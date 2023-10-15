Синицына после восстановления от травмы планирует выступить на этапе Гран-при России в Самаре
Ксения Синицына планирует выступить на этапе Гран-при России в Самаре.
Об этом сообщила тренер фигуристки Светлана Панова.
«Ксения пропустит этап Гран-при в Омске по причине перелома плюсневой кости – травма была получена на сентябрьских контрольных прокатах.
Она сделала контрольный снимок. Она восстанавливается, предварительно планируем, что Ксения выступит в Самаре», – сказала Панова.
Самарский этап Гран-при России пройдет с 17 по 20 ноября.
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