Дарио Чиризано выложил видео тренировки с Елизаветой Пасечник
Дарио Чиризано опубликовал видео тренировки с Елизаветой Пасечник.
Ранее сообщалось, что пара будет тренироваться в группе Анжелики Крыловой.
Дарио Чиризано опубликовал видео тренировки с Елизаветой Пасечник.
Ранее сообщалось, что пара будет тренироваться в группе Анжелики Крыловой.
Рады новой мастерской паре, которая создалась чуть больше недели назад в нашей команде @krylovateam
Начинаем работать очень креативно и интенсивно, чтобы порадовать наших зрителей уже в этом сезоне новыми программами и образами⭐️
Удачи им и позитивного настроя в интересной работе с нашей командой🤗"
Очень жду выступлений новой пары ПЧ на соревнованиях!
"Пошла жаришка"?))
А так Дарио худой, но сильный, предыдущую партнёршу, которая гораздо больше Лизы, в поддержках без проблем держал.
Пасечник покрупнела или мне показалось?