Катарина Гербольдт: «Раньше было видно, что мальчики у нас значительно слабее, чем девчонки. Сейчас так говорить уже несправедливо»

Теги Катарина Гербольдт сборная России мужское катание женское катание Серия Гран-при России Фигурное катание

Катарина Гербольдт оценила уровень мужского одиночного катания в России.

14 октября в Уфе стартует первый этап Гран-при России.

«В целом все наши ребята плюс-минус в хорошей форме, так что решать будут прокаты и уверенность ребят. Кто лучше справится на эмоциональном уровне сам с собой. Примерно шансы у ребят одинаковые на мой взгляд, так что вопрос, как кто совладает со своими нервами.

Мы увидели, что в последнее время девчонки у нас более стрессоустойчивые, нежели чем парни. Тем не менее в целом ребята очень хорошо прогрессируют относительно мировой арены. Начинают более стабильно кататься. Будем надеяться, что с каждым сезоном это будет все более явно видно, они будут все больше в себе уверены.

Насчет того, что конкуренция у мужчин сложнее, чем у девушек, мне трудно сказать, все-таки конкуренция у девушек тоже крайне напряженная. Тем не менее отрицать тот факт, что у нас поднялся общий средний уровень мальчишек, безусловно, нельзя.

Раньше было точно видно, что мальчики у нас значительно слабее, чем наши девчонки. Сейчас так говорить уже несправедливо, это точно не так. Есть уже даже десяток крепких пацанов, все из них достойны занять место в сборной как минимум точно. И была бы у нас сейчас возможность выступать на международной арене, они бы достойно защищали честь страны, не упали бы в грязь лицом», – сказала Гербольдт.

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14 комментариев

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Delirium
Будем откровенны, так выглядит только потому, что феноменальное поколение ТЩК ушло, а новые герои пока не выглядят столь же убедительно.
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Маргарита В Сафронова
Наши мальчики становятся всё интереснее. А молодёжь какая подрастает!
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Delirium
Ответ KMR
Хрусталь сдулся?
Вы ведь в курсе, кто у нас собирал золото и серебро в прошлом сезоне, и кто скорее всего соберет все то же в этом? Просто ТЩК были настолько выше остальных девочек, что повторить такое доминирование будет трудно. Сегодняшнее поколение в среднем прыгает больше ультраси, но как-то ни про одну из них нельзя сказать, что она на голову выше остальных, у каждой какие-то явные недостатки, над которыми еще работать и работать.
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Ostinato
Когда наши мальчики хоть раз откатают ОБЕ программы с четверными прыжками и 4 уровнями непрыжковыми без бабочек и падений, когда они возьмут хотя бы один личный титул олимпийского чемпиона, когда на ЧИ не придется трястись за квоты и высчитывать места, тогда и будем говорит о том, что эта «десятка крепких пацанов» хоть на сантиметр приблизились к девушкам
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Anna Stefan
Ответ Delirium
Будем откровенны, так выглядит только потому, что феноменальное поколение ТЩК ушло, а новые герои пока не выглядят столь же убедительно.
Ничего подобного. Девочки повышают свой уровень, просто не так резко, как было в случае ТЩК. Разве Ками, Соня и Адель слабее? Они сильнее, но в сравнении с ТЩК не настолько, насколько ТЩК превосходили всех остальных. И другие девочки тоже подтягиваются к той высокой планке, которую установили ТЩК.
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KMR
Они просто раньше поддавались
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Владислава Крюкова
Что это за пропихивание мальчиков?
У нас девочки как были топ, так и остались. Любую из Топ 10 с ЧР отправить на международные соревнования и она выиграет. Пока у нас мальчики даже обе программы не могут чисто откатать.
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Джонни
Мне очень интересно где выступают фигуристы тренера гербольт, почему мы о них ничего не знаем
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Мороженко
Уровень женского катания стал слабее, мужского поднялся. Вот и разница стала меньше.
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