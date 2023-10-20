Этери Тутберидзе сопровождает Нику Эгадзе на Гран-при США
Этери Тутберидзе присутствует на Гран-при США по фигурному катанию.
Она сопровождает своего ученика грузинского фигуриста Нику Эгадзе.
Гран-при США пройдет 21-22 октября в Аллене.
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И хорошо, что рядом с ним тренер, не "сирота" же он, чтобы одному ехать.
А у Этери-то паспорт США в наличии
Вот оно как получается
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