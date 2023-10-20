Кубок Санкт-Петербурга. Мозалев одержал победу, Зонов – 2-й, Даниелян – 3-й

Теги сборная России результаты мужское катание Кубок Санкт-Петербурга Артур Даниелян Андрей Мозалев Владислав Катичев Данил Федосимов Федор Зонов Арсений Димитриев Александр Поветкин Фигурное катание

Фигурист Андрей Мозалев победил на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Кубок Санкт-Петербурга

2-й этап

Мужчины

Итоговое положение

1. Андрей Мозалев – 284,29

2. Федор Зонов – 238,22

3. Артур Даниелян – 237,10

4. Арсений Димитриев – 224,97

5. Данил Федосимов – 206,59

6. Александр Поветкин – 205,72

7. Владислав Катичев – 195,04

8. Максим Каленчук – 188,19

Произвольная программа

1. Андрей Мозалев – 182,82

2. Артур Даниелян – 167,95

3. Арсений Димитриев – 148,91

4. Федор Зонов – 147,94

5. Владислав Катичев – 138,98

6. Данил Федосимов – 132,27

7. Александр Поветкин – 131,20

8. Максим Каленчук – 123,43

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6 комментариев

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olvl
Андрей молодец, с победой! Потихоньку дело движется.
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Галина Александрова
Андрей! Так держать!!! Поздравляем!!! Молодец!!!💖
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Док Аксель
Сегодня Андрею и в ПП удался чистый прокат. Молодец ! Прыгнул два квада сольно и один в каскаде и два трикселя в каскаде.
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Mion
А как Даниелян откатал?
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Аленка_76
Андрея с победой!
Артур молодец в тройку попал!
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Charliz
Ответ Док Аксель
Сегодня Андрею и в ПП удался чистый прокат. Молодец ! Прыгнул два квада сольно и один в каскаде и два трикселя в каскаде.
А в целом как? Хороший прокат?
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