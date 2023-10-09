Татьяна Тарасова: «Этот год мы уже пропускаем. Теперь нужно поднимать вопрос, допустят ли нас в следующем году»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU Матч ТВ Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о недопуске россиян к международным соревнованиям.

Ранее глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) на заседании совета 6-8 октября не стал обсуждать вопрос допуска россиян, хотя вопрос был в повестке. 

«Этот год мы уже пропускаем. Теперь нужно поднимать вопрос, допустят ли нас в следующем году.

ISU должен понимать, что международные соревнования без российских фигуристов теряют в зрелищности, телевидение теряет доходы из‑за этого», — сказала Тарасова.

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12 комментариев

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Olga.t
Пока не закончатся военные действия, ИСУ даже не будут обсуждать этот вопрос.
Так что не стОит надеяться даже.
+6
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Katerina Sunny
А кто слушать будет? В этот раз просто проигнорировали этот вопрос.
+5
-1
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Anna
Ответ Akiss75
Вообще никаких вопросов поднимать не нужно, надо создавать альтернативные Игры и соревнования с дружественными странами.. Пройдёт время, все сами к нам попросятся и вот тогда, мы уже будем решать, кого брать, а кого не стоит. И унижаться уж точно не нужно,умолять, возьмите за ради Бога, надеяться на что-то, это не красит страну, от слова совсем.
Я думала такая пропаганда работала только в первые месяцы отстранения, но, нет, до сих пор лайкают, значит разделяют утопическую идею
+4
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Марина Абросимова
Сомнительно....очень... и 24 год тоже.
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Val5995
С чего бы вдруг?
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Lilia Sadykova
я сразу сказать могу : не допустят. Ибо если бы хотели допустить, то уже бы допустили. А так ни через год, ни через два и вероятно даже через пять не допустят. Как санкции начнут снимать, так и допустят. Но в санкциях мы видимо на долго застряли
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Shveddka
Мы и следующий пропустим
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Katerina Sunny
Ответ Лемур
Но тем не менее, раз уже этот процесс недопуска надолго, все же стоит попытаться что-то сделать свое и приглашать из всех стран. А там посмотрим, что из этого выйдет.
Так уже обещали этапы с участием иностранных фигуристов ещё в том году. А фактически на этапах только белорусы, и те вне конкурса.
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