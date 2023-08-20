Вице-премьер Чернышенко: «Искусственные ограничения заставляют создавать параллельные форматы, которые пользуются успехом. Этот тренд Россия будет продолжать»

Теги Владимир Путин Дмитрий Чернышенко Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Дмитрий Чернышенко рассказал о тренде, который Россия будет формировать в спорте.

20 августа пройдет церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге.

«То, что мы сегодня увидели во время обхода кампуса, общежитий, посещения главного операционного центра, свидетельствует об очень высоком уровне подготовки региональными властями и оргкомитетом. Уверен, что здесь будут показаны выдающиеся результаты.

Мы заходили на различные объекты, в столовую, это неординарное событие, участвует 281 вуз из 36 стран, это отличный результат работы министерства спорта и лично Олега Матыцина, которого университетский спорт любит, знает и признает, несмотря на все препятствия, которые кто-либо ни пытался бы чинить.

Не только традиционные партнеры с ближнего зарубежья проявили интерес, но и партнеры из других стран – БРИКС, Южной и Латинской Америки. Это то, о чем сказал президент – искусственные ограничения, которые создают организации, считающие, что имеют монополию на все, заставляют создавать параллельные форматы, которые пользуются успехом. Этот тренд Россия будет продолжать формировать.

С марта приняли более 280 международных состязаний (в России – Sports.ru), поскольку есть распоряжение президента, чтобы наши спортсмены имели соревновательную практику. Мы приглашаем гостей со всего мира, и крайне важно, чтобы работа эта была продолжена, наследие для страны и региона трудно переоценить», – отметил вице-премьер РФ Чернышенко.

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47 комментариев

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Донован хозяин НБА
Как же мастерски написано мерзким, вылизанным чиновничьим языком. Такой язык явно пользуется спросом у нынешней власти
+54
-3
+51
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Recreated
Ребятня! Кузяев только что гол забил за Гавр Бресту! А спортс нам хренотню какую-то пишет!
+37
-5
+32
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fbd
А какие параллельные форматы пользуются успехом? Можно ли считать успехом всякие спартакиады, о проведении которых знают только их участники?
+24
-1
+23
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Roja
Ответ Пашка Донофф
Комментарий скрыт
наверное делать нормально и не воровать на этом деньги
+18
-1
+17
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Евгений Кириенко
Все же помнят,что меньше месяца назад россияне завоевали 149 золотых медалей на Играх стран СНГ в Минске?
+14
-1
+13
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арап Петра Великого
Помню, давно в детстве, передача такая была "В гостях у сказки". Только она по пятницам выходила. А сейчас прямо каждый день...
+8
-1
+7
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Ярик01
Спросом у кого пользуются "альтернативные" форматы, у осваивателей бюджета?
+6
-1
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fbd
Ответ Recreated
Ребятня! Кузяев только что гол забил за Гавр Бресту! А спортс нам хренотню какую-то пишет!
Аа, так вот про какой успех говорит Чернышенко!
+7
-3
+4
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dpv
Ответ Розе Ротенбергино
Ну может здесь получится, всё-таки не лунную программу возобновлять...
Как написали на рбк - прекратил свое существование )))
+3
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den70
Не странно ли, что на фестивале спорта больше всего комплиментов досталось кампусу и столовой?
+4
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Maks Mind
У меня одного реклама на спортсе «недвижимость в Дубае или на Бали» за 200к$? Вот теперь думаю, что яндекс как-то неправильно оценивает мои способности.
+3
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Двестик Двестик
Об искусственных ограничениях -)

📺 С 2024 года подписку на “Матч Премьер” можно будет приобрести только через Госуслуги и только лицам, оформившим карту болельщика

Техническая возможность для этого есть уже сейчас. И в ближайшее время Минцфиры совместно с ОАО «Спортивный национальный телеканал» планируют запустить сервис в тестовом режиме. При этом стоимость подписки возрастет с 299 до 499 рублей в месяц.

“Карта болельщика была внедрена для того, чтобы наш футбол стал безопаснее. Но что мы видим? Футбольные хулиганы, не оформившие карту болельщика, продолжают находить лазейки и смотреть российский футбол по телевизору. После чего они могут напиться и устроить скандалы в своих семьях или беспорядки на улицах. Новый сервис призван с этим бороться. Если у тебя нет так называемого фан айди, значит российский футбол для тебя недоступен. Даже в телеформате. Точка. А если ты добросовестный болельщик, тебе скрывать и бояться нечего”, — сказал автор инициативы Аркадий Вылегжанин.

(с) kolos
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Розе Ротенбергино
Ну может здесь получится, всё-таки не лунную программу возобновлять...
+11
-8
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Jhon Jhon
Как же везло чиновникам до 21 века, у них не было интернета и они могли скармливать что угодно)
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vel
«Искусственные ограничения заставляют создавать параллельные форматы.."
это он о Фан АйДи?
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Mezomorf
Если я правильно понимаю, он имел ввиду успешность Медиалиги в том числе из-за ограничений, связанных с фануйди)
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Алекс Левченко
Искусственные ограничения и параллельный формат - fan id.
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Кто составил коспекты Лобановского?
Что-то про фан-айди?
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Егор Егор
Ответ fbd
А какие параллельные форматы пользуются успехом? Можно ли считать успехом всякие спартакиады, о проведении которых знают только их участники?
А медиалига не альтернатива РПЛ,при искусственном ограничении в лице fan id?Блестящее заявление))
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бык бенни
Не страна, а декорация...
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Melnikov1968
Если бы ещё это было интересно кроме участников и их ближайших родственников.
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tolgol1974
Какие форматы пользуются успехом?биатлон с белоруссами.легкая атлетика с ними же.пару дней смотрел успешную лёгкую атлетику.дае бабки-чемпионки пол эфира восхищались сумасшедшими призовыми.больше особо комментировать было нечего.И почему президент распоряжается соревновательной практикой?других дел видимо нет
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Overkiller
Ответ fbd
А какие параллельные форматы пользуются успехом? Можно ли считать успехом всякие спартакиады, о проведении которых знают только их участники?
Это же широко известные в узких кругах спартакиады народов БРИКС!)
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Maks Mind
Ответ aleshon
Через VPN выходите поэтому и такая реклама.
Из другой страны, я думаю, что жителям этого государства тоже сложно заиметь такую сумму
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Санитар-волк
Стрельба себе в ноги заставляет ходить на костылях и добиваться в этом успеха. Это тренд.
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