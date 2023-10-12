Худайбердиева о том, что ее дуэт по ошибке не включили в список участников Гран-при: «Я, которая еду в аэропорт 😐»

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Егор Базин Елизавета Худайбердиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева пошутила об ошибке в списке участников Гран-при.

Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала список участников первого этапа российской серии Гран-при, который стартует 14 октября.

Изначально в списках танцевальных дуэтов отсутствовали чемпионы страны Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

«Вы че? Я, которая еду в аэропорт 😐», – написала Худайбердиева в комментариях в телеграме.

Позднее ошибку исправили, так как дуэт выступит на соревнованиях.

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6 комментариев

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Оз
Наша Федра как всегда не организована. Всё делает по принципу: и так сойдёт.
Никакого уважения к болельщикам.
+13
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Мурманчанин37
Ответ Оз
Наша Федра как всегда не организована. Всё делает по принципу: и так сойдёт. Никакого уважения к болельщикам.
И эта безалаберность с каждым годом все нарастает и нарастает, ИМХО
+9
0
+9
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ivera
У Лизы интересное начало сезона 😀УСПЕХОВ!
+6
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Док Аксель
Пора при ФФКР организовать общественный совет любителей фигурного катания, убрав комиссию по этике и другие неработающие структуры. Ну ничего не могут перед соревнования: довести информацию вовремя по участникам ГП, кто снялся и по какой причине, кем снявшихся заменили и т.д.
+4
0
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Оз
Ответ Мурманчанин37
И эта безалаберность с каждым годом все нарастает и нарастает, ИМХО
Да. Была надежда, что более молодой Антон наведёт порядок, но увы при нём не только улучшений нет, но и беспорядок увеличился.
+4
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Kareglazaya
Наша Федерация постоянно говорит о том, как всё улучшается, а в итоге каких только "косяков" не было за последние пару сезонов. То судьи тройной прыжок от четверного не отличат, то с трансляциями турниров проблемы, то организуют турнир, но не продумают правила на случай форс-мажоров, теперь вот вообще забыли спортсменов в список участников включить.

Уж про отсутствие трансляции церемонии открытия гран-при я вообще молчу - это так, мелочи.
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