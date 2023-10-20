Вероника Жилина снялась с этапа Гран-при России в Омске из-за травмы

Фигуристка Вероника Жилина пропустит этап Гран-при России в Омске из-за травмы.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Характер повреждения 15-летней спортсменки неизвестен.

Этап Гран-при России в Омске пройдет 21-22 октября.

Расписание второго этапа Гран-при России в Омске: там выступят Кондратюк, Петросян, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница