Дмитрий Чернышенко рассказал о тренде, который Россия будет формировать в спорте.

20 августа пройдет церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге.

«То, что мы сегодня увидели во время обхода кампуса, общежитий, посещения главного операционного центра, свидетельствует об очень высоком уровне подготовки региональными властями и оргкомитетом. Уверен, что здесь будут показаны выдающиеся результаты.

Мы заходили на различные объекты, в столовую, это неординарное событие, участвует 281 вуз из 36 стран, это отличный результат работы министерства спорта и лично Олега Матыцина, которого университетский спорт любит, знает и признает, несмотря на все препятствия, которые кто-либо ни пытался бы чинить.

Не только традиционные партнеры с ближнего зарубежья проявили интерес, но и партнеры из других стран – БРИКС, Южной и Латинской Америки. Это то, о чем сказал президент – искусственные ограничения, которые создают организации, считающие, что имеют монополию на все, заставляют создавать параллельные форматы, которые пользуются успехом. Этот тренд Россия будет продолжать формировать.

С марта приняли более 280 международных состязаний (в России – Sports.ru), поскольку есть распоряжение президента, чтобы наши спортсмены имели соревновательную практику. Мы приглашаем гостей со всего мира, и крайне важно, чтобы работа эта была продолжена, наследие для страны и региона трудно переоценить», – отметил вице-премьер РФ Чернышенко.