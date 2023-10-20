Тренер Соколова о Смолкине: «Мальчик очень взрослый, думающий, приятный в общении. Добрый и правильный»

Тренер Елена Соколова рассказала, как Глеб Смолкин уходил из ее группы.

Смолкин катался в дуэте с дочерью Соколовой – Екатериной Мироновой.

– Но с Глебом в итоге не сложилось. Не устроили вечерние условия тренировок?

– На самом деле я очень благодарна этому спортсмену. Он пришел не к Кате конкретно, а к Еве Куць, которая на тот момент была у нас в группе. Они пробовали скататься вместе. Не знаю, что у них там произошло внутри пары, но в один момент они сказали, что не хотят друг с другом кататься.

Когда встал вопрос партнерши Глеба, он попросил попробовать с Катей. На тот момент предыдущее партнерство шло к тому, что надо было что-то делать. Я сказала Глебу, что не понимаю, насколько серьезен будет этот проект. Но они попробовали, катались вместе месяца четыре. Потом Глеб принял решение ехать в Москву.

Мальчик очень взрослый, думающий, приятный в общении. Добрый и правильный. Он пришел сам с цветами и сказал, что принял решение уехать в Москву, потому что здесь ничего не меняется, тренировки вечерние, льда мало, а он хочет развития. Я согласилась с ним, прекрасно понимаю его, благодарна за смелость и взрослость, хотя ему на тот момент было всего 17. Да и Катя с ним повзрослела морально, ментально.

Конечно, ей было обидно, что он уехал и сложилась такая ситуация. Не знаю, согласится со мной Катя или нет, но мне кажется, что именно его отъезд стал отправной точкой, и она серьезно отнеслась ко всему происходящему. Когда партнеры расстаются по каким-то причинам, кто-то хочет этого расставания, кто-то не хочет, но второго человека это делает взрослее и ответственнее. Катя осознала, что хочет от этого спорта. С того момента она работала как не в себя. Эта ситуация очень ее мотивировала.

На тот момент Женя Устенко уже был в группе, он только к нам пришел, был таким смешным медвежонком на льду. Они попробовали, и по рычагам было очень даже неплохо. Она как опытная партнерша на него злилась, что он ничего не может и не понимает, позицию не держит. Но человек только пришел из одиночного, его надо научить. И она взяла себя в руки, старательно учила, и вот результат вы наблюдаете сейчас, – сказала Соколова.