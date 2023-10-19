«Я боюсь воды. Залезть в бассейн – это смертельная игра». Устенко после участия в подводной фотосессии

Фигурист Евгений Устенко рассказал о боязни воды.

Ранее Устенко и его партнерша в танцах на льду Екатерина Миронова поставили произвольную программу по фильму «Форма воды» и снялись в подводной фотосессии.

– Ваша подводная фотосессия – одно из самых красивый событий межсезонья. Как решились?

Миронова: Елена Николаевна (Соколова) предложила идею повторить постер из фильма. Бассейн в Петербурге был закрыт, поэтому пришлось ехать в Москву. Это был первый нюанс, а второй…

Устенко: Я боюсь воды. Залезть для меня в бассейн – это смертельная игра, назовем это так. Я не умею плавать. Причем в детстве я хорошо это делал, а потом произошел какой-то переломный момент. Я залезаю по горло, и мне надо привыкнуть, первые 20 минут это что-то.

– А как же отдых на море?

Устенко: Езжу, но не купаюсь. У меня более активный отдых, чем просто полежать и покупаться.

– Как тебя тогда смогли уговорить на это?

Устенко: «Женя, расслабься, попробуй». Я нырял, задерживал дыхание на 5 секунд – первые разы для меня они длились как 5 часов. Потом уже нырял на 20-30 секунд.

– Там, как я понимаю, не было никакого дна?

Миронова: Там бассейн 1,6 метра. Приходилось нырять горизонтально, а картинка переворачивалась. Это намного сложнее. Если бы бассейн был глубокий, было бы проще.