеров приехали.
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
floret
Имеет право сопровождать любого своего ученика и кататься по всему Миру.
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Ответ Мороженко
А Петросян опять без неё на соревнованиях в России.
Ничего страшного, есть ещё Дудаков и Глейх.
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лиля Симонова
Ответ Wiley Fox
Не сразу поймёшь, что Ника Эгадзе мальчик А у Этери-то паспорт США в наличии Вот оно как получается Гражданке США в Москве центр фигурного катания дарят
Так она и гражданка России, представляете?
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Удачи Нике Эгадзе!
И хорошо, что рядом с ним тренер, не "сирота" же он, чтобы одному ехать.
+19
-15
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
У Тутберидзе только Егадзе и остался на международных соревнованиях.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
Ответ Nokolay Fomi4ev
Конечно, Гоге интереснее ездить с иностранцами по загранице, чем со своими девочками по российским городам. Постройте этой патриотке еще один каток.
а Плющенко зачем Самоделкину взял, как думаешь?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
Не сразу поймёшь, что Ника Эгадзе мальчик

А у Этери-то паспорт США в наличии

Вот оно как получается

Гражданке США в Москве центр фигурного катания дарят
+22
-19
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gelios77
Ответ Olga.t
Ничего страшного, есть ещё Дудаков и Глейх.
нет не ничего страшного. Дудаков и Глейх ездят по этапам, а кто занимается с основной командой? Правильно никто. Она по заграницам. Дудаков и Глейх всю неделю то в Уфе, то в Омске. А кто в школе? Раньше она такого никогда не допускала.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лиля Симонова
Ответ Gelios77
Как то она уж больно демонстративно колесит с грузинской сборной по всем стартам. Зря она так. Репутационные потери после Дианы и так колоссальные. Еще и это. Она большой мастер, но появляются вопросы....Почему Адель на старт выводила не она? Ладно юниоры, но Адель
Успокойтесь, у неё единственный спортсмен от Грузии тренируется. Надо окончательно порвать со всем миром? Глупо.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е...С
Ответ Лиля Симонова
Жаба душит, что хоть кто-то из тренеров имеет возможность выезжать на международные старты и напоминать о русских тренерах?
Думаю, ей для этого даже ФФКР командировочные выписывает, чтобы "напоминать".
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лиля Симонова
Ответ Е...С
Тутберидзе, судя по тому с кем она ездит, тренер сборной Грузии. Почему ей продолжают платить зарплату в России.
Жаба душит, что хоть кто-то из тренеров имеет возможность выезжать на международные старты и напоминать о русских тренерах?
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Семёновна
Ответ Лиля Симонова
Так она и гражданка России, представляете?
Когда-то её родители никого не спросили и в России Этери родили!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лиля Симонова
Ответ Wiley Fox
А деньги тутберидзе в банке Россия хранит или на в Сбере у грефа? Как думаешь?
А я про чужие деньги не думаю.) И вам не советую.
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Георгия
Много неудовлетворённых жизнью хейтерков, проявляются с чушью и думают что сверкнули.
+14
-12
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Ответ Tzaichiha
Никто каток Тутберидзе не дарил, не передергивайте, он в собственности Москвы. Но! Носит почетное имя успешного и заслуженного тренера российских чемпионок мира и Олимпийских игр.
Про каток был сарказм с моей стороны
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ Владимир Георгия
Много неудовлетворённых жизнью хейтерков, проявляются с чушью и думают что сверкнули.
Особенно забавно, что они настолько неуверены в себе, что запрещают их комментировать :) Но пороть чушь про чужие гражданства и подаренные катки им это не мешает, да.
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tzaichiha
Почему собственно тут возмущаются поездкой тренера на соревнования в США? Тут видимо большинство поборников Украины, которые не в курсе, что Россия никому из своих граждан не запрещала путешествовать и выезжать в рабочие поездки по миру. Это только с противоположной стороны ставят всяческие препоны да граждан Украины боятся выпускать, потому что обратно не возвращаются.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девушка Безимени
этери может все (тат)
+10
-10
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лиля Симонова
Ответ Kon Shem
Отберите у неё каток. Значит с Егадзе она ездит, а с Двоеглазовой и Петросян почему не ездит? Как вообще такое позволяют? Отдавайте катки тем тренерам, которые ценят своих спортсменов.
Наверное потому, что в команде есть еще тренеры? Глейзенгауз и Дудаков отлично справились. Но вряд ли у них есть паспорта Америки. Ферштейн?
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любитель_ФК
Ответ Kon Shem
Отберите у неё каток. Значит с Егадзе она ездит, а с Двоеглазовой и Петросян почему не ездит? Как вообще такое позволяют? Отдавайте катки тем тренерам, которые ценят своих спортсменов.
Кому например? Кто своей работой заслужил каток? Назовите , кто за последние годы подготовил чемпионку мира или олимпиады, да хотя бы чемпионку России.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Ответ Gelios77
Как то она уж больно демонстративно колесит с грузинской сборной по всем стартам. Зря она так. Репутационные потери после Дианы и так колоссальные. Еще и это. Она большой мастер, но появляются вопросы....Почему Адель на старт выводила не она? Ладно юниоры, но Адель
Какие репутационные потери? Она что преступления какие-то совершает?)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий