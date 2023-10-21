Александра Трусова: «Стараюсь всегда говорить правду, даже если это может мне потом помешать»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова ответила на вопросы болельщиков.

– Какие комплименты тебе говорят чаще всего?

– Про волосы. Даже если люди не знают, кто я, походят и говорят: какие волосы красивые! Часто думают, что они или наращенные, или парик. Спрашивают: «Свои?» Восхищаются обычно. Один раз, когда у меня волосы не особо красные были, а больше рыжие, ко мне подошла девушка и сказала: «Какие волосы красивые! Никогда не красься!» А я уже крашеная была. 

– Как ты относишься к тому, что поклонники часто трогают твои волосы?

– Конечно, если все будут трогать мои волосы, будет странновато, но иногда бывает, спросят, и я даю потрогать. 

– Что заставляет тебя краснеть и смущаться?

– Чрезмерная похвала. Бывает такое, куда-нибудь придешь, тебя узнают, начинают хвалить. Один раз похвалили – я скажу спасибо. Если продолжают – я начинаю смущаться. 

– Самое запоминающееся событие детства?

– Рождение братьев. Я вообще считаю, что самое необычное и запоминающееся – это рождение ребенка. Это что-то уникальное и непонятное. 

– Какая человеческая черта больше всего тебя раздражает?

– Ложь, лесть, лицемерие. И не люблю, когда у людей нет своего мнения. 

– Что привлекает больше всего?

– Честность, открытость. Я сама живу так и стараюсь всегда говорить правду, даже если это может мне потом помешать, – сказала Трусова

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14 комментариев

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Anisu
Поэтому, Саша, ты связалась с Рудковскими?
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Н.Ф.
Ответ Katerina Sunny
Но людям, у которых на всё есть личное мнение, сложнее в жизни.
А тем, которые не могут или не хотят держать его при себе, ещё сложнее.
+5
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Mion
Слова юного максималиста 😁 а не отвечать на вопросы - это про честность или про лицемерие?)
+5
-2
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Mari Gams
Саша открытая прямая девочка ,:таким не просто в этой жизни
И она очень эмоциональная , добрая , как трогательно она сказала про братьев )
Удачи Саше в жизни , пусть у неё все получится !
+5
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Lennuci
Про Маркушу то спросил хоть кто?
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KMR
За это и любим Сашу
+9
-8
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Katerina Sunny
Но людям, у которых на всё есть личное мнение, сложнее в жизни.
+5
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Gaga Gaga
саша умница
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Andreir888
Саша молодчина!!! Максималистка во всём. Да, это вкупе с открытостью и честностью не помогает преуспеть в жизни, но это дорогого стоит!
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Lapo Elkann
На счет волос, конечно же отличные густые волосы , но краситься не надо. Природный цвет не такой яркий , но и не надоедливый.
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Lapo Elkann
Ответ Бильм@н
Сашуля, наша честная и открытая девочка. Поэтому тебе так тяжело выжить в мире российской фигурки, где всё построено на блате и договорняке.
На счет Саши согласна , но разве Рудковские " Облико морале " ФК ? Вот это я не могу понять.
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