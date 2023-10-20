Кубок Санкт-Петербурга. Мозалев одержал победу, Зонов – 2-й, Даниелян – 3-й
Фигурист Андрей Мозалев победил на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.
2-й этап
Мужчины
Итоговое положение
1. Андрей Мозалев – 284,29
2. Федор Зонов – 238,22
3. Артур Даниелян – 237,10
4. Арсений Димитриев – 224,97
5. Данил Федосимов – 206,59
6. Александр Поветкин – 205,72
7. Владислав Катичев – 195,04
8. Максим Каленчук – 188,19
Произвольная программа
1. Андрей Мозалев – 182,82
2. Артур Даниелян – 167,95
3. Арсений Димитриев – 148,91
4. Федор Зонов – 147,94
5. Владислав Катичев – 138,98
6. Данил Федосимов – 132,27
7. Александр Поветкин – 131,20
8. Максим Каленчук – 123,43
Артур молодец в тройку попал!