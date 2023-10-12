Катарина Гербольдт: «Раньше было видно, что мальчики у нас значительно слабее, чем девчонки. Сейчас так говорить уже несправедливо»

Катарина Гербольдт оценила уровень мужского одиночного катания в России.

14 октября в Уфе стартует первый этап Гран-при России.

«В целом все наши ребята плюс-минус в хорошей форме, так что решать будут прокаты и уверенность ребят. Кто лучше справится на эмоциональном уровне сам с собой. Примерно шансы у ребят одинаковые на мой взгляд, так что вопрос, как кто совладает со своими нервами.

Мы увидели, что в последнее время девчонки у нас более стрессоустойчивые, нежели чем парни. Тем не менее в целом ребята очень хорошо прогрессируют относительно мировой арены. Начинают более стабильно кататься. Будем надеяться, что с каждым сезоном это будет все более явно видно, они будут все больше в себе уверены.

Насчет того, что конкуренция у мужчин сложнее, чем у девушек, мне трудно сказать, все-таки конкуренция у девушек тоже крайне напряженная. Тем не менее отрицать тот факт, что у нас поднялся общий средний уровень мальчишек, безусловно, нельзя.

Раньше было точно видно, что мальчики у нас значительно слабее, чем наши девчонки. Сейчас так говорить уже несправедливо, это точно не так. Есть уже даже десяток крепких пацанов, все из них достойны занять место в сборной как минимум точно. И была бы у нас сейчас возможность выступать на международной арене, они бы достойно защищали честь страны, не упали бы в грязь лицом», – сказала .