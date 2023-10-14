Евгений Семененко: «Прокат удался. Была одна помарка – на первом прыжке немного перестарался, корпусом пошел чуть дальше»

Евгений Семененко прокомментировал свой прокат в эфире Первого канала.

После короткой программы на этапе Гран-при России в Уфе Семененко идет вторым.

«Прокат, считаю, удался. Была одна помарка – мне кажется, я на первом прыжке немного перестарался, корпусом пошел чуть дальше. Но рад, что каскад смог сделать со вторым прыжком.

Над этой короткой программой работало множество специалистов, каждый внес вклад. Нынешний прокат – результат того, как прошла наша работа. Елизавета Навиславская тоже сыграла важную роль.

Эти музыка и образ предложены тренерским штабом, но мне сразу понравилось, как будто это была моя идея. Физические кондиции надо оценивать после произвольной программы.

Изменения в костюме? В короткой нет, но есть другой момент», – сказал фигурист, не уточнив, какой момент он имел в виду.