Акопова о травме спины: «Это будет возвращаться постоянно, она со мной до конца жизни. Но я научилась с ней справляться»

Карина Акопова рассказала о проблемах со здоровьем, которые у нее были в прошлом сезоне.

Фигуристка пропустила часть сезона из-за травмы спины.

— Как проходило твое восстановление? Какие есть прогнозы по травме: ее возможно вылечить или она будет с тобой всегда?

— Это будет возвращаться постоянно, травма теперь со мной до конца жизни. Но я научилась с ней справляться, справляться со своими эмоциями. Стараюсь работать на максимум.

Травма была очень серьезная, очень тяжелая, даже не физически, а морально. Я не смогла выйти на произвольную программу на Гран-при в Москве из-за своего психологического состояния. Мало того, что у меня были проблемы с ногой, со спиной — куча всего намешано было, так еще у меня и панические атаки начались.

Как раз перед шестиминуткой на этапе Гран-при в Москве у меня началась паническая атака. Я, конечно, попыталась с ней справиться, но тренеры сказали, что лучше не рисковать. Поэтому мы не выступили.

После этого сразу легла в больницу на две недели, мне там толком ничего не сказали. Во-первых, очень долго не могли поставить диагноз — больше полугода. Потом я прилетела в Сочи, проделала курсы блокад. Они мне тоже не помогли. Конечно, мы планировали выступить на чемпионате России, но, учитывая, что даже блокады не помогли, не было смысла пытаться что-либо сделать.

Я полетела опять в Москву, лечилась более двух с половиной месяцев, ходила на реабилитации и только в феврале вышла на лед. Было тяжело, потому что если мы пробовали что-то новое, то на следующий день я опять ничего не могла делать. Получается, мы делали шаг вперед и несколько шагов назад из-за того, что снова начинала беспокоить спина.

— Ты большая молодец, что не боишься говорить про психологическое состояние. Ты работала с психологом?

— Да, но сейчас уже не работаю, потому что мне это не нужно, я справилась. Чувствую себя хорошо, – сказала .