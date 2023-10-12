Худайбердиева о том, что ее дуэт по ошибке не включили в список участников Гран-при: «Я, которая еду в аэропорт 😐»
Елизавета Худайбердиева пошутила об ошибке в списке участников Гран-при.
Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала список участников первого этапа российской серии Гран-при, который стартует 14 октября.
Изначально в списках танцевальных дуэтов отсутствовали чемпионы страны Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
«Вы че? Я, которая еду в аэропорт 😐», – написала Худайбердиева в комментариях в телеграме.
Позднее ошибку исправили, так как дуэт выступит на соревнованиях.
Никакого уважения к болельщикам.
Уж про отсутствие трансляции церемонии открытия гран-при я вообще молчу - это так, мелочи.