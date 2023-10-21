Дарио Чиризано выложил видео тренировки с Елизаветой Пасечник

Теги сборная России танцы на льду Дарио Чиризано Елизавета Пасечник Фигурное катание

Дарио Чиризано опубликовал видео тренировки с Елизаветой Пасечник.

Ранее сообщалось, что пара будет тренироваться в группе Анжелики Крыловой. 


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55 комментариев

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Alina Kernes
Кайфово. Раньше вообще не следила за ним, но он кааатит. Может, эти перестановки партнёров и партнёрш пойдут в итоге нашим танцам на пользу?
+31
0
+31
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Olga.t
Ого, как классно! Намечаются классные зарубы в российских танцах, столько интриги давно не было.
+21
-1
+20
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Мороженко
Тим Крылова в тг: "Мы приветствуем Елизавету Пасечник и Дарио Чиризано!🥳

Рады новой мастерской паре, которая создалась чуть больше недели назад в нашей команде @krylovateam

Начинаем работать очень креативно и интенсивно, чтобы порадовать наших зрителей уже в этом сезоне новыми программами и образами⭐️

Удачи им и позитивного настроя в интересной работе с нашей командой🤗"
+19
0
+19
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Оз
Очень здорово Лиза и Дарио подошли друг другу. Оба с мягким скольжением. А Дарио великолепно презентует партнёршу, взаимодействие у них отличное.
Очень жду выступлений новой пары ПЧ на соревнованиях!
+17
0
+17
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Лиза Михайлова
Ребята, это🔥🔥🔥
+17
0
+17
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Sveta Arhipova
Если они сейчас так смотрятся вместе, то что будет дальше?! Удачи и здоровья Елизавете и Дарио на пути к победам🥉🥈🥇
+14
0
+14
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private dancer
Что-то интересное вырисовывается.
+13
-1
+12
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Док Аксель
Совсем недавно, когда наши танцевальные пары распадались, другие меняли ТШ, одни приостанавливали спортивную соревновательную практику, наши танцы хоронили. Но теперь столько образовалось новых классных пар, что этот вид будет одним из интересных в нашем ФК.
+13
-1
+12
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Olga.t
Ждём видео от АП с Ангелополом?
"Пошла жаришка"?))
+12
-1
+11
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Мороженко
Ответ Olga.t
Ого, как классно! Намечаются классные зарубы в российских танцах, столько интриги давно не было.
Да уж, слишком много хороших пар, а пьедестал не резиновый.
+10
0
+10
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Mariaku
Ожидаемо круто! Как же Дарио и Лиза подходят друг другу! По росту и по ширине шага прям идеально! Очень жду на соревнованиях! Так расстроилась, когда разошлись Ира и Дарио, а в итоге образовались два крайне симпатичных новых дуэта, даже не знаю, кто милее. Также и то, что прирождённые танцоры Дарио и Максим Некрасов тренируются на одном льду., наверняка пойдёт на пользу всем в этой группе.
+9
-1
+8
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Mary
Удачи ребятам, хорошо смотрятся.
+8
0
+8
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Tatiana Klm
Ответ Е...С
У Лизы всегда была прекрасная, женственная фигура. Узкие бедра - это к одиночницам. Не очень красиво, но по другому у них сложно.
И у нее прям кошачья пластика, плавная, с оттяжкой - просто вау! Она вообще очень здорово танцует. Пара шикарнейшая! Успехов!
+8
0
+8
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Мороженко
Ответ Olga.t
Ждём видео от АП с Ангелополом? "Пошла жаришка"?))
У Ангелопола всё сложнее, тем более имя партнёрши пока не подтверждено. Обидно, что КА распались, у Василисы тоже всё сложнее, чем у ПЧ.
+9
-1
+8
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Фадейка
Круть!
+7
0
+7
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Olga Krayz
Хорошие! Удачи Елизавете и Дарио!
+7
0
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Лиза Михайлова
Ответ thelittlecreature
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Дарио с Лизой отлично смотрятся. У Лизы прекрасная женственная фигура, а у Дарио фигура настоящего танцора. По видео видно, что никаких проблем у них нет, так что не переживайте, пожалуйста!

А так Дарио худой, но сильный, предыдущую партнёршу, которая гораздо больше Лизы, в поддержках без проблем держал.
+6
0
+6
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olvl
Мне кажется, что должны скататься Лиза с Дарио, уже смотрятся здорово. Очень интересно, какие будут программы, костюмы. Желаю удачи ребятам и очень жду на соревнованиях.
+6
0
+6
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Елена Спирина
Удачи Лизе и Дарио! Надеюсь увидеть их в этом сезоне. Пусть все перестановки пойдут на пользу нашим танцам на льду.
+6
0
+6
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Е...С
Ответ thelittlecreature
Комментарий скрыт
У Лизы всегда была прекрасная, женственная фигура. Узкие бедра - это к одиночницам. Не очень красиво, но по другому у них сложно.
+6
0
+6
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lepestok
Ответ thelittlecreature
Комментарий скрыт
Лиза всегда была фигуристой))) но смотрится офигенно)
+5
0
+5
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tanya_1111
На Дарио можно смотреть бесконечно, 5 раз уже посмотрела.
+5
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+5
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alexnew
Интересно.
+5
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lepestok
я очень сомневалась, что они друг другу подойдут, но по фрагменту вижу, что зря) огненные ребята, а какое скольжение у обоих, мягкие колени плюс экспрессия. Надеюсь, судьи не будут их зажимать.
+4
0
+4
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Adeline
ПЧёлки времени зря не теряют, очень хорошо смотрятся для 2 недель вместе. Перспективная пара
+3
0
+3
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Юлия Ягунова
Для тех кто не понимают за что хейтят Диану смотреть на Лизу)
+5
-2
+3
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Галина Щетина
Дарио божественнен на льду, я все глаза проглядела😎
+2
0
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Elena Savanuk
Ответ Док Аксель
Совсем недавно, когда наши танцевальные пары распадались, другие меняли ТШ, одни приостанавливали спортивную соревновательную практику, наши танцы хоронили. Но теперь столько образовалось новых классных пар, что этот вид будет одним из интересных в нашем ФК.
Вот уж поистине, тот случай, когда можно сказать : не бывает худа без добра !
+2
0
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orlitza
Ответ Alina Kernes
Кайфово. Раньше вообще не следила за ним, но он кааатит. Может, эти перестановки партнёров и партнёрш пойдут в итоге нашим танцам на пользу?
Конечно. Ничего случайного не бывает. Выходит новое поколение. Притираются, разбегаются. Наконец, образуют стабильные пары, разберутся между собой. судьи их оценят и создадут новую очередь. На новое десятилетие. Так что всё очень интересно. Формирование, становление.
+3
-1
+2
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Аврора кубик
Пусть все получится!!! Удачи ребятам)
+2
0
+2
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Mion
Лиза очень чувственная. В паре с Некрасовым это была такая тягучая сексуальность, с Дарио - что-то более легкое, игривое. Мне нравится :)
+2
0
+2
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tanya_1111
А не получится ли так что в итоге распавшиеся Ира и Дарио станут нашими лидерами с новыми партнерами, вот уж их распад похоже никому минусов не принес.
+2
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Katerina Sunny
Это теперь будет первая пара Крыловой на сезон?
+2
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Элла Бурс
Ух ты ж! Дарио, конечно, талантливейший!! Но и Лиза круто справляется))
+2
0
+2
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arabesk
Только, пожалуйста, Тарасовой не звоните! А то опять какой-нибудь негатив выдаст (( дайте ребятам спокойно скататься
+2
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+2
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Julce
Пусть у них получится!
+1
0
+1
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oldparakhod
Хорошо получается. Вообще нравится, как Крылова работает. И программы ставит классные.
Пасечник покрупнела или мне показалось?
+5
-4
+1
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Юлия Ягунова
Какой каток с панорамными окнами..
+1
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lepestok
Ответ oldparakhod
Хорошо получается. Вообще нравится, как Крылова работает. И программы ставит классные. Пасечник покрупнела или мне показалось?
нет, просто Дарио худощавый
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Элла Бурс
Ответ tanya_1111
А не получится ли так что в итоге распавшиеся Ира и Дарио станут нашими лидерами с новыми партнерами, вот уж их распад похоже никому минусов не принес.
Дарио с Лизой еще не видели полноценно, но даже по маленькому кусочку понятно что потенциал у пары огромный. А Ира с Девидом неожиданно для меня самой стали лучшей парой в моем личном рейтинге))
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orlitza
Ответ Sveta Arhipova
Если они сейчас так смотрятся вместе, то что будет дальше?! Удачи и здоровья Елизавете и Дарио на пути к победам🥉🥈🥇
Не надо головокружения от успехов (вернее, от первого несовершенного видео). Молодцы, но рано радоваться и хвалить взахлёб.
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Мороженко
Ответ Katerina Sunny
Это теперь будет первая пара Крыловой на сезон?
Возможно, но есть ещё МЕ
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Mion
Ответ lepestok
даааа))) Ира с Девидом шикарно смотрятся. И я очень рада, что Дарио с Лизой не хуже)
У меня такое чувство, что они нашли себе партнеров по темпераменту. Ира сейчас такая холодная, но кажется, ей в этом комфортнее.
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lepestok
Ответ Mariaku
Ожидаемо круто! Как же Дарио и Лиза подходят друг другу! По росту и по ширине шага прям идеально! Очень жду на соревнованиях! Так расстроилась, когда разошлись Ира и Дарио, а в итоге образовались два крайне симпатичных новых дуэта, даже не знаю, кто милее. Также и то, что прирождённые танцоры Дарио и Максим Некрасов тренируются на одном льду., наверняка пойдёт на пользу всем в этой группе.
даааа))) Ира с Девидом шикарно смотрятся. И я очень рада, что Дарио с Лизой не хуже)
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Varvarushka
Прелесть какая
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oldparakhod
Ответ Мороженко
Может на фоне Дарио так кажется
Может
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Мороженко
Ответ oldparakhod
Хорошо получается. Вообще нравится, как Крылова работает. И программы ставит классные. Пасечник покрупнела или мне показалось?
Может на фоне Дарио так кажется
0
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Tatiana Klm
Ответ Алё? Алёна
Пишут, что Ангелопол и Ушакова подписались друг на друга в инстаграмме
Ну всё, в современном фк-мире это уже пара))
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Алё? Алёна
Ответ Мороженко
У Ангелопола всё сложнее, тем более имя партнёрши пока не подтверждено. Обидно, что КА распались, у Василисы тоже всё сложнее, чем у ПЧ.
Пишут, что Ангелопол и Ушакова подписались друг на друга в инстаграмме
0
0
0
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tanya_1111
Ответ Olga.t
Ого, как классно! Намечаются классные зарубы в российских танцах, столько интриги давно не было.
Да Букиным будет жаришка.
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