Татьяна Тарасова: «Этот год мы уже пропускаем. Теперь нужно поднимать вопрос, допустят ли нас в следующем году»

Татьяна Тарасова высказалась о недопуске россиян к международным соревнованиям.

Ранее глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) на заседании совета 6-8 октября не стал обсуждать вопрос допуска россиян, хотя вопрос был в повестке.

«Этот год мы уже пропускаем. Теперь нужно поднимать вопрос, допустят ли нас в следующем году.

должен понимать, что международные соревнования без российских фигуристов теряют в зрелищности, телевидение теряет доходы из‑за этого», — сказала Тарасова.