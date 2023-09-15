Autumn Classic International. Стеллато-Дудек и Дешам, Миура и Кихара, Профт и Надо выступят с произвольными программами

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15 сентября на турнире Autumn Classic International пары покажут произвольные программы.

ISU Challenger

Autumn Classic International

Монреаль, Канада

Пары

Произвольная программа

Начало – 22.25 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)

2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

3. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)

Вторая разминка

4. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США)

5. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

6. Кэденс Дерениски – Рэйн Эберл (Канада)

Третья разминка

7. Челси Лю – Балаж Надь (США)

8. Эммануэлль Профт – Николя Надо (Канада) 

9.  Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) 

10. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

Положение после короткой программы

1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 71,80

2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 59,13

3. Эммануэлль Профт – Николя Надо (Канада) – 58,44

4. Челси Лю – Балаж Надь (США) – 56,09

5. Кэденс Дерениски – Рэйн Эберл (Канада) – 52,76

6. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 52,64

7. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США) – 51,49

8. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 50,94

9. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 47,87

10. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 37,40 

Расписание Autumn Classic International. Там выступят Сакамото, Малинин, Аймо, Миура и Кихара

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