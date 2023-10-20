Вероника Жилина снялась с этапа Гран-при России в Омске из-за травмы

Теги сборная России травмы женское катание Р-Спорт Вероника Жилина Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Фигуристка Вероника Жилина пропустит этап Гран-при России в Омске из-за травмы.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Характер повреждения 15-летней спортсменки неизвестен.

Этап Гран-при России в Омске пройдет 21-22 октября.

Расписание второго этапа Гран-при России в Омске: там выступят Кондратюк, Петросян, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница

43 комментария

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Anna
Ответ Jessi
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А ещё вы писали, что Петросян бегает от Жилиной, потому что боится ей проиграть)
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Vendetta4111323
Очень жаль. Здоровья Веронике, надеюсь ничего страшного
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Strawberry93
Жалко, самая интересная интрига турнира пропала, здоровья Ничке!
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Аленка_76
Нике здоровья и скорейшего восстановления!
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Е...С
Ответ Jessi
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Ее сняли до того, как вы написали.
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Е...С
Здоровья Нике. Буду ждать ее прекрасные программы на других этапах.
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Natalia Solomakha
Наше ЖО скатывается в полную жо потихоньку 😏
+17
-9
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MyCA
Печально. Нике здоровья.
+7
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Katerina Sunny
Вероничке здоровья, остаётся ещё 4 этапа для отбора на ЧР.
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Ezhevika33
Здоровья Вероничке и скорейшего выздоровления.
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Мороженко
Ответ Jessi
Нику бы все равно засунули под Петросян и Горбачёву. Остаются ещё этапы, а финала вроде как не будет.
Финал - это Спартакиада
+3
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Jessi
Ответ Виктория Устинова
Была информация ,что размер призовых на этапах гран- при остался прежним, как в прошлом году
Пока Кузнецов молчит о суммах, надо уточнить
+2
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Аля Иванова
Ответ Natalia Solomakha
Наше ЖО скатывается в полную жо потихоньку 😏
Не скатывается, оно уже там.
+10
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Олег Васильев
Ответ nadenki
Так ведь ваша гимнописица уже давно расклад сделала на ситуацию с этапом
кто простите)))
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Delirium
Ответ Jessi
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Снять с этапов чтобы что? Чтоб они ушли к другим тренерам? Отличный план!
+4
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tull
Ответ Jessi
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Так и пускай снимает и содержит их за свой счет. Призовые поделят
+6
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Ezhevika33
Ответ Jessi
Пишут, что плечо. Плющенко видать суеверный)
Почему суеверный?
+5
-3
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vanessa2021
Здоровья Нике! Во взрослые выходить по правилам МС все равно через несколько лет. Надо травмы не запускать.
+4
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Ezhevika33
Да, интрига и зрелищность этапа без неё значительно побледнела.
+9
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Jessi
Ответ Katerina Sunny
Вероничке здоровья, остаётся ещё 4 этапа для отбора на ЧР.
Вроде у неё 5 и 6 будет
+2
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Mion
Ответ Jessi
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Только непонятно, кто от этого проиграет. Этапы - это отбор на ЧР
+5
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Voronok
Пожелаю здоровья и успеть восстановится. А травма какая, о травмах Хрустального Жуков всегда в подробностях вываливает.
Непростое в Академии начало сезона, Жилина и Сарновский снялись, Титова, Мазур пока не в форме
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k4rmazin2007
Здоровья Веронике, думаю, будет на поздних этапах. Интриги на 2 этапе уже особо нет, но у парней состав хороший
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ДИОНИС
Ответ Natalia Solomakha
Наше ЖО скатывается в полную жо потихоньку 😏
А куда скатывается мировое ЖО, если мало кто из иностранок набирает за 200 баллов на соревнованиях?
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Ира Полубоярова
Ответ Jessi
Вроде у неё 5 и 6 будет
Это ваше предположение или уже есть информация?
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