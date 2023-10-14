«Всегда было интересно, почему некоторые препараты являются допингом». Семененко провел экскурсию по анатомическому музею

Теги сборная России видео мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Евгений Семененко провел экскурсию по анатомическому музею.

Спортсмен учится в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова.

«Мне вот всегда было интересно, почему некоторые препараты являются допингом. Такие, например, как капли в нос, аэрозоли – как они вообще могут повлиять на организм человека, улучшить физическую форму?

А вот сейчас у меня началась фармакология, и теперь я знаю, что при местном действии на альфаадренорецепторы будет происходить вазоконстрикция и уменьшение отека, а также действе на бетаадренорецепторы в бронхах – бронхи будут расслабляться, расширяться и дыхание будет улучшаться.

Также еще не будем забывать про системное действие на бетаадренорецепторы – будет влиять на улучшение работы сердца. Суммируем эти два показателя и в итоге получаем идеально выкатанную программу.

У нас специальность выбирается после шестого курса. На данный момент меня больше тянет в сторону диагностике, рентгенология интересна. Ну или может быть хирург. Посмотрим, как жизнь сложится. Я считаю, что чем тяжелее труд, тем больше награда. Первые три курса особенно тяжелые, времени на развлечения почти нет. Зато, надеюсь, потом буду хорошим врачом, и меня запомнят как хорошего фигуриста», – рассказал Семененко.

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7 комментариев

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Лия Романова
рассудительный парень Евгений. Сложно совмещать и учебу в меде, и тренировки. Успехов ему и в учебе, и в сезоне.
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Е...С
Какой умница, на таком высоком уровне заниматься спортом и еще выбрать такое серьезное образование.
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N-fox
Умница, Женя, совмещать такую серьезную учебу с карьерой фигуриста. Разносторонне развитый, думающий, это и на льду заметно в его программах.
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Olga.t
Даже не представляю, насколько сложно совмещать учёбу в медицинском институте с профессиональным спортом. В сутках 24 часа, это катастрофически мало!
Удачи, Женя!
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Darya-yeNoor
Ну и молодцом. Пока некоторые пиццу с тирамису снимают, Семененко решил умом взять.
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