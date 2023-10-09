Татьяна Тарасова: «Всех российских фигуристов нужно допустить. Федерации, ОКР, Минспорта надо работать – продвигать нас»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что всех российских фигуристов нужно допустить к турнирам.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) не обсуждал вопрос допуска россиян на международные соревнования на заседании организации в Лозанне.

«Допустить фигуристов до 17 лет? Нас всех нужно допустить! Мы должны попасть во все финалы этапов Гран-при.

Будем ждать следующего заседания ISU, которое будет решать нашу судьбу. Нашим людям надо работать, но не только Федерации, еще и ОКР, Министерству спорта.

Нужно, чтобы они не просто говорили о нас, а продвигали. Будем смотреть, кто за нас замолвит слово», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

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11 комментариев

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miladoc1
Бедная женщина, когда она спит???!!!
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Katerina Sunny
Тарасова проснулась, у юниоров этапы ЮГП уже закончились и финалисты определены.
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avcgloronalduMU
федерация минспорт окр делают то, что ей скажут, ну и плакаться в СМИ ещё могут
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Любитель_ФК
Даже в детском саду дети из старшей группы рассуждают более осознанно. Если послушать Тарасову по этому вопросу, да и по многим подобным, то понимаешь, что ее уровень сознания из младшей группы детского сада. Ну что за детский лепет, нас должны куда-то там допустить, почему-то до 17 лет, кто должен , на каком основании должен. Полный бред. Слушаешь ее отвнеты и становиться просто не ловко. Не понимаешь ты в политике ни черта, так помолчи, сойдешь за заслуженного эксперта в спорте.
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ИннаВБ
Ответ Katerina Sunny
Тарасова проснулась, у юниоров этапы ЮГП уже закончились и финалисты определены.
ТАТ старый, больной человек, оставили бы журналюги её в покое. Чего уж обращать внимание на её слова😢Не допустят нас в ближайшие.... много лет, боюсь, если не победим, а если победим, то ввобще все измениться
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Иван Иванов
- Желаю чтобы все!
- И вам того же...
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Девушка Безимени
семимильными шагами продвигаемся
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Лакс
Важнее работа наших людей в других местах, исчерпание ресурсов Запада, смена политиков и функционеров.
В Германии правящие партии уже проигрывают выборы.
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Olga.t
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Тайга86
Второй год работают, а воз и ныне там. Кроме как высказываний, что "всё без нас загнется", "создадим свое" и "это они в нас нуждаются", о других успехах особо ничего не слышно. А потом истерики начинаются от таких как ТАТ, где слова не подбираются...видимо это тоже каким-то образом должно поспособствовать продвижению...
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Александр Шульгин
Интересно что с ней не так, неужеле действительно маразм.
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Тайга86
Ответ Olga.t
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Да, это более реально сейчас. Или как Мишин сказал - терпеть.
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