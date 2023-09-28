Шветский о словах Шаботовой про «правильный допинг»: «На самом деле она шутила и рассказывала про соленые огурцы. Ее подставили этим видео»

Шветский заявил, что слова Шаботовой про «правильный допинг» вырваны из контекста.

В январе 2019 года фигуристка в прямом эфире в соцсети сказала: «Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно, вот и все. Только надо правильный допинг пить. В «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют».

Летом того же года Шаботова перешла в сборную Украины, а в 2022-м была из нее исключена и вернулась в Россию.

«Один из тезисов фильма Зеппельта построен на высказываниях Шаботовой. Но дело в том, что она не тренировалась у Этери Георгиевны (Тутберидзе). Насколько я знаю, она только стажировалась у нее в 2017 году, но совсем немного, порядка 10 дней.

Кроме того, то видео с «правильным допингом» было вырвано из контекста. Если посмотреть его целиком, будет понятно, что на самом деле она шутила и рассказывала вообще про соленые огурцы. В итоге ее саму подставили этим видео.

Анастасия, насколько я могу понять из разговоров с ее тренером , в принципе так общается. Возможно, где-то на сборах в Новогорске она увидела, что спортсменки Этери Георгиевны конфетки получают в более ярких фантиках, и решила так сказать.



В итоге Зеппельт подает это так, что Анастасия, бедная девочка, сбежала из России на Украину от допинг-системы, где ее били и не отпускали. И она, мол, рассказала, что Шветский с Тутберидзе дают детям таблетницы и все прочее», – сказал врач .

13-летняя фигуристка сказала, что для стабильности нужен допинг. Мы связались с ее мамой