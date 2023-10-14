«Всегда было интересно, почему некоторые препараты являются допингом». Семененко провел экскурсию по анатомическому музею

Евгений Семененко провел экскурсию по анатомическому музею.

Спортсмен учится в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова.

«Мне вот всегда было интересно, почему некоторые препараты являются допингом. Такие, например, как капли в нос, аэрозоли – как они вообще могут повлиять на организм человека, улучшить физическую форму?

А вот сейчас у меня началась фармакология, и теперь я знаю, что при местном действии на альфаадренорецепторы будет происходить вазоконстрикция и уменьшение отека, а также действе на бетаадренорецепторы в бронхах – бронхи будут расслабляться, расширяться и дыхание будет улучшаться.

Также еще не будем забывать про системное действие на бетаадренорецепторы – будет влиять на улучшение работы сердца. Суммируем эти два показателя и в итоге получаем идеально выкатанную программу.

У нас специальность выбирается после шестого курса. На данный момент меня больше тянет в сторону диагностике, рентгенология интересна. Ну или может быть хирург. Посмотрим, как жизнь сложится. Я считаю, что чем тяжелее труд, тем больше награда. Первые три курса особенно тяжелые, времени на развлечения почти нет. Зато, надеюсь, потом буду хорошим врачом, и меня запомнят как хорошего фигуриста», – рассказал .