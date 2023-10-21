Александра Трусова: «Стараюсь всегда говорить правду, даже если это может мне потом помешать»

Александра Трусова ответила на вопросы болельщиков.

– Какие комплименты тебе говорят чаще всего?

– Про волосы. Даже если люди не знают, кто я, походят и говорят: какие волосы красивые! Часто думают, что они или наращенные, или парик. Спрашивают: «Свои?» Восхищаются обычно. Один раз, когда у меня волосы не особо красные были, а больше рыжие, ко мне подошла девушка и сказала: «Какие волосы красивые! Никогда не красься!» А я уже крашеная была.

– Как ты относишься к тому, что поклонники часто трогают твои волосы?

– Конечно, если все будут трогать мои волосы, будет странновато, но иногда бывает, спросят, и я даю потрогать.

– Что заставляет тебя краснеть и смущаться?

– Чрезмерная похвала. Бывает такое, куда-нибудь придешь, тебя узнают, начинают хвалить. Один раз похвалили – я скажу спасибо. Если продолжают – я начинаю смущаться.

– Самое запоминающееся событие детства?

– Рождение братьев. Я вообще считаю, что самое необычное и запоминающееся – это рождение ребенка. Это что-то уникальное и непонятное.

– Какая человеческая черта больше всего тебя раздражает?

– Ложь, лесть, лицемерие. И не люблю, когда у людей нет своего мнения.

– Что привлекает больше всего?

– Честность, открытость. Я сама живу так и стараюсь всегда говорить правду, даже если это может мне потом помешать, – сказала .