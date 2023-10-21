Александра Трусова: «Стараюсь всегда говорить правду, даже если это может мне потом помешать»
Александра Трусова ответила на вопросы болельщиков.
– Какие комплименты тебе говорят чаще всего?
– Про волосы. Даже если люди не знают, кто я, походят и говорят: какие волосы красивые! Часто думают, что они или наращенные, или парик. Спрашивают: «Свои?» Восхищаются обычно. Один раз, когда у меня волосы не особо красные были, а больше рыжие, ко мне подошла девушка и сказала: «Какие волосы красивые! Никогда не красься!» А я уже крашеная была.
– Как ты относишься к тому, что поклонники часто трогают твои волосы?
– Конечно, если все будут трогать мои волосы, будет странновато, но иногда бывает, спросят, и я даю потрогать.
– Что заставляет тебя краснеть и смущаться?
– Чрезмерная похвала. Бывает такое, куда-нибудь придешь, тебя узнают, начинают хвалить. Один раз похвалили – я скажу спасибо. Если продолжают – я начинаю смущаться.
– Самое запоминающееся событие детства?
– Рождение братьев. Я вообще считаю, что самое необычное и запоминающееся – это рождение ребенка. Это что-то уникальное и непонятное.
– Какая человеческая черта больше всего тебя раздражает?
– Ложь, лесть, лицемерие. И не люблю, когда у людей нет своего мнения.
– Что привлекает больше всего?
– Честность, открытость. Я сама живу так и стараюсь всегда говорить правду, даже если это может мне потом помешать, – сказала Трусова.
И она очень эмоциональная , добрая , как трогательно она сказала про братьев )
Удачи Саше в жизни , пусть у неё все получится !