Евгений Семененко: «Прокат удался. Была одна помарка – на первом прыжке немного перестарался, корпусом пошел чуть дальше»

Теги сборная России мужское катание Гран-при России Евгений Семененко Фигурное катание

Евгений Семененко прокомментировал свой прокат в эфире Первого канала.

После короткой программы на этапе Гран-при России в Уфе Семененко идет вторым. 

«Прокат, считаю, удался. Была одна помарка – мне кажется, я на первом прыжке немного перестарался, корпусом пошел чуть дальше. Но рад, что каскад смог сделать со вторым прыжком.

Над этой короткой программой работало множество специалистов, каждый внес вклад. Нынешний прокат – результат того, как прошла наша работа. Елизавета Навиславская тоже сыграла важную роль. 

Эти музыка и образ предложены тренерским штабом, но мне сразу понравилось, как будто это была моя идея. Физические кондиции надо оценивать после произвольной программы.

Изменения в костюме? В короткой нет, но есть другой момент», – сказал фигурист, не уточнив, какой момент он имел в виду. 

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6 комментариев

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Аленка_76
Нравится короткая Жени!
Удачи в ПП!
+7
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Анастасия Прудникова
Семененко - уникум. Совмещать медицину и спорт довольно трудно. Знаю, еще канадская фигуристка Рошетт тоже в медицину пошла, но она, как поняла, уже серьезно ею после окончания карьеры в фк занялась. Осталось только Алене пойти учиться на нейрохирурга ( про такие планы она в некоторых интервью говорила) и будет в России два "фигурных" медика.)
+4
-2
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Елена Спирина
Жене завтра собраться и показать максимум!
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Алеся Ткаченко
Женя,давай без косяков.
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Arraches
Не пойму , ведь известно , что Мишин умеет ставить качественные прыжки . Можно , конечно , шутить , что « клев « Жени стал его визитной карточкой … тем не менее , в чем сложность ?
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