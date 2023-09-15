Autumn Classic International. Стеллато-Дудек и Дешам, Миура и Кихара, Профт и Надо выступят с произвольными программами
15 сентября на турнире Autumn Classic International пары покажут произвольные программы.
Autumn Classic International
Монреаль, Канада
Пары
Произвольная программа
Начало – 22.25 по московскому времени.
Первая разминка
1. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)
2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
3. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)
Вторая разминка
4. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США)
5. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
6. Кэденс Дерениски – Рэйн Эберл (Канада)
Третья разминка
7. Челси Лю – Балаж Надь (США)
8. Эммануэлль Профт – Николя Надо (Канада)
9. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
10. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
Положение после короткой программы
1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 71,80
2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 59,13
3. Эммануэлль Профт – Николя Надо (Канада) – 58,44
4. Челси Лю – Балаж Надь (США) – 56,09
5. Кэденс Дерениски – Рэйн Эберл (Канада) – 52,76
6. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 52,64
7. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США) – 51,49
8. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 50,94
9. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 47,87
10. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 37,40
Расписание Autumn Classic International. Там выступят Сакамото, Малинин, Аймо, Миура и Кихара
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