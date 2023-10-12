Худайбердиева о том, что ее дуэт по ошибке не включили в список участников Гран-при: «Я, которая еду в аэропорт 😐»

Елизавета Худайбердиева пошутила об ошибке в списке участников Гран-при.

Федерация фигурного катания России ( ) опубликовала список участников первого этапа российской серии Гран-при, который стартует 14 октября.

Изначально в списках танцевальных дуэтов отсутствовали чемпионы страны и .

«Вы че? Я, которая еду в аэропорт 😐», – написала Худайбердиева в комментариях в телеграме.

Позднее ошибку исправили, так как дуэт выступит на соревнованиях.