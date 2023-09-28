Шветский о словах Шаботовой про «правильный допинг»: «На самом деле она шутила и рассказывала про соленые огурцы. Ее подставили этим видео»

Теги сборная России допинг женское катание Светлана Панова Филипп Шветский Анастасия Шаботова Фигурное катание

Шветский заявил, что слова Шаботовой про «правильный допинг» вырваны из контекста.

В январе 2019 года фигуристка Анастасия Шаботова в прямом эфире в соцсети сказала: «Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно, вот и все. Только надо правильный допинг пить. В «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют». 

Летом того же года Шаботова перешла в сборную Украины, а в 2022-м была из нее исключена и вернулась в Россию. 

«Один из тезисов фильма Зеппельта построен на высказываниях Шаботовой. Но дело в том, что она не тренировалась у Этери Георгиевны (Тутберидзе). Насколько я знаю, она только стажировалась у нее в 2017 году, но совсем немного, порядка 10 дней.

Кроме того, то видео с «правильным допингом» было вырвано из контекста. Если посмотреть его целиком, будет понятно, что на самом деле она шутила и рассказывала вообще про соленые огурцы. В итоге ее саму подставили этим видео.

Анастасия, насколько я могу понять из разговоров с ее тренером Светланой Пановой, в принципе так общается. Возможно, где-то на сборах в Новогорске она увидела, что спортсменки Этери Георгиевны конфетки получают в более ярких фантиках, и решила так сказать.

В итоге Зеппельт подает это так, что Анастасия, бедная девочка, сбежала из России на Украину от допинг-системы, где ее били и не отпускали. И она, мол, рассказала, что Шветский с Тутберидзе дают детям таблетницы и все прочее», – сказал врач Филипп Шветский

13-летняя фигуристка сказала, что для стабильности нужен допинг. Мы связались с ее мамой

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Философия
Про огурцы? Я вот как-то смутно представляю, как солёные огурцы можно пить? Это новое не только в допинге, но и в еде вообще.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
antrrap
Просто если не болтать лишнего - никто подставить не сможет. То же самое про Сотникову
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Он забыл , что ЭТ в тот же день помчелась в Федру, а Шоботову выгнали.
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Конфеты в ярких фантиках,чай в ярких кружках...
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блинчик
Именно из-за соленых огурцов все в ФФККР подорвались и мигом сбагрили Шаботову в Украину. Охотно верим. (Нет).
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лемур
Шаботова уже 1000 раз пожалела, за свой длинный язык. Все что нужно знать о ней.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
У Шаботовой (мамы) вообще-то потом интервью вышло, где она уверенно говорит что поговорила с дочерью и что дочь лишь "предполагает", "делает такие умозаключения от других девочек" и т.д.
И никаких огурцов
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
А почему он раньше про это не сказал,если знал?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wintersun
Что-то он разболтался во время слушаний дела Валиевой. Нашел время.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Продолжем шутить. один про черную жидкость, другой про огурцы. все пьют.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elene.elene
Чем дальше, тем интереснее... Огурцы, конфеты. Ничего не понятно. Зачем он это вспомнил. Эта Шабатова просто озвучила то, что витало в воздухе среди российской фк-тусовки тренеров, фигуристов и родителей. Чудеса выносливости и стабильности из-за "правильного допинга". За это и выгнали Шаботову . Через некоторые время у Валиевой нашли "неправильный"... Как же ехидничала Тутберидзе про "правильный допинг" в интервью...А тут огурцы, какой же бред
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NTLY
Очень «вовремя» он вспомнил это высказывание…
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита Михайловна
Шветский всех палит.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ɔculpa
Так она говорила про солёные огурцы или про конфетки в ярких фантиках?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
Ответ Философия
Про огурцы? Я вот как-то смутно представляю, как солёные огурцы можно пить? Это новое не только в допинге, но и в еде вообще.
Молекулярная кухня.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexnew
Ответ elene.elene
Не пойму, причем тут Косторная вообще? Конечно, Шаботова транслировала слухи. Но с другой стороны, эта та атмосфера, в которой живет фигурное катание. Вряд ли родители/ тренеры/фигуристы совсем уж дурачки. Они прекрасно понимают, что есть определенный объем и режим работы, который может выдержать ребенок. Не все ж на силе воли держится. Простая логика и жизненный опыт, думаю, привели их к фарме и к разговорам об этом. Про это написала в первом посте. Ну какая достоверная информация? Достоверная информация - это положительная допинг-проба. Не уверена, что хоть кому-то поверят просто на слово, особенно российские службы контроля.
Режим тренировок в "Хрустальном" ни для кого не секрет и я бы не сказал, что там запредельное количество льда. А что касается какой-то химии, то Тутберидзе никогда не скрывала, что использует легальные препараты. А грань между легальными и нелегальными очень условная и то, что сегодня еще легально, завтра могут и запретить, но легальным таки пользоваться можно и нужно и это соревнования не только на льду, но и в медицине тоже.

Шаботова тогда была еще совсем девочкой, поэтому строго судить её высказывание, вряд ли, стоит, но это была, конечно, глупость и только.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Залина Малина
Настя так поддерживала Камилу на Олимпиаде.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elene.elene
Ответ alexnew
Шаботова не имела никакой информации о допинге в "Хрустальном", во всяком случае она не привела никаких источников и затем много раз говорила, что это была шутка.
А что ей оставалась говорить после этой шумихи и воспитательных бесед?:) Только и рассказывать про "шутки".
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
несахар
тут требуется уточнение.
шветский забыл упомянуть бабушку.
солёные огурцы, которые на зиму бабушка засолила.
вот так лучше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ Алеся Ткаченко
Тогда не смотрел,а теперь,спустя года посмотрел)
Он же судится по поводу всяких обвинений в допинге в его сторону, так что вполне возможно, что и поискал и посмотрел.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zbra
Ответ Философия
Про огурцы? Я вот как-то смутно представляю, как солёные огурцы можно пить? Это новое не только в допинге, но и в еде вообще.
Рассольчик разве что))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лемур
Ответ Zbra
Рассольчик разве что))
Рассольчик это тема! Самый вкусный допинг )))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexnew
Сама Шаботова затем давала комментарии, в которых отрицала, что ей что-то известно про допинг.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БезызбежноНаКрасный
Ответ Wintersun
Что-то он разболтался во время слушаний дела Валиевой. Нашел время.
может, он умышленно хочет блаженным прикинуться?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elene.elene
Ответ alexnew
Вы сами то понимаете, что она не могла иметь никакой достоверной информации от слова совсем, ну, просто потому, что если бы она ее имела, то она сама принимала бы допинг, ну, если предположить, что он действительно был. То есть она транслировала слухи, высосанные из пальца из ее окружения, когда ее тренеры, родители, какие-то Елены на спортсе, объясняя девочке, почему она не может добиться таких успехов, как девочки в "Хрустальном", говорили, так они же допинг принимают. И если в этих условиях какая-нибудь Косторная в шутку это подтвердила, то вот уже Шаботова убедила себя в том, что так и есть и выдала это в эфир. Вот и все.
Не пойму, причем тут Косторная вообще? Конечно, Шаботова транслировала слухи. Но с другой стороны, эта та атмосфера, в которой живет фигурное катание. Вряд ли родители/ тренеры/фигуристы совсем уж дурачки. Они прекрасно понимают, что есть определенный объем и режим работы, который может выдержать ребенок. Не все ж на силе воли держится. Простая логика и жизненный опыт, думаю, привели их к фарме и к разговорам об этом. Про это написала в первом посте. Ну какая достоверная информация? Достоверная информация - это положительная допинг-проба. Не уверена, что хоть кому-то поверят просто на слово, особенно российские службы контроля.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий