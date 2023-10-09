Татьяна Тарасова: «Всех российских фигуристов нужно допустить. Федерации, ОКР, Минспорта надо работать – продвигать нас»
Татьяна Тарасова заявила, что всех российских фигуристов нужно допустить к турнирам.
Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) не обсуждал вопрос допуска россиян на международные соревнования на заседании организации в Лозанне.
«Допустить фигуристов до 17 лет? Нас всех нужно допустить! Мы должны попасть во все финалы этапов Гран-при.
Будем ждать следующего заседания ISU, которое будет решать нашу судьбу. Нашим людям надо работать, но не только Федерации, еще и ОКР, Министерству спорта.
Нужно, чтобы они не просто говорили о нас, а продвигали. Будем смотреть, кто за нас замолвит слово», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
- И вам того же...
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