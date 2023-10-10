Дарио Чиризано: «Меня не пугает отсутствие международных стартов, так как в России много сильных пар. Мы с Лизой Пасечник начинаем наш путь!»

Фигурист Дарио Чиризано высказался о возвращении в Россию и дуэте с Пасечник.

Сегодня стало известно, что Чиризано образовал танцевальный дуэт с . Ранее распалась его пара с чешской фигуристкой – они тренировались в Италии.

«Ребята, привет! Вот и закончилась моя «Одиссея», я вернулся домой. Я всегда это знал, но на расстоянии я это прочувствовал полностью – мой дом в России.

Много всего хочется сказать, но начну по порядку. Прежде всего хочу сказать еще раз огромное спасибо всем тем, кто поддерживал меня на протяжении всех 9 месяцев. Это было непростое, но очень интересно время, насыщенное разными событиями.

За это короткое время мне пришлось принять много важных решений, связанных с продолжением моей спортивной карьеры. Когда в январе наша пара с (Хаврониной) прекратила свое существование, надо было все переосмыслить и двигаться вперед.

Я не горел желанием уезжать из России и не гнался за международными стартами. На тот момент для меня в России не было подходящей свободной девочки. Когда я попробовал с Денисой, я подумал «почему нет?». Моя семья поддержала меня и морально, и финансово. Я не приемлю, чтобы родители партнерши платили за меня. Для меня принципиально важно быть на равных.

Так получилось, что наша пара с Денисой не состоялась. Чтобы пара сложилась, должно совпасть очень много факторов, и не все зависит от наших желаний. Главное, что мы остались хорошими друзьями, что мы поняли друг друга и приняли эту ситуацию без всяких обид.

Для нас обоих это был очень хороший опыт, мы съездили на стейдж в Канаду, это была моя давняя мечта и Денисы тоже. Я очень рад, что снова поработал с Барбарой (Фузар-Поли) и ее тренерским штабом.

Барбару я знаю уже много лет, я все эти годы был с ней в контакте, она поздравляла меня с победами и радовалась за меня, я ее очень люблю и благодарю за понимание. Это профессионал с большой буквы. То же самое могу сказать о всем тренерском штабе, это крутые специалисты, и Роберто, и Корадо, и Лукаш.

А сейчас я уже дома, впереди много работы! Меня не пугает отсутствие международных стартов, так как в России много сильных пар, и если ты выдерживаешь внутреннюю конкуренцию, то тебе уже не страшны никакие международные соревнования. Ну и хочу сказать, все, что ни делается, все к лучшему.

Мы с Лизой начинаем наш путь!» – написал Чиризано.

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