Тренер Соколова об «очереди» в танцах на льду: «Стереотипы есть, но никто не говорил, что их нельзя ломать. Надо верить в лучшее»

Тренер Елена Соколова высказалась об «очереди» в танцах на льду.

– Есть самый популярный стереотип, что в танцах на льду очередь. Как вы относитесь к этому?

– Когда я была совсем начинающим тренером, коллеги с многолетним опытом сказали, что для того, чтобы у тебя что-то получилось, чтобы хотя бы какая-то пара попала на чемпионат России, тебе нужно как минимум лет 7-8. Танцевальная пара попала на чемпионат России после этого разговора через три года. Поэтому я сторонник того, что стереотипы есть, но никто не говорил, что их нельзя ломать. Надо верить в лучшее.

Я понимаю, что жизнь субъективная и человеческая оценка субъективная. Тем более судейская оценка в таких видах, как танцы, синхронное плавание, художественная гимнастика. Везде, где играет человеческий фактор, есть субъективная оценка. Это нормально.

Мы не можем слушать одну и ту же музыку, которая нравится всем. Мы не можем смотреть на одни и те же картины, которые нравятся всем. У каждого есть определенное мнение по поводу музыки, картин, фильмов, направлений и в одежде, и в искусстве, во всем.

Так же и с нашим спортом. Мы не можем быть всем угодны и всем нравиться. Кому-то нравится, и они считают, что мы достойные, они ставят нас выше. Кто-то считает, что наши соперники лучше и интереснее, тот ставит соперникам больше. Это нормально, это развитие. Но стереотипы можно ломать, даже нужно, и мы будем это делать, – сказала Соколова.