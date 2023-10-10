Дарио Чиризано: «Меня не пугает отсутствие международных стартов, так как в России много сильных пар. Мы с Лизой Пасечник начинаем наш путь!»

Теги сборная России танцы на льду Дарио Чиризано Елизавета Пасечник Барбара Фузар-Поли Дениса Цимлова Фигурное катание

Фигурист Дарио Чиризано высказался о возвращении в Россию и дуэте с Пасечник.

Сегодня стало известно, что Чиризано образовал танцевальный дуэт с Елизаветой Пасечник. Ранее распалась его пара с чешской фигуристкой Денисой Цимловой – они тренировались в Италии.

«Ребята, привет! Вот и закончилась моя «Одиссея», я вернулся домой. Я всегда это знал, но на расстоянии я это прочувствовал полностью – мой дом в России.

Много всего хочется сказать, но начну по порядку. Прежде всего хочу сказать еще раз огромное спасибо всем тем, кто поддерживал меня на протяжении всех 9 месяцев. Это было непростое, но очень интересно время, насыщенное разными событиями.

За это короткое время мне пришлось принять много важных решений, связанных с продолжением моей спортивной карьеры. Когда в январе наша пара с Ирой (Хаврониной) прекратила свое существование, надо было все переосмыслить и двигаться вперед.

Я не горел желанием уезжать из России и не гнался за международными стартами. На тот момент для меня в России не было подходящей свободной девочки. Когда я попробовал с Денисой, я подумал «почему нет?». Моя семья поддержала меня и морально, и финансово. Я не приемлю, чтобы родители партнерши платили за меня. Для меня принципиально важно быть на равных.

Так получилось, что наша пара с Денисой не состоялась. Чтобы пара сложилась, должно совпасть очень много факторов, и не все зависит от наших желаний. Главное, что мы остались хорошими друзьями, что мы поняли друг друга и приняли эту ситуацию без всяких обид.

Для нас обоих это был очень хороший опыт, мы съездили на стейдж в Канаду, это была моя давняя мечта и Денисы тоже. Я очень рад, что снова поработал с Барбарой (Фузар-Поли) и ее тренерским штабом.

Барбару я знаю уже много лет, я все эти годы был с ней в контакте, она поздравляла меня с победами и радовалась за меня, я ее очень люблю и благодарю за понимание. Это профессионал с большой буквы. То же самое могу сказать о всем тренерском штабе, это крутые специалисты, и Роберто, и Корадо, и Лукаш.

А сейчас я уже дома, впереди много работы! Меня не пугает отсутствие международных стартов, так как в России много сильных пар, и если ты выдерживаешь внутреннюю конкуренцию, то тебе уже не страшны никакие международные соревнования. Ну и хочу сказать, все, что ни делается, все к лучшему.

Мы с Лизой начинаем наш путь!» – написал Чиризано.

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44 комментария

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Аленка_76
Хороший парень Дарио) Как приятно это читать! Надеюсь, что у Дарио с Лизой все сложится хорошо!
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Оле-Лукойе
"Не приемлю, чтобы родители партнерши платили за меня. Для меня принципиально важно быть на равных." Дарио, спасибо, что уточнил, важное замечание)
+36
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Anneta28
Наверно, все что не делается, все к лучшему. Лиза - хорошая девочка, трудолюбивая, с прекрасным скольжением и просто красавица. А самое главное - не словившая звезду. Удачи им с Дарио!
+21
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N-fox
Какой молодец Дарио! Мне кажется, он очень хороший парень. А какой он талантливый - знаем мы все. Удачи ему с Лизой, чтобы все получилось. Очень буду ждать их первого совместного выступления.
+20
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Ночная Фурия
Удачи вам, ребята!
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MARG-la
Дарио ,Лизочка , в добрый путь. Буду с нетерпением ждать вашу пару на льду и всей душой желаю вам успехов. Пусть все получится.Легкого вам льда. Очень рада возвращению Дарио. Кмк,он очень добрый и светлый человек. И , кмк, именно такой партнёр и нужен Лизе. Рада за ребят.
+17
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+16
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Лиза Михайлова
Ответ Оле-Лукойе
"Не приемлю, чтобы родители партнерши платили за меня. Для меня принципиально важно быть на равных." Дарио, спасибо, что уточнил, важное замечание)
Это уточнение для тех, кто писал, что его партнёрша содержит. Было много грязных комментариев, что он хорошо устроился, и Россия ему не нужна.
А вот вам получайте! И те, кто писал про богатую папину чешку, и про вожделенную международку, ради которой можно забыть и честь, и совесть, и гордость, как некоторые. Вы все ошиблись!
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Mion
Дарио подкупает своей открытостью. Умеет написать так, чтобы особо никого не обидеть, при этом обозначить свои приоритеты. И нет каких-то диких тайн на года. Как только очередной поворот пройден, он об этом пишет. Даже не знаю, за что наш бомонд его так не любит.
+15
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+15
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Е...С
Удачи Дарио и Лизе, пусть этот путь будет интересным и все сложится как нельзя лучше. Уже интересно посмотреть как ребята смотрятся вместе.
+14
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+13
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Ягун Ягунини
Дарио и Лизе удачи.
+13
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ann-ermolova
Дарио, Лиза, в добрый путь! Желаю, чтобы у вас всё сложилось и буду болеть за вас, ребята! Удачи!
+12
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Ксения Маркова
Максимальное уважение, Дарио! Успехов!
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Самая цитируемая и вообще недура
Дарио, прости, что плохо о тебе подумали на фоне демонстрации собственного ценника Ангелопола.
Слова не мальчика, но мужа! Успехов!
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Роман Волков
С возвращением, Дарио👍
Текст его обращения у меня вызывает ощущение сходства с Хорошим мультфильмом: Возвращение Блудного Попугая!
Хочется пожелать Дарио – Удачи✌️
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Anna
"А вот за Дарио тоже партнёрша платит" было последним и единственным аргументом защитников Валеры, но упс неловко вышло
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Лиза Михайлова
Ответ Mion
Дарио подкупает своей открытостью. Умеет написать так, чтобы особо никого не обидеть, при этом обозначить свои приоритеты. И нет каких-то диких тайн на года. Как только очередной поворот пройден, он об этом пишет. Даже не знаю, за что наш бомонд его так не любит.
Если б его не любили, его бы не удерживали. У ФФКР обычно все просто, уходя -уходи, и не возвращайся, свято место долго пусто не бывает, небольшая потеря, а тут заблокировали, за что им большое спасибо. За Диану с Девисом так не держались.
+11
-2
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Svetlana Yablonskaya
Очень хорошие слова. Удачи новой паре!
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Tacciana
Ответ Оле-Лукойе
"Не приемлю, чтобы родители партнерши платили за меня. Для меня принципиально важно быть на равных." Дарио, спасибо, что уточнил, важное замечание)
Тонко)
+8
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Люба Люба
Удачи новой паре, легкого льда, Дарио, Лиза!
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Marina Syrovova
Дарио красавчик!!!
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Надумочка
Ответ Mion
Дарио подкупает своей открытостью. Умеет написать так, чтобы особо никого не обидеть, при этом обозначить свои приоритеты. И нет каких-то диких тайн на года. Как только очередной поворот пройден, он об этом пишет. Даже не знаю, за что наш бомонд его так не любит.
за это и не любит, им такое чуждо.
+7
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Lina Dzhanibek
Пусть все получится! Успехов новой паре!
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Бетси Тверская
Очень обаятельный, талантливый, умный и грамотный парень! Всегда приятно читать его посты. Надеюсь, у них с Лизой все получится! Удачи!
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Светлана М
У нас новая пара, будем ждать результатов. Удачи, пусть всё сложится!
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Субъективщина с кухни
Ну какие они хорошие. Успехов!
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