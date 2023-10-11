Ветлугин о том, почему поддержал Гуменника после отмены Rammstein: «Это был внутренний порыв, но это не было спонтанно. Мы это обсуждали в раздевалке»

Ветлугин рассказал, почему поддержал Гуменника в ситуации с отменой Rammstein.

«Это был внутренний порыв, но это не было спонтанно. Мы это все обсуждали в раздевалке после тренировки. Я понимал, что нужно поддержать человека.

Я спросил: «Петя, ты не против, если я упомяну о том, что ты нам рассказал, и как-то выскажусь?» Он говорит: «Да, это будет хорошо, если ты как-то поможешь, что-то скажешь». Это следовало сделать. Вот по моим ощущениям.

Почему больше никто этого не сделал? Ну я не могу за других говорить. Наверное, это нежелание влезать в чужие проблемы. Не в том плане, что кто-то не хочет друг другу помочь, а в том, что...

Ребята уверены, что Петей и штабом будут предприняты усилия для того, чтобы эта проблема разрешилась. Никто не хотел нагнетать, чтобы ничего лишнего не сказать. Чтобы ситуация могла разрешиться усилиями Пети и его команды», – сказал Ветлугин.