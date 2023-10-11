Ветлугин о том, почему поддержал Гуменника после отмены Rammstein: «Это был внутренний порыв, но это не было спонтанно. Мы это обсуждали в раздевалке»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Матвей Ветлугин Фигурное катание

Ветлугин рассказал, почему поддержал Гуменника в ситуации с отменой Rammstein.

«Это был внутренний порыв, но это не было спонтанно. Мы это все обсуждали в раздевалке после тренировки. Я понимал, что нужно поддержать человека.

Я спросил: «Петя, ты не против, если я упомяну о том, что ты нам рассказал, и как-то выскажусь?» Он говорит: «Да, это будет хорошо, если ты как-то поможешь, что-то скажешь». Это следовало сделать. Вот по моим ощущениям. 

Почему больше никто этого не сделал? Ну я не могу за других говорить. Наверное, это нежелание влезать в чужие проблемы. Не в том плане, что кто-то не хочет друг другу помочь, а в том, что...

Ребята уверены, что Петей и штабом будут предприняты усилия для того, чтобы эта проблема разрешилась. Никто не хотел нагнетать, чтобы ничего лишнего не сказать. Чтобы ситуация могла разрешиться усилиями Пети и его команды», – сказал Ветлугин. 

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6 комментариев

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Лека-Лека
Матвей просто порядочный человек.
До чего дошло наше общество, что мы стали обыкновенную порядочность за подвиг считать.
Но Матвею все равно огромное спасибо.
+12
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Olga.t
Матвей такой искренний человек, без двойного дна. И это замечательно!
+10
-2
+8
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Katerina Sunny
Тот вариант, что выбрал в итоге Пётр, так себе. Но понятно, что ему хочется соревноваться и чтобы оценивали прокат нормально.
+4
-2
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Helbel
Ответ Olga.t
Матвей такой искренний человек, без двойного дна. И это замечательно!
Теперь видно, что продуманный
+2
0
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Адриана
"Чтобы ничего лишнего не сказать"... ничего не изменилось.
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Капитан Немо
Лиза Туктамышева ещё высказывалась на эту тему, а также Дина Аверина, если не ошибаюсь. Их это взволновало и они не стали молчать.
+1
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