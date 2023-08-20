Вице-премьер Чернышенко: «Искусственные ограничения заставляют создавать параллельные форматы, которые пользуются успехом. Этот тренд Россия будет продолжать»
Дмитрий Чернышенко рассказал о тренде, который Россия будет формировать в спорте.
20 августа пройдет церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге.
«То, что мы сегодня увидели во время обхода кампуса, общежитий, посещения главного операционного центра, свидетельствует об очень высоком уровне подготовки региональными властями и оргкомитетом. Уверен, что здесь будут показаны выдающиеся результаты.
Мы заходили на различные объекты, в столовую, это неординарное событие, участвует 281 вуз из 36 стран, это отличный результат работы министерства спорта и лично Олега Матыцина, которого университетский спорт любит, знает и признает, несмотря на все препятствия, которые кто-либо ни пытался бы чинить.
Не только традиционные партнеры с ближнего зарубежья проявили интерес, но и партнеры из других стран – БРИКС, Южной и Латинской Америки. Это то, о чем сказал президент – искусственные ограничения, которые создают организации, считающие, что имеют монополию на все, заставляют создавать параллельные форматы, которые пользуются успехом. Этот тренд Россия будет продолжать формировать.
С марта приняли более 280 международных состязаний (в России – Sports.ru), поскольку есть распоряжение президента, чтобы наши спортсмены имели соревновательную практику. Мы приглашаем гостей со всего мира, и крайне важно, чтобы работа эта была продолжена, наследие для страны и региона трудно переоценить», – отметил вице-премьер РФ Чернышенко.
📺 С 2024 года подписку на “Матч Премьер” можно будет приобрести только через Госуслуги и только лицам, оформившим карту болельщика
Техническая возможность для этого есть уже сейчас. И в ближайшее время Минцфиры совместно с ОАО «Спортивный национальный телеканал» планируют запустить сервис в тестовом режиме. При этом стоимость подписки возрастет с 299 до 499 рублей в месяц.
“Карта болельщика была внедрена для того, чтобы наш футбол стал безопаснее. Но что мы видим? Футбольные хулиганы, не оформившие карту болельщика, продолжают находить лазейки и смотреть российский футбол по телевизору. После чего они могут напиться и устроить скандалы в своих семьях или беспорядки на улицах. Новый сервис призван с этим бороться. Если у тебя нет так называемого фан айди, значит российский футбол для тебя недоступен. Даже в телеформате. Точка. А если ты добросовестный болельщик, тебе скрывать и бояться нечего”, — сказал автор инициативы Аркадий Вылегжанин.
(с) kolos
это он о Фан АйДи?