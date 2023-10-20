Тренер Соколова о Смолкине: «Мальчик очень взрослый, думающий, приятный в общении. Добрый и правильный»

Теги сборная России танцы на льду Глеб Смолкин Екатерина Миронова Евгений Устенко Елена Соколова (танцы на льду) Фигурное катание

Тренер Елена Соколова рассказала, как Глеб Смолкин уходил из ее группы.

Смолкин катался в дуэте с дочерью Соколовой – Екатериной Мироновой.

– Но с Глебом в итоге не сложилось. Не устроили вечерние условия тренировок?

– На самом деле я очень благодарна этому спортсмену. Он пришел не к Кате конкретно, а к Еве Куць, которая на тот момент была у нас в группе. Они пробовали скататься вместе. Не знаю, что у них там произошло внутри пары, но в один момент они сказали, что не хотят друг с другом кататься.

Когда встал вопрос партнерши Глеба, он попросил попробовать с Катей. На тот момент предыдущее партнерство шло к тому, что надо было что-то делать. Я сказала Глебу, что не понимаю, насколько серьезен будет этот проект. Но они попробовали, катались вместе месяца четыре. Потом Глеб принял решение ехать в Москву.

Мальчик очень взрослый, думающий, приятный в общении. Добрый и правильный. Он пришел сам с цветами и сказал, что принял решение уехать в Москву, потому что здесь ничего не меняется, тренировки вечерние, льда мало, а он хочет развития. Я согласилась с ним, прекрасно понимаю его, благодарна за смелость и взрослость, хотя ему на тот момент было всего 17. Да и Катя с ним повзрослела морально, ментально.

Конечно, ей было обидно, что он уехал и сложилась такая ситуация. Не знаю, согласится со мной Катя или нет, но мне кажется, что именно его отъезд стал отправной точкой, и она серьезно отнеслась ко всему происходящему. Когда партнеры расстаются по каким-то причинам, кто-то хочет этого расставания, кто-то не хочет, но второго человека это делает взрослее и ответственнее. Катя осознала, что хочет от этого спорта. С того момента она работала как не в себя. Эта ситуация очень ее мотивировала.

На тот момент Женя Устенко уже был в группе, он только к нам пришел, был таким смешным медвежонком на льду. Они попробовали, и по рычагам было очень даже неплохо. Она как опытная партнерша на него злилась, что он ничего не может и не понимает, позицию не держит. Но человек только пришел из одиночного, его надо научить. И она взяла себя в руки, старательно учила, и вот результат вы наблюдаете сейчас, – сказала Соколова.

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10 комментариев

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Viks
Еврейские мальчики они такие, смекалистые.
+8
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Katerina Sunny
С чего это вдруг Соколова вспомнила про Смолкина? Они даже с Мироновой нигде не выступали вместе.
+4
0
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B.Jones
Какой-то тут подвох.😁
+4
-2
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БезызбежноНаКрасный
ха-ха
+3
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bona ulo
"Тренировки на льду обычно начинаются около восьми вечера." И было время, когда тренировались до двух ночи...
Офигеть однако. Можно только удивляться, как в таких условиях люди еще тренируются и даже довольно успешно, настолько, что попадают в сборную.
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Железная Леди
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Ответ spf12
Паспортный стол подъехал.
В наш паспортах нет 5 графы. это в сердце.
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bona ulo
Ответ Katerina Sunny
С чего это вдруг Соколова вспомнила про Смолкина? Они даже с Мироновой нигде не выступали вместе.
Если почитать полное вью, то как бы все очевидно. Речь шла о дочери и ее партнерах.
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MARG-la
Наверно , пришло время присягнуть на верность великой Этери. Не иначе , боится,что без этого не пустят ее пары наверх.
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spf12
Ответ Katerina Sunny
С чего это вдруг Соколова вспомнила про Смолкина? Они даже с Мироновой нигде не выступали вместе.
Может быть потому, что его фамилия везде мелькает и журналисты спрашивают? О чем можно говорить, если они катались вместе около 4 месяцев?
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