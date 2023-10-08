Алена Леонова: «Валиева выделяется на фоне остальных спортсменок. Согласна с мнением, что ее главной конкуренткой будет Петросян»
Алена Леонова считает, что Аделия Петросян будет главной конкуренткой Камилы Валиевой.
«Я считаю, что Валиева выделяется на фоне остальных спортсменок.
Тарасова сказала, что Валиева – лучшая и ее главной конкуренткой будет Петросян? Согласна с этим мнением, но хочу заметить, что я и ранее так считала.
Аделия же выделяется среди молодых фигуристок», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012.
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