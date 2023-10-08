Алена Леонова: «Валиева выделяется на фоне остальных спортсменок. Согласна с мнением, что ее главной конкуренткой будет Петросян»

Теги сборная России Алена Леонова женское катание Камила Валиева Аделия Петросян Фигурное катание

Алена Леонова считает, что Аделия Петросян будет главной конкуренткой Камилы Валиевой.

«Я считаю, что Валиева выделяется на фоне остальных спортсменок.

Тарасова сказала, что Валиева – лучшая и ее главной конкуренткой будет Петросян? Согласна с этим мнением, но хочу заметить, что я и ранее так считала.

Аделия же выделяется среди молодых фигуристок», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012. 

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27 комментариев

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tanya_1111
Зачем всё это? Будут соревнования всё увидим, может совсем другой расклад там будет. Не приятно как-то.
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Irina037
У Петросян ещё юниорское катание,она умеет просто бегать и все
+15
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Е...С
Уже начали всем внушать, что существуют только девочки Хрустальные, а всех остальных для массовки позвали.
+17
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Kareglazaya
Опять начали дележку медалей. Подождите, сезон еще не начался. Не известно, кто "выстрелит", а кто - наоборот.
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Лиса не Алиса
Акатьеву списали что-ли?
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galik55
Не надо шкуру не убитого медведя делить, лед скользкий, удача девушка капризная.
+7
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Е...С
Ответ Irina037
У Петросян ещё юниорское катание,она умеет просто бегать и все
Иногда во время бега еще и поет.
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Е...С
Ответ nina1212
может Плющенко тоже надо заняться продвижением своих спортсменок? Организовал бы интервью, пригласил бы на какие то мероприятия, мастер классы. А то Жилина от страха перед микрофоном забывает как говорить. Муравьеву не видно не слышно Тем временем Аделия уже в Армению слетала на мастер класс, и на какой то местный праздник Соню А и Камилу тоже везде приглашают. Они и будут популярны. А Плющенко пока занят своими авто и мотоциклами, только их и пиарит
А кто не дает интервью? Мура не давала? Давала. И Жилина, кстати, тоже. Ника совершенно не разговорчивая, но заметно, что есть репетитор по речи и Ника уже хоть как-то отвечать на вопросы начала. Или Плющенко должен везде кричать об этом?
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Леди Брэкнелл
Ну вот и началось развешивание медалей и установки судьям. Может тогда не стоит на соревнования тратиться?
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thelittlecreature
Сезон ещё не начался, а уже всем медали раздали и авансы
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Anna Stefan
Алёнка Леонова. Ты ещё жива, оказывается, старушка)))
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romeo5555
Ждём первых выступлений на соревнованиях, а там можно и выводы делать. Зачем все эти прогнозы?
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Jessi
Настораживает, что бомонд в унисон поет про Камилу и Петросян. ФК непредсказуемый вид спорта. Это такое внушение судьям перед стартами? Или они знают больше, чем простые болельщики?
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Jessi
Ответ Е...С
Иногда во время бега еще и поет.
Зато Жилина не улыбается, а значит некомпонентная
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Анастасия Прудникова
А остальные фигуристки не в счет? Только как массовка? Неудивительно тогда, что многие завершают карьеру и теряют мотивацию соревноваться, когда понимают, что высоких мест при любых прокатах не видать. Ничего не имею против Камилы и Аделии, они действительно таланты, но помимо них есть и много других талантливых девочек в России.
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Irina Kistler
Ответ Маргарита В Сафронова
Аделия также выделяется, но Ками становится просто роскошной.
Она уже стала роскошной!)
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Леди Брэкнелл
Ответ nina1212
может Плющенко тоже надо заняться продвижением своих спортсменок? Организовал бы интервью, пригласил бы на какие то мероприятия, мастер классы. А то Жилина от страха перед микрофоном забывает как говорить. Муравьеву не видно не слышно Тем временем Аделия уже в Армению слетала на мастер класс, и на какой то местный праздник Соню А и Камилу тоже везде приглашают. Они и будут популярны. А Плющенко пока занят своими авто и мотоциклами, только их и пиарит
Вы ж первая вой поднимите, что Плющ своих спортсменок пиарит )))
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Анастасия Прудникова
Ответ Е...С
Уже начали всем внушать, что существуют только девочки Хрустальные, а всех остальных для массовки позвали.
так хрустальную Акатьеву тоже не назвали.)
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Красная Звезда
Ответ tanya_1111
Зачем всё это? Будут соревнования всё увидим, может совсем другой расклад там будет. Не приятно как-то.
Расклад будет такой, как решит и кого назначит федра, а на соревнованиях отрегулируют кушечками и компонентами, как и было всегда.
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Анастасия Прудникова
Ответ thelittlecreature
Сезон ещё не начался, а уже всем медали раздали и авансы
Вообще так нетактично заранее говорить, надо всех российских спортсменок поддерживать.
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