Карина Акопова: «В прошлом году Туктамышева работала со мной по прыжкам, а в этом приходила посмотреть программы, что-то посоветовать»

Теги Максим Ставиский Максим Маринин сборная России Елизавета Туктамышева пары Евгения Тарасова Никита Рахманин Карина Акопова Фигурное катание

Карина Акопова рассказала о работе с чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.

Я знаю, что к вам часто приходят сторонние специалисты. С кем удалось поработать в этом году?

– К нам приходили Максим Ставиский, Женя Тарасова, Максим Маринин, Лиза Туктамышева. Интересно послушать чужое мнение, потому что у тренеров все-таки взгляд замыливается, они видят то же самое каждый день.

Когда приходит какой-то новый человек, он говорит то, что не видно нашим тренерам, предлагает интересные варианты. Мы любим, когда кто-то приходит к нам на тренировки.

Лиза с вами по прыжкам работала?

– В прошлом году Лиза работала со мной по прыжкам, а в этом году приходила посмотреть программы, что-то посоветовать.

Над прыжками в этом году с нами работал новый тренер – Александр Корелов. Я начала с ним еще весной работать над прыжками, и он помог очень сильно, за это ему большое спасибо, – сказала Акопова, выступающая в паре с Никитой Рахманиным.

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